Καρδίτσα: Σε προσυμβατικό έλεγχο η παράκαμψη Συκεώνας — εκκρεμεί ένσταση για το δρόμο «Δέλτα»

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει αποστείλει τη σύμβαση για την παράκαμψη της Συκεώνας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και αναμένει έγκριση· για τον δρόμο «Δέλτα» - Καρδίτσα υπάρχει υποβληθείσα ένσταση που αναστέλλει διαδικασίες ανάδειξης οριστικού αναδόχου.

Κρίσιμα οδικά έργα γύρω από την Καρδίτσα περιμένουν αποφάσεις

Η ολοκλήρωση δύο σημαντικών οδικών παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας βρίσκεται σε φάση γραφειοκρατικού ελέγχου και νομικών διαδικασιών, οι οποίες καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα έναρξης των εργασιών και την τελική εγκατάσταση των εργολάβων.

Συγκεκριμένα, η σύμβαση για την ολοκλήρωση της παράκαμψης της Συκεώνας έχει αποσταλεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο. Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας, μετά την αποστολή της σύμβασης στο Ελεγκτικό, συνήθως απαιτούνται 1,5 με 2 μήνες έως ότου δοθεί η έγκριση και να προχωρήσουν οι υπογραφές και η εγκατάσταση του αναδόχου.

Ταυτόχρονα, για το άλλο μεγάλο έργο, τον άξονα «Δέλτα» - Καρδίτσα μέχρι τη διασταύρωση με τον Σταυρό, υπεβλήθη ένσταση από έναν εκ των συμμετεχόντων στον ανοικτό διαγωνισμό. Η ένσταση αυτή πρέπει να εξεταστεί και να εκδοθεί σχετική απόφαση πριν προχωρήσουν οι διαδικασίες ανάδειξης οριστικού αναδόχου.

«Στάλθηκε στο Ελεγκτικό και συνήθως χρειάζονται 1,5 με 2 μήνες για να δοθεί το ‘πράσινο φως’», ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης.

Η καθυστέρηση της έγκρισης ή η εκκρεμότητα ένστασης επηρεάζει άμεσα τον ρυθμό υλοποίησης των έργων και, κατά συνέπεια, την κυκλοφορία, την ασφάλεια και την τοπική οικονομία. Για τους κατοίκους των γύρω χωριών και τις επιχειρήσεις μεταφορών, η παράκαμψη της Συκεώνας και ο άξονας προς το «Δέλτα» αποτελούν υποδομές που θα μειώσουν τα δρομολόγια μέσα από οικισμούς, θα συντομεύσουν διαδρομές και θα περιορίσουν περιπτώσεις επικινδυνότητας.

Η υποβολή σύμβασης στο Ελεγκτικό συνεπάγεται συνήθως 1,5–2 μήνες αναμονή για την έναρξη υλοποίησης.

αναμονή για την έναρξη υλοποίησης. Η ένσταση στον διαγωνισμό για την εργολαβία του δρόμου «Δέλτα» αναστέλλει προσωρινά την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

Οι αποφάσεις θα καθορίσουν το χρονοδιάγραμμα εργασιών και την επίδραση στην τοπική κινητικότητα.

Έργο Τρέχουσα κατάσταση Παράκαμψη Συκεώνας Σύμβαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο — αναμονή έγκρισης Δρόμος «Δέλτα» - Καρδίτσα (έως Σταυρό) Υποβλήθηκε ένσταση — εκκρεμεί απόφαση

Τοπικά, οι φορείς και οι κάτοικοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, καθώς οποιαδήποτε καθυστέρηση μεταφράζεται σε διατήρηση των υφιστάμενων κυκλοφοριακών προβλημάτων και πιέσεων στο οδικό δίκτυο. Η Περιφέρεια εκφράζει αισιοδοξία ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν θα θέσει εμπόδια στην έγκριση της σύμβασης της Συκεώνας, ενώ για τον άξονα «Δέλτα» αναμένεται η έκδοση απόφασης επί της ένστασης προτού προχωρήσουν οι περαιτέρω ενέργειες.

Οι μόνες βέβαιες παράμετροι αυτή τη στιγμή είναι οι διαδικαστικές: έλεγχος από το Ελεγκτικό για την παράκαμψη και δικαστική/διοικητική εξέταση της ένστασης για τον άλλο άξονα. Κάθε νέο δεδομένο από τις σχετικές αρχές θα καθορίσει και το επόμενο πρακτικό βήμα για την υλοποίηση των έργων που ενδιαφέρουν άμεσα την περιοχή της Καρδίτσας.