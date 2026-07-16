Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας: υποτροφία έως 10.000€ για μεταπτυχιακές σπουδές

Η τράπεζα εγκαινιάζει πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακούς φοιτητές από την περιοχή, με στόχο την ενίσχυση δεξιοτήτων σε τραπεζική, οικονομία, διοίκηση και νέες τεχνολογίες.

Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο της περιοχής

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ανακοίνωσε την έναρξη προγράμματος υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές, που θα ενεργοποιηθεί από τον προσεχή Σεπτέμβριο. Το ύψος της στήριξης μπορεί να φτάσει έως και 10.000 ευρώ, σύμφωνα με την επίσημη παρουσίαση των υπευθύνων της τράπεζας.

Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν ο Πρόεδρος της τράπεζας, κ. Γ. Μπούκης, και ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Παν. Τουρναβίτης, οι οποίοι επεσήμαναν ότι η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και αποσκοπεί στην ενδυνάμωση νέων επιστημόνων της περιοχής.

“Η τράπεζά μας είναι ο κύριος οικονομικός κόμβος της περιοχής μας, η αποστολή της ωστόσο δεν είναι μόνο οικονομική αλλά και κοινωνική”

Με βάση τα ανακοινωθέντα, η υποτροφία θα αφορά αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, και επικεντρώνεται στους τομείς της τραπεζικής, της οικονομίας, της διοίκησης και των νέων τεχνολογιών. Οι υποψήφιοι πρέπει να προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας και η επιλογή θα γίνει με «αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια», όπως ανέφερε ο κ. Τουρναβίτης.

Για τη διασφάλιση της αξιοκρατίας, έχει συσταθεί επιτροπή αξιολόγησης στην οποία συμμετέχουν καθηγητές από την ΑΣΟΕ, το ΕΜΠ, το ΑΠΘ και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι παράμετροι αξιολόγησης θα λαμβάνουν υπόψη:

την ακαδημαϊκή επίδοση του υποψηφίου,

τα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της οικογένειας,

την προοπτική αξιοποίησης των γνώσεων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Σημασία για την τοπική κοινωνία και την αγορά εργασίας

Η πρωτοβουλία της τράπεζας αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στο πλαίσιο της τοπικής οικονομίας: η ενίσχυση εξειδικευμένων νέων επιστημόνων μπορεί να συμβάλει στην αύξηση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και στην ενίσχυση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, την ψηφιοποίηση και την τοπική ανάπτυξη. Επιπλέον, η δυνατότητα σπουδών στο εξωτερικό δίνει πρόσβαση σε διεθνή δίκτυα και τεχνογνωσία που μπορούν να επιστραφούν στην περιοχή.

Για τους ενδιαφερόμενους κατοίκους της Καρδίτσας, το πρόγραμμα αποτελεί πρακτική ευκαιρία: πέρα από την οικονομική συνδρομή, η διάκριση μέσω υποτροφίας μπορεί να λειτουργήσει και σαν μοχλός δικτύωσης με ακαδημαϊκά και επαγγελματικά περιβάλλοντα της χώρας και του εξωτερικού.

Πρακτικά στοιχεία

Όσα έγιναν γνωστά από την ανακοίνωση:

Στοιχείο Περιγραφή Έναρξη Σεπτέμβριος (επόμενος κύκλος) Ποσό υποτροφίας έως 10.000 € Τομείς Τραπεζική, Οικονομία, Διοίκηση, Νέες Τεχνολογίες Επιτροπή αξιολόγησης Καθηγητές ΑΣΟΕ, ΕΜΠ, ΑΠΘ, ΓΠΑ

Η δημοσιοποίηση των πλήρων όρων, της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και των καταληκτικών προθεσμιών αναμένεται να γίνει το αμέσως προσεχές διάστημα από τη διοίκηση της τράπεζας. Η πρωτοβουλία παρακολουθείται στενά από τοπικούς φορείς, που θεωρούν ότι τέτοιου είδους δράσεις μπορούν να πολλαπλασιάσουν την προστιθέμενη αξία για την περιοχή.

Η επιτυχής εφαρμογή του προγράμματος θα κριθεί από την ποιότητα της επιλογής, τη διαφάνεια της διαδικασίας και την ικανότητα να διασφαλιστεί ότι τα νέα εφόδια θα αξιοποιηθούν προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας της Καρδίτσας.

Σημείωση: Η ανακοίνωση προέρχεται από τη διοίκηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας και μεταφέρει τα στοιχεία της συνέντευξης Τύπου όπως δόθηκαν στη δημοσιότητα.