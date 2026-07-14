Έκθεση μακετών από ξύλο μπάλσα στη Δημοτική Πινακοθήκη της Καρδίτσας

Η Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας θα φιλοξενήσει την έκθεση με μακέτες του Μιχάλη Βασιλόπουλου που αναπαριστούν 20 ιερές μονές του Αγίου Ορους και όψεις των Μετεώρων· είσοδος ελεύθερη, με οργανωμένες ξεναγήσεις για σχολεία και συλλόγους.

Μακέτες μοναστηριών και Μετεώρων από ελαφρύ ξύλο

Η Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας προετοιμάζεται να παρουσιάσει μια πρωτότυπη έκθεση που αναδεικνύει πλευρές της μοναστικής παράδοσης και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Η πρωτοβουλία είναι αποτέλεσμα συνεργασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Π.Ε. Καρδίτσας με τον Δήμο Καρδίτσας, και το αίτημα για τη διοργάνωση θα εξεταστεί από τη δημοτική επιτροπή.

Στο επίκεντρο της έκθεσης βρίσκονται οι μακέτες του καλλιτέχνη Μιχάλη Βασιλόπουλου, κατασκευασμένες από ξύλο μπάλσα (ochroma pyramidale). Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ελαφρύ και ευλύγιστο ξύλο, που χρησιμοποιείται ευρύτατα σε κατασκευές μακετών και έχει ιστορική χρήση σε διάφορες εφαρμογές. Τα εκθέματα αναπαριστούν τις είκοσι Ιερές Μονές του Αγίου Ορους και όψεις των Μετεώρων, και συνοδεύονται από επιτοίχια έργα που αναδεικνύουν το πνευματικό και πολιτιστικό πλαίσιο της ορθόδοξης παράδοσης.

Η διοργάνωση προβλέπει ελεύθερη είσοδο για το κοινό και τη διεξαγωγή οργανωμένων ξεναγήσεων με στοχευμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο για σχολεία, συλλόγους και επισκέπτες. Στο πρόγραμμα, όπως έχει ανακοινωθεί, περιλαμβάνονται παράλληλες πολιτιστικές δράσεις που εμπλουτίζουν την εμπειρία της έκθεσης:

Παρουσιάσεις θεμάτων μοναστηριακής γαστρονομίας.

Θεατρικό αναλόγιο με κείμενα Ελλήνων λογοτεχνών σχετικά με το Άγιον Όρος.

Προβολή ντοκιμαντέρ («Άθως, το Περιβόλι της Παναγιάς»).

Η επιλογή του μπάλσα ως υλικού κατασκευής είναι λειτουργική και αισθητική: το ξύλο αυτό επιτρέπει λεπτομερή απόδοση αρχιτεκτονικών στοιχείων και παράλληλα κρατάει χαμηλό το συνολικό βάρος των μακετών, διευκολύνοντας τη μεταφορά και την τοποθέτηση των εκθεμάτων. Η έκθεση στοχεύει στην ανάδειξη όχι μόνο της μορφής των μνημείων αλλά και της ιστορικής τους ταυτότητας, μέσα από συνοδευτικό υλικό που θα προβάλλει την ιστορία και την τεχνική κατασκευής των μακετών.

Για την τοπική κοινότητα της Καρδίτσας η έκθεση αποτελεί ευκαιρία πολιτιστικής συγκέντρωσης: προσφέρει πρόσβαση σε έργα που συνδέονται με την εθνική και θρησκευτική μας κληρονομιά, ενώ οι εκπαιδευτικές ξεναγήσεις μπορούν να συμβάλλουν στη διεύρυνση του ενδιαφέροντος των μαθητών για την αρχιτεκτονική, την ιστορία και τις τεχνικές κατασκευής μοντέλων.

Στοιχείο Περιγραφή Καλλιτέχνης Μιχάλης Βασιλόπουλος Υλικό Ξύλο μπάλσα (ochroma pyramidale) Θέμα 20 Ιερές Μονές του Αγίου Ορους και όψεις των Μετεώρων Είσοδος Ελεύθερη Συνοδευτικές δράσεις Ξεναγήσεις, παρουσιάσεις γαστρονομίας, θεατρικό αναλόγιο, προβολές

Η έμφαση σε οργανωμένες ξεναγήσεις και σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα καθιστά την έκθεση προσιτή και χρήσιμη για σχολικές ομάδες. Οι φορείς που εμπλέκονται έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν την έκθεση για προγράμματα πολιτιστικής εκπαίδευσης και τοπικής προβολής. Η τελική απόφαση διεξαγωγής θα ληφθεί στη συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής, όπως αναφέρθηκε στη σχετική εισήγηση.

Η παρουσία τέτοιων εκδηλώσεων ενισχύει το πολιτιστικό αποτύπωμα της πόλης και προσφέρει βάσεις για μελλοντικές συνεργασίες μεταξύ περιφερειακών φορέων, του Δήμου και πολιτιστικών σχημάτων. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να οργανώσουν επισκέψεις μπορούν να αναμένουν ανακοινώσεις για το αναλυτικό πρόγραμμα και τις ώρες των ξεναγήσεων από τη Δημοτική Πινακοθήκη.