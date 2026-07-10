Νέα επίθεση λύκου στην Αγιοπηγή: 9 πρόβατα νεκρά και ανησυχία στους κτηνοτρόφους

Λύκος εισέβαλε σε κτηνοτροφική μονάδα της Αγιοπηγής την περασμένη Τρίτη και σκότωσε εννέα πρόβατα. Οι ιδιοκτήτες κατέγραψαν ζημιά πάνω από 3.000 ευρώ και ενημερώθηκε ο ΕΛΓΑ για την καταγραφή του συμβάντος.

Επίθεση σε ποιμνιοστάσιο με σημαντικές απώλειες

Το βράδυ της Τρίτης καταγράφηκε νέα επίθεση λύκου σε κτηνοτροφική μονάδα στην ευρύτερη περιοχή της Αγιοπηγής, στον Δήμο Καρδίτσας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο θηρευτής μπήκε στο στάβλο και προκάλεσε τον θάνατο εννιά (9) προβάτων, με την οικονομική ζημία να υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ.

Οι ιδιοκτήτες βρέθηκαν μπροστά σε εικόνες καταστροφής όταν εντόπισαν τα ζώα νεκρά μέσα στην εγκατάσταση. Αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες: ειδοποιήθηκε ο ΕΛΓΑ και κλιμάκιο του Οργανισμού μετέβη στο σημείο για την επίσημη καταγραφή του περιστατικού και την εκτίμηση των ζημιών.

Το συμβάν προκαλεί έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς τους τελευταίους μήνες καταγράφεται αυξημένος αριθμός επιθέσεων λύκων σε ποιμνιοστάσια και κτηνοτροφικές μονάδες του νομού Καρδίτσας. Η επαναληπτικότητα αυτών των περιστατικών έχει θέσει σε εγρήγορση τους κτηνοτρόφους και τις αρχές της υπαίθρου.

Θύματα: 9 προβατίνες/πρόβατα νεκρά.

9 προβατίνες/πρόβατα νεκρά. Οικονομική ζημία: πάνω από 3.000 ευρώ.

πάνω από 3.000 ευρώ. Παρεμβάσεις: Επίσκεψη κλιμακίου ΕΛΓΑ για καταγραφή.

Τα περιστατικά αυτά αναδεικνύουν ανάγκες για πιο στοχευμένα μέτρα αποτροπής και προστασίας των κοπαδιών. Συστήματα ηλεκτροφράκτησης, ενίσχυση φρουράς των στάβλων, αλλά και συντονισμός με κτηνιατρικές υπηρεσίες και δασικές αρχές είναι μέτρα που οι κτηνοτρόφοι και οι τοπικοί φορείς συζητούν ως απαραίτητα για την αποτροπή μελλοντικών επιθέσεων.

Πέρα από την άμεση οικονομική επιβάρυνση, τέτοια συμβάντα έχουν και ψυχολογικό κόστος για τους παραγωγούς, ειδικά σε περιοχές όπου η κτηνοτροφία αποτελεί βασική πηγή εισοδήματος. Η ανησυχία για την ασφάλεια των ζώων και για την επάρκεια των μέτρων πρόληψης παραμένει υψηλή.

Στοιχείο Τιμή Αριθμός νεκρών ζώων 9 Εκτιμώμενη ζημία > 3.000 € Ενέργεια μετά το περιστατικό Καταγραφή από ΕΛΓΑ

Οι κάτοικοι της υπαίθρου ζητούν πλέον συντονισμένες παρεμβάσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος και να προστατευτούν οι κτηνοτροφικές μονάδες. Η παρακολούθηση του φαινομένου και η έγκαιρη ενημέρωση των κτηνοτρόφων για όποια μέτρα προτείνονται θεωρούνται κρίσιμες για τη διασφάλιση της παραγωγής και της ηρεμίας στην ύπαιθρο.

Το θέμα παραμένει σε εξέλιξη και τυχόν νεότερες εξελίξεις θα καταγράφονται από τις τοπικές αρχές και τους εμπλεκόμενους φορείς.