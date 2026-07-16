Τον Νοέμβριο επανέρχονται οι βυθιζόμενες μπάρες στους πεζοδρόμους της Λάρισας

Ο δήμος Λαρισαίων προχωρεί στην επανεγκατάσταση του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης στους κεντρικούς πεζοδρόμους, με ανάδοχο σύντομα και χρονικό ορίζοντα πλήρους λειτουργίας μέσα σε δύο μήνες, ώστε το σύστημα να είναι ενεργό από τον επόμενο Νοέμβριο.

Επιστροφή των βυθιζόμενων μπαρών στον δημόσιο χώρο της πόλης

Το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης στους πεζοδρόμους της Λάρισας, γνωστό για τις βυθιζόμενες μπάρες και τη διαχείριση εισόδου οχημάτων στο κέντρο, αναμένεται να επαναλειτουργήσει τον Νοέμβριο. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΡΤ Λάρισας, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Λαρισαίων, Κώστας Αργυρόπουλος, ανέφερε ότι προσεχώς θα προκύψει ο ανάδοχος για τη λειτουργία και τη συντήρηση του συστήματος και ότι θα απαιτηθούν περίπου δύο μήνες για την πλήρη επαναλειτουργία.

«Το επόμενο διάστημα θα προκύψει ο ανάδοχος για τη λειτουργία και τη συντήρηση του συστήματος, ενώ θα χρειαστούν δύο μήνες για την επαναλειτουργία τους, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Λάρισας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Λαρισαίων, Κώστας Αργυρόπουλος.»

Η απόφαση για επαναφορά του ελεγχόμενου συστήματος επιστρέφει στο επίκεντρο των δημοτικών συζητήσεων, καθώς σχετίζεται με την προσβασιμότητα για κατοίκους και εμπορικά καταστήματα, τη ροή των οχημάτων και την ασφάλεια στον πεζόδρομο. Η επανεργοποίηση των βυθιζόμενων μπαρών είχε στο παρελθόν στόχο την αποτροπή παράνομης στάθμευσης και την ελεγχόμενη διέλευση φορτοεκφορτώσεων και υπηρεσιακών οχημάτων.

Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις του κέντρου της Λάρισας, η επαναλειτουργία σημαίνει ότι θα χρειαστεί να προσαρμόσουν τις συνήθειες εισόδου και εξόδου, ειδικά όσοι εκτελούν φορτοεκφορτώσεις ή έχουν συχνές ανάγκες διέλευσης με εξουσιοδότηση. Ο χρόνος μέχρι την τελική ενεργοποίηση, περίπου δύο μήνες από την επιλογή αναδόχου, αφήνει περιθώριο για ενημέρωση πολιτών και επιχειρήσεων σχετικά με τις αδειοδοτήσεις και τις ώρες πρόσβασης.

Παρακάτω συνοψίζονται τα βασικά σημεία και τα αναμενόμενα επόμενα βήματα:

Προκήρυξη/επιλογή αναδόχου: θα ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα.

θα ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα. Χρονικός ορίζοντας επανενεργοποίησης: περίπου δύο μήνες μετά τον ανάδοχο.

περίπου δύο μήνες μετά τον ανάδοχο. Στόχος λειτουργίας: πλήρης λειτουργία του συστήματος από τον Νοέμβριο.

Στάδιο Πληροφορία Ανάδοχος Θα προκύψει το επόμενο διάστημα Διάρκεια επαναλειτουργίας Περίπου δύο μήνες από την ανάθεση Στόχος ενεργοποίησης Νοέμβριος

Απομένει να διευκρινιστούν τεχνικά και λειτουργικά ζητήματα, όπως οι ώρες πρόσβασης για φορτοεκφορτώσεις, οι διαδικασίες έκδοσης αδειών/κωδικών εισόδου και η ενημέρωση πολιτών. Η δημοτική αρχή, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα διαχειριστεί και τη συντήρηση μέσα από το συμβατικό πλαίσιο που θα ανατεθεί στον ανάδοχο.

Για την τοπική κοινωνία της Λάρισας αυτή η εξέλιξη έχει πρακτικές συνέπειες: αναμένεται βελτίωση της τάξης και της προσπελασιμότητας στους πεζοδρομημένους χώρους, αλλά και ανάγκη για σαφή επικοινωνία προς τους εμπλεκόμενους (επιχειρήσεις, κάτοικοι, δημόσιες υπηρεσίες) ώστε η μετάβαση στην επανενεργοποίηση να γίνει με τις μικρότερες δυνατές αναταράξεις στην καθημερινότητα.

Παρακολουθούμε την εξέλιξη της διαδικασίας ανάθεσης και θα ενημερώσουμε για τυχόν αποφάσεις σχετικά με ώρες λειτουργίας, κριτήρια αδειοδότησης και λεπτομέρειες τεχνικής φύσης που αφορούν την είσοδο οχημάτων στους πεζοδρόμους.