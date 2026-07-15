Χαρακτηρισμός Δήμου Παλαμά ως «επηρεαζόμενης» για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Ο ΕΟΔΥ εντάσσει τον Δήμο Παλαμά στις «επηρεαζόμενες» περιοχές λόγω καταγραφής κρούσματος για το 2026 — μέτρα και επιτήρηση για την ασφάλεια αίματος και τη δημόσια υγεία.

Ένταξη Παλαμά στις περιοχές με καταγραμμένο κρούσμα

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) κατέταξε τον Δήμο Παλαμά στην κατηγορία των «επηρεαζόμενων περιοχών» όσον αφορά τη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση για την περίοδο 2026. Ο ίδιος χαρακτηρισμός έχει αποδοθεί και σε άλλους δήμους της χώρας, ενώ άλλες περιοχές κηρύχθηκαν «υψηλού κινδύνου» από την αρμόδια Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Υγείας.

Η εν λόγω κατάταξη βασίζεται στην πρόσφατη καταγραφή τουλάχιστον ενός επιβεβαιωμένου κρούσματος σε άνθρωπο στην τρέχουσα περίοδο. Ο σκοπός της ταξινόμησης είναι κυρίως σχετικός με την ασφάλεια του αίματος και την αιμοεπαγρύπνηση, ώστε να εφαρμοστούν πρόσθετα προστατευτικά μέτρα στις περιοχές όπου υπάρχει τεκμηριωμένη τοπική κυκλοφορία του ιού.

«Σύμφωνα με το "Σχέδιο Δράσης για τη λοίμωξη από ιό του Δυτικού Νείλου" του Υπουργείου Υγείας…»

Η Ομάδα Εργασίας για τα νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές αξιολόγησε επιδημιολογικά, εντομολογικά και γεωμορφολογικά δεδομένα, και συνέκρινε την τρέχουσα επιτήρηση με ιστορικά στοιχεία. Με βάση αυτή την αξιολόγηση, ορισμένοι δήμοι χαρακτηρίζονται ως «επηρεαζόμενες» και άλλοι ως «υψηλού κινδύνου», ανάλογα με την ύπαρξη κρουσμάτων και τους παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα μετάδοσης.

Τι σημαίνει ο χαρακτηρισμός για τους πολίτες

Αιμοδοσία και αίμα: Εφαρμόζονται επιπλέον μέτρα αιμοεπαγρύπνησης και ενδεχόμενες προφυλάξεις για τη διασφάλιση της ασφάλειας του αίματος.

Εφαρμόζονται επιπλέον μέτρα αιμοεπαγρύπνησης και ενδεχόμενες προφυλάξεις για τη διασφάλιση της ασφάλειας του αίματος. Επιτήρηση εντομολογική: Εντείνεται η παρακολούθηση της κυκλοφορίας του ιού σε κουνούπια και ζώα στην ευρύτερη περιοχή.

Εντείνεται η παρακολούθηση της κυκλοφορίας του ιού σε κουνούπια και ζώα στην ευρύτερη περιοχή. Ενημέρωση και μέτρα ατομικής προστασίας: Συνιστώνται προληπτικά μέτρα προς τους κατοίκους (χρήση εντομοαπωθητικών, προστατευτικά ρούχα κατά το σούρουπο/ξημέρωμα, αποφυγή στάσιμων νερών) — συγκεκριμένες οδηγίες θα δώσει ο ΕΟΔΥ μέσω τοπικών ανακοινώσεων αν χρειαστεί.

Στο ίδιο δελτίο, ως «επηρεαζόμενοι» δηλώθηκαν και δήμοι της Λάρισας, ενώ δήμοι της Αττικής συμπεριλαμβάνονται σε διαφορετική κατηγορία με βάση παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την πιθανότητα μελλοντικής μετάδοσης.

Κατηγορία Κριτήριο Σκοπός Επηρεαζόμενες περιοχές Καταγραφή τουλάχιστον ενός κρούσματος σε άνθρωπο (2026) Μέτρα για ασφάλεια αίματος και αιμοεπαγρύπνηση Υψηλού κινδύνου Μη καταγραφή κρούσματος, αλλά υψηλοί δείκτες κινδύνου Προληπτική επιτήρηση και ενίσχυση μέτρων

Για τους κατοίκους της περιοχής της Καρδίτσας και ειδικά του Δήμου Παλαμά, η κατάταξη αυτή σηματοδοτεί την ανάγκη αυξημένης εγρήγορσης στις επόμενες εβδομάδες. Η λήψη ατομικών προφυλάξεων και η συνεργασία με τις τοπικές υγειονομικές αρχές είναι κρίσιμες για τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης.

Οι πολίτες που ανησυχούν ή παρουσιάζουν συμπτώματα συμβατά με τη νόσο (π.χ. πυρετός, μυαλγίες, κεφαλαλγία, εξάνθημα) πρέπει να απευθύνονται σε δομές υγείας για αξιολόγηση και οδηγίες. Παράλληλα, οι τοπικές αρχές καλούνται να ενισχύσουν τις δράσεις καταπολέμησης κουνουπιών και την ενημέρωση του κοινού.

Η κατάσταση θα παρακολουθείται στενά από τον ΕΟΔΥ και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, και τυχόν νεότερα δεδομένα θα ανακοινωθούν επισήμως.

Ανανεώσεις και ανακοινώσεις για τοπικά μέτρα αναμένονται από τον ΕΟΔΥ και τη δημοτική διοίκηση.