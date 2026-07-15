Έρχεται κύμα ζέστης: το Σάββατο η θερμότερη μέρα με πάνω από 39°C στην Καρδίτσα

Ο μετεωρολόγος Φάνης Τακούδης προειδοποιεί ότι το Σάββατο θα καταγραφούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Θεσσαλία, με άνοδο άνω των 39°C σε Καρδίτσα και Τρίκαλα, ενώ από Δευτέρα η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σημαντικά.

Έντομη άνοδος της θερμοκρασίας το Σάββατο στην Καρδίτσα

Σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας αναμένεται στη Δυτική Θεσσαλία το Σάββατο, με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν πιθανώς τους 39 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές όπως η Καρδίτσα και τα Τρίκαλα, σύμφωνα με δηλώσεις του μετεωρολόγου Φάνη Τακούδη στη Θεσσαλία TV.

Ο μετεωρολόγος τόνισε ότι η Παρασκευή και η Κυριακή θα συνοδευτούν από βόρειο ρεύμα, το οποίο θα μετριάσει τη ζέστη και θα διατηρήσει τις μέγιστες θερμοκρασίες σε επίπεδα που δεν θα υπερβούν τους 36–37°C. Αντίθετα, από την ερχόμενη Δευτέρα έως και την Πέμπτη οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν μεγαλύτερη πτώση, με τιμές γύρω στους 30–32°C, και υπάρχει πιθανότητα να ακολουθήσουν περίοδοι αστάθειας με τοπικές καταιγίδες.

«Εξαίρεση ενός διημέρου, για τον Αύγουστο δεν αναμένεται ο υδράργυρος στη Θεσσαλία να υπερβεί τους 49 βαθμούς Κελσίου»

Η πρόβλεψη για τον Αύγουστο που ανέφερε ο κ. Τακούδης σημειώνει ότι, με εξαίρεση ένα δίημερο, δεν αναμένονται ακραίες τιμές άνω των 49°C στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Η παρατήρηση αυτή αφορά το ευρύτερο κλιματικό πλαίσιο για τον επόμενο μήνα και όχι μόνο το παρόν κύμα ζέστης.

Για τους κατοίκους της Καρδίτσας οι επόμενες ημέρες έχουν πρακτικές επιπτώσεις στις καθημερινές δραστηριότητες, την υγεία ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων, καθώς και στην αγροτική παραγωγή και την κτηνοτροφία. Συνιστάται αυξημένη προσοχή στις ώρες με κορύφωση της ζέστης, υγειονομικά μέτρα προστασίας και κατάλληλος χειρισμός των εξωτερικών εργασιών.

Σάββατο: πιθανές >39°C σε Καρδίτσα, Τρίκαλα.

πιθανές >39°C σε Καρδίτσα, Τρίκαλα. Παρασκευή–Κυριακή: βόρειο ρεύμα, μέγιστες έως 36–37°C.

βόρειο ρεύμα, μέγιστες έως 36–37°C. Δευτέρα–Πέμπτη: πτώση στους 30–32°C και πιθανές τοπικές καταιγίδες.

πτώση στους 30–32°C και πιθανές τοπικές καταιγίδες. Αύγουστος: γενικά δεν προβλέπονται τιμές πάνω από 49°C, με μία εξαίρεση δίημέρου.

Τοπικές αρχές υγείας και υπηρεσίες θα πρέπει να παρακολουθήσουν την εξέλιξη του φαινομένου και να ενημερώσουν άμεσα τους πολίτες για μέτρα αυτοπροστασίας. Οι επαγγελματίες του αγροτικού τομέα καλούνται να λάβουν προληπτικά μέτρα για την προστασία καλλιεργειών και ζώων, καθώς το ξαφνικό πέρασμα από πολύ υψηλές σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και οι πιθανές καταιγίδες δημιουργούν συνθήκες ρίσκου.

Ημέρα Προβλεπόμενες μέγιστες Σχόλιο Παρασκευή έως 36–37°C βόρειο ρεύμα μετρίασης Σάββατο >39°C θερμότερη ημέρα του 4ημέρου Κυριακή έως 36–37°C συνεχίζεται η ψυχρότερη ροή Δευτέρα–Πέμπτη 30–32°C υποχώρηση και πιθανές καταιγίδες

Οι κάτοικοι της Καρδίτσας πρέπει να ενημερώνονται από τις τοπικές υπηρεσίες και τους επίσημους μετεωρολογικούς φορείς για τυχόν επικαιροποιήσεις. Η πρόγνωση όπως παρατέθηκε παρέχει σημαντική εικόνα για τη σύντομη και τη μεσοπρόθεσμη εξέλιξη, αλλά ο καιρός μπορεί να μεταβληθεί, ιδιαίτερα όσον αφορά τοπικά φαινόμενα αστάθειας.