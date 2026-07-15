Επιχείρηση «ελεγχόμενης παράδοσης» φέρνει συλλήψεις στη Μυτιλήνη και στη Λάρισα

Από ελεγμένο δέμα που εντοπίστηκε σε αποθήκες της Αττικής ξεκίνησε έρευνα που οδήγησε σε έξι συλλήψεις, κατασχέσεις ναρκωτικών και όπλου, με εμπλοκή νεαρών ατόμων και συνεργασίες των υπηρεσιών Δίωξης Μυτιλήνης και Λάρισας.

Εντοπίστηκε δέμα στην Αττική — αλυσίδα συλλήψεων στη Μυτιλήνη και τη Λάρισα

Μια στοχευμένη επιχείρηση που οργανώθηκε μετά τον εντοπισμό ταχυδρομικού δέματος σε αποθήκες εταιρείας ταχυμεταφορών στην Αττική οδήγησε στη σύλληψη συνολικά έξι προσώπων σε Μυτιλήνη και Λάρισα. Στην υπόθεση έλαβαν μέρος αστυνομικές υπηρεσίες αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος και οι υποδιευθύνσεις Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων των δύο πόλεων.

Η έρευνα ξεκίνησε όταν σε αποθήκη στην περιοχή των Αχαρνών εντοπίστηκε δέμα που περιείχε ναρκωτικές ουσίες. Με την έγκριση του αρμόδιου εισαγγελέα στήθηκε επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης, κατά την οποία συνελήφθη άτομο που παρέλαβε το δέμα από θυρίδα ταχυμεταφορών στη Μυτιλήνη. Στη συνέχεια ταυτοποιήθηκαν και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα, που εντοπίστηκαν στη Μυτιλήνη και στη Λάρισα.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι το πακέτο περιείχε, μεταξύ άλλων, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 78 γραμμαρίων και ρουχισμό. Στην κατοχή του 20χρονου που το παρέλαβε βρέθηκαν επίσης μικρή ποσότητα κάνναβης και κινητό τηλέφωνο.

Συλληφθέντες: έξι άτομα — ηλικίες που αναφέρονται: 20 ετών, 21 ετών, 60 ετών, δύο 17χρονοι και μία 52χρονη αλλοδαπή.

έξι άτομα — ηλικίες που αναφέρονται: 20 ετών, 21 ετών, 60 ετών, δύο 17χρονοι και μία 52χρονη αλλοδαπή. Εμπλοκή Λάρισας: αναφέρεται ότι 21χρονος κάτοικος Λάρισας ήταν εκείνος που φέρεται πως οργάνωσε την αποστολή του δέματος.

αναφέρεται ότι 21χρονος κάτοικος Λάρισας ήταν εκείνος που φέρεται πως οργάνωσε την αποστολή του δέματος. Κατασχέσεις: ποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης, ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, θρυμματιστές κάνναβης και πιστόλι.

Ερευνες στα σπίτια και ευρήματα

Κατόπιν συλλήψεων πραγματοποιήθηκαν κατ' οίκον έρευνες παρουσία δικαστικού λειτουργού. Στην κατοικία του 20χρονου στη Μυτιλήνη βρέθηκαν δύο θρυμματιστές κάνναβης και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας. Σε άλλο σημείο της έρευνας κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο που είχε στην κατοχή του 17χρονου που εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Μυτιλήνη.

Ευρήματα Σημειώσεις Ακατέργαστη κάνναβη 78 γραμμάρια στο δέμα + μικρές ποσότητες Κοκαΐνη Κατασχέθηκε ποσότητα (αναφέρεται από την προανάκριση) Ηλεκτρονική ζυγαριά Από οικία του 20χρονου Θρυμματιστές κάνναβης Δύο τεμάχια σε σπίτι της Μυτιλήνης Όπλο Πιστόλι κατασχεμένο στο πλαίσιο της υπόθεσης

Τοπικές υπηρεσίες και επόμενα βήματα

Στην υπόθεση εμπλέκονται οι αρμόδιες υποδιευθύνσεις Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης και Λάρισας, ενώ η αρχική ανίχνευση πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και για παραβάσεις που σχετίζονται με όπλα. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι ρόλοι και πιθανοί διασυνδεδεμένοι κρίκοι στο κύκλωμα.

Για τους κατοίκους της Λάρισας και της ευρύτερης περιοχής η υπόθεση επισημαίνει τη δραστηριότητα νεαρών προσώπων σε δίκτυα διακίνησης και αναδεικνύει τη συνεργασία των αστυνομικών υπηρεσιών σε επίπεδο περιφέρειας και κεντρικών υπηρεσιών για την ανακοπή τέτοιων κυκλωμάτων.

Η συνέχεια της προανάκρισης θα δείξει εάν προκύψουν νέες συλλήψεις ή επιπλέον κατασχέσεις, ενώ οι σχηματισμένες δικογραφίες θα αποσταλούν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Ρεπορτάζ: Ζαχαρίας Προβατάς, ανταποκριτής στη Λάρισα