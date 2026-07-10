ΑΕΛ: νέα διοίκηση στη Λάρισα — σε λίστα υποψήφιων προπονητών ο Σωκράτης Οφρυδόπουλος

Στη Λάρισα έφτασε ο νέος ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΛ, Ζήσης Στυλιανός. Οι Σωτήρης Κυργιάκος και Μάκης Μπελεβώνης αναλαμβάνουν τον ποδοσφαιρικό σχεδιασμό και μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται οριστική απόφαση για τον προπονητή, με υποψηφίους τον Λεωνίδα Βόκολο και τον Σωκράτη Οφρυδόπουλο.

Νέα διοικητική σελίδα για την ΑΕΛ και ανοιχτό το ζήτημα του προπονητή

Στη Λάρισα βρίσκεται από το πρωί της 9ης Ιουλίου ο νέος ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΛ, Ζήσης Στυλιανός, μετά την ανακοίνωση της παραχώρησης από τη μέχρι πρότινος διοίκηση Νταβέλη. Η άφιξη του επιχειρηματία φέρνει στο προσκήνιο τον αγωνιστικό σχεδιασμό της επόμενης σεζόν, που πλέον έχουν αναλάβει οι Σωτήρης Κυργιάκος και Μάκης Μπελεβώνης.

Οι δύο νέοι υπεύθυνοι του ποδοσφαιρικού τμήματος εισέρχονται άμεσα στις αποφάσεις με πρώτο ζήτημα την επιλογή του πρώτου προπονητή. Στο αρχικό πλαίσιο υποψηφιοτήτων είχε κυριαρχήσει το όνομα του Λεωνίδα Βόκολου, ωστόσο σύμφωνα με τις πληροφορίες στη λίστα προστέθηκε και ο Σωκράτης Οφρυδόπουλος, δημιουργώντας ανταγωνισμό μεταξύ των δύο τεχνικών.

Η απόφαση για τον προπονητή αναμένεται εντός του προσεχούς Σαββατοκύριακου .

. Οι υποψήφιοι έχουν εμπειρία τόσο από τη Super League όσο και από τη Super League 2.

Η νέα διοίκηση επιδιώκει γρήγορη και τεκμηριωμένη λύση για να ξεκινήσει ο σχεδιασμός της σεζόν.

Η επιλογή του προπονητή θα καθορίσει το πρόγραμμα προετοιμασίας, τις μεταγραφικές προτεραιότητες και το αγωνιστικό πλάνο, στοιχεία που άμεσα επηρεάζουν το ανταγωνιστικό προφίλ της ομάδας αλλά και τη σχέση της με τον κόσμο της πόλης. Για τους φιλάθλους της ΑΕΛ, η ταχύτητα και η προοπτική που θα δείξει η νέα ηγεσία είναι βασικά κριτήρια αξιολόγησης της αλλαγής ιδιοκτησίας.

Στοιχείο Περιγραφή Νέος ιδιοκτήτης Ζήσης Στυλιανός Αναλαμβάνοντες ποδοσφαιρικού σχεδιασμού Σωτήρης Κυργιάκος, Μάκης Μπελεβώνης Κύριοι υποψήφιοι προπονητές Λεωνίδας Βόκολος, Σωκράτης Οφρυδόπουλος

Σε τοπικό επίπεδο, η υπόθεση έχει και οικονομικές διαστάσεις: η σταθεροποίηση της διοίκησης και η σαφής αθλητική κατεύθυνση μπορούν να διευκολύνουν χορηγικές κινήσεις, να επηρεάσουν την προσέλευση φιλάθλων στο γήπεδο και να δημιουργήσουν πιο σαφές πλαίσιο για τις μεταγραφές που θα ενισχύσουν το ρόστερ.

Για την τοπική κοινωνία της Λάρισας αξίζει να σημειωθεί ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν άμεσα — ιδιαίτερα όσον αφορά τον προπονητή — θα καθορίσουν και τις ημερομηνίες έναρξης προετοιμασίας και τις πρώτες φιλικές αναμετρήσεις, πληροφορίες που οι οπαδοί και τα τοπικά μέσα αναμένουν με αυξημένο ενδιαφέρον.

Σημειωτέον ότι τα νέα στελέχη της ΠΑΕ περιγράφονται ως έμπειρα στον χώρο του ποδοσφαίρου και φέρονται αποφασισμένα να προχωρήσουν σε σειρά ενεργειών «με το καλημέρα», ώστε να υπάρξει σαφές πλάνο έως την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Οι επόμενες ώρες αναμένονται κρίσιμες για το μέλλον της ομάδας. Τοπικά μέσα και φίλαθλοι θα παρακολουθούν στενά τις ανακοινώσεις που ίσως σημάνουν «λευκό καπνό» για την επιλογή του νέου προπονητή.