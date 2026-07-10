Άμεση κινητοποίηση Δήμου Αργιθέας και Εφορείας Αρχαιοτήτων για διάσωση μνημείων

Επιστημονικό κλιμάκιο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καρδίτσας πραγματοποίησε αυτοψίες και έκτακτες παρεμβάσεις σε πετρόκτιστα γεφύρια, εκκλησίες και μοναστήρια της Αργιθέας που υπέστησαν ζημιές από έντονα καιρικά φαινόμενα.

Επιστροφή στα μνημεία μετά τις φθορές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα

Με στόχο την άμεση προστασία της τοπικής αρχιτεκτονικής και θρησκευτικής κληρονομιάς, η Διοίκηση του Δήμου Αργιθέας προχώρησε σε συντονισμένες ενέργειες σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας. Σήμερα, Παρασκευή 10/7/2026, κλιμάκιο επιστημόνων πραγματοποίησε εκτεταμένες αυτοψίες και προχώρησε σε επείγουσες εργασίες προσωρινής αποκατάστασης στα μνημεία που υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Η κινητοποίηση έγινε μετά από αιτήματα του Δήμου που επισήμαναν την επιβαρυμένη κατάσταση ορισμένων σημαντικών τοποσήμων, με έμφαση στην ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω επιδείνωση.

Σημεία επιθεώρησης και πρώτες επεμβάσεις

Το κλιμάκιο της Εφορείας επόπτευσε και τεκμηρίωσε την κατάσταση σε σειρά μνημείων της περιοχής. Σε κάθε σημείο έγινε λεπτομερής καταγραφή, αξιολόγηση των φθορών και τεχνική αποτύπωση των απαιτούμενων εργασιών, ενώ όπου κρίθηκε αναγκαίο πραγματοποιήθηκαν προσωρινές παρεμβάσεις για την αποτροπή επιπλέον ζημιών.

Καμάρα Τριζόλου (ιστορικό τοξωτό γεφύρι) — κρίσιμο σημείο ενδιαφέροντος λόγω της ιστορικής και αρχιτεκτονικής του αξίας.

— κρίσιμο σημείο ενδιαφέροντος λόγω της ιστορικής και αρχιτεκτονικής του αξίας. Πέτρινο γεφύρι Αργιθέας — καταγραφή φθορών και άμεσες εργασίες συγκράτησης.

— καταγραφή φθορών και άμεσες εργασίες συγκράτησης. Πετρογέφυρα Θερινού – Μεσοβουνίου — τεχνική αποτύπωση ζημιών.

— τεχνική αποτύπωση ζημιών. Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Καρυάς — αποτύπωση και προσωρινές στερεώσεις όπου απαιτήθηκε.

— αποτύπωση και προσωρινές στερεώσεις όπου απαιτήθηκε. Ιερά Μονή Μπουκοβίτσας Ανθηρού — καταγραφή και αξιολόγηση φθορών.

Το επιστημονικό κλιμάκιο αποτέλεσαν οι ειδικοί: Μαργαρίτα Τηλιοπούλου (Συντηρήτρια), Ανδριάνα Σταμάτη (Τοπογράφος Μηχανικός), Γεώργιος Χιώτης (Αρχαιολόγος) και Δημήτριος Κουκούλης (Πολιτικός Μηχανικός). Τις επιθεωρήσεις συνόδευσε ο Δήμαρχος Αργιθέας, Ανδρέας Στεργίου.

Τι σημαίνουν οι παρεμβάσεις για τους κατοίκους

Οι άμεσες αυτοψίες και οι προσωρινές στερεώσεις αφενός μειώνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων και περαιτέρω καταστροφών, αφετέρου δημιουργούν τη βάση για τις επόμενες, μόνιμες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης. Για τους κατοίκους της Αργιθέας, τα μνημεία αυτά έχουν πρακτικό και συμβολικό ρόλο: διασφαλίζουν ασφαλείς διελεύσεις, διατηρούν τον ιστορικό χαρακτήρα των οικισμών και υποστηρίζουν τον τουριστικό και πολιτιστικό προσανατολισμό της περιοχής.

Μνημείο Ενέργειες Καμάρα Τριζόλου Λεπτομερής καταγραφή, προσωρινή στερέωση Πέτρινο γεφύρι Αργιθέας Αξιολόγηση ζημιών, τεχνική αποτύπωση Πετρογέφυρα Θερινού – Μεσοβουνίου Τεχνική αποτύπωση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Καρυάς Καταγραφή και προσωρινές παρεμβάσεις Ι.Μ. Μπουκοβίτσας Ανθηρού Καταγραφή ζημιών

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν σε πρώτο χρόνο είναι προσωρινές και στοχεύουν στην αποφυγή επιδείνωσης. Η τελική αποκατάσταση θα απαιτήσει περαιτέρω μελέτες, πόρους και σχέδιο συντήρησης σε συνεργασία Δήμου και Εφορείας.

Για την τοπική κοινωνία, η συντονισμένη αυτή παρέμβαση αποτελεί θετικό δείγμα συνεργασίας υπηρεσιών και αυτοδιοίκησης για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ υπενθυμίζει την ανάγκη συνεχιζόμενης παρακολούθησης των μνημείων μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα.