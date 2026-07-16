Παλαιόπυργο: τρία χρόνια με γέφυρα σχεδόν βυθισμένη — κάτοικοι διασχίζουν με κίνδυνο

Καθημερινή διέλευση των κατοίκων από γέφυρα που υπέστη ζημιές το 2023, με εναλλακτική διαδρομή 20 χλμ. και εργασίες αποκατάστασης που εκτιμώνται να ολοκληρωθούν το 2029. Οι τοπικές αρχές παραδέχονται την ταλαιπωρία και την ανησυχία για την ασφάλεια.

Στο Παλαιόπυργο του δήμου Τεμπών κάτοικοι και επισκέπτες συνεχίζουν να διέρχονται από γέφυρα που παραμένει σχεδόν βυθισμένη μετά τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία «Daniel» το 2023. Η κατάσταση δημιουργεί καθημερινή ανασφάλεια, καθώς η εναλλακτική οδική πρόσβαση επιβάλλει έναν κύκλο περίπου 20 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Ανησυχία και πρακτικά προβλήματα για τους κατοίκους

Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι, παρά τον φόβο, αναγκάζονται να χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη γέφυρα για βασικές μετακινήσεις, όπως αγορές και επισκέψεις. Ορισμένες οικογένειες αναφέρουν ότι περνούν καθημερινά ακόμη και με μικρά παιδιά. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια, επισημαίνοντας ότι οι κάτοικοι «έχουν αγανακτήσει» για την έως τώρα απουσία έργων αποκατάστασης.

«Περνάμε καθημερινά γιατί πρέπει να πάμε για ψώνια, φοβόμαστε, έχουμε και ένα παιδί 8 χρονών»

Ο δήμαρχος Τεμπών τόνισε τον κίνδυνο από την προτεινόμενη εναλλακτική διαδρομή, ειδικά για οχήματα γεωργικού τύπου, επισημαίνοντας ότι η έξοδος τρακτέρ στην παλιά εθνική οδό εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους ατυχημάτων.

Χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης και τοπικές επιπτώσεις

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουν λάβει οι τοπικές αρχές, οι εργασίες αποκατάστασης της γέφυρας αναμένονται να ολοκληρωθούν το 2029. Η πληροφορία αυτή σηματοδοτεί παράταση της ταλαιπωρίας για τους κατοίκους και επιχειρήσεις της περιοχής, με άμεσες συνέπειες στην καθημερινότητα, το κόστος μετακινήσεων και την πρόσβαση σε υπηρεσίες.

Πρόβλημα: Γέφυρα σχεδόν βυθισμένη από το 2023.

Γέφυρα σχεδόν βυθισμένη από το 2023. Επιπτώσεις: Καθημερινή χρήση με κίνδυνο, εναλλακτική διαδρομή ~20 χλμ., κίνδυνος για αγροτικά μηχανήματα.

Καθημερινή χρήση με κίνδυνο, εναλλακτική διαδρομή ~20 χλμ., κίνδυνος για αγροτικά μηχανήματα. Χρονοδιάγραμμα: Εκτιμώμενη ολοκλήρωση εργασιών το 2029.

Η μακρά καθυστέρηση στην αποκατάσταση εγείρει ερωτήματα για την προτεραιότητα και τον προγραμματισμό των έργων υποδομής σε τοπικό επίπεδο. Μέχρι να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις, παραμένει επιτακτική η ανάγκη για σαφείς οδηγίες ασφάλειας και για μέτρα μείωσης του κινδύνου κατά τη διέλευση της γέφυρας.

Στοιχείο Πληροφορία Αίτιο βλάβης Κακοκαιρία «Daniel» (2023) Εναλλακτική διαδρομή ~20 χλμ. Αναμενόμενη αποκατάσταση 2029

Το ζήτημα αφορά άμεσα την τοπική κοινότητα και απαιτεί παρακολούθηση από την δημοτική αρχή και τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχόμενων και να μειωθεί η ταλαιπωρία μέχρι την οριστική αποκατάσταση.

Σημείωση: Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις που μεταδόθηκαν για την περίπτωση της γέφυρας στο Παλαιόπυργο.