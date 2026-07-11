Αποπνικτική η Λάρισα μετά τη φωτιά σε μονάδα ανακύκλωσης — ερευνώνται τα αίτια

Μετά την εκτεταμένη πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο μονάδας ανακύκλωσης, παραμένει αποπνικτική ατμόσφαιρα, δυνάμεις πυρόσβεσης διεξάγουν αναμοχλεύσεις και ειδικό κλιμάκιο της ΔΑΕΕ αναλαμβάνει τον έλεγχο amid καταγγελίες για εμπρησμό.

Η κατάσταση στην περιοχή και τα επόμενα βήματα

Αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας μετά την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή το βράδυ σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης. Παρά τη βελτίωση της εικόνας και τον περιορισμό της επέκτασης, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν εργασίες στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή αναζωπυρώσεων.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 22:00 και αναπτύχθηκε γρήγορα εξαιτίας των εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν στην εγκατάσταση. Στον χώρο δεν βρίσκονταν εργαζόμενοι λόγω της ώρας, με αποτέλεσμα να μην καταγραφούν τραυματισμοί, όπως αναφέρεται στις πηγές.

Πυροσβεστικές εργασίες: συνεχείς αναμοχλεύσεις για κρυφές εστίες.

συνεχείς αναμοχλεύσεις για κρυφές εστίες. Ειδοποίηση Πολιτικής Προστασίας: αποστολή μηνύματος 112 με οδηγίες προς τους κατοίκους.

αποστολή μηνύματος 112 με οδηγίες προς τους κατοίκους. Έρευνα για τα αίτια: άφιξη κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

Η Πυροσβεστική κατάφερε, μετά από πολύωρη μάχη, να θέσει υπό έλεγχο τις φλόγες και να περιορίσει την καταστροφή εντός των ορίων της επιχείρησης, αλλά τα υπολείμματα και οι εσωτερικές φωτιές παραμένουν επικίνδυνα. Επισημαίνεται ότι στον χώρο σημειώνονταν αλλεπάλληλες μικρές εκρήξεις καθώς και πυροθερμικό φορτίο λόγω των υλικών.

Υγειονομικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος

Οι γιατροί και οι αρμόδιες υπηρεσίες εξέφρασαν ανησυχία για το τοξικό νέφος που κάλυψε την περιοχή, γι’ αυτό και η Πολιτική Προστασία συνέστησε στους κατοίκους να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους με τα παράθυρα και τις πόρτες ερμητικά κλειστές. Η σύσταση αυτή απευθύνεται ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες — ηλικιωμένους, παιδιά και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα.

Για τους κατοίκους της τοπικής κοινότητας η άμεση προτεραιότητα είναι η ενημέρωση για την ποιότητα του αέρα και η πρόσβαση σε οδηγίες δημόσιας υγείας. Οι αρμόδιες αρχές θα ανακοινώσουν μετρήσεις και νέες συστάσεις εφόσον απαιτηθεί.

Η δικαστική και τεχνική διερεύνηση

Η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς εισέρχεται πλέον σε στάδιο διαλεύκανσης. Στο σημείο έχει δρομολογηθεί η μετάβαση ειδικού κλιμακίου της ΔΑΕΕ, το οποίο θα εξετάσει εξονυχιστικά τα ευρήματα. Η οικογένεια του ιδιοκτήτη της επιχείρησης έχει εκφράσει καταγγελίες περί ενδεχόμενου εμπρησμού, που θα διερευνηθούν από τα αρμόδια όργανα.

Στοιχείο Τρέχουσα κατάσταση Ώρα εκδήλωσης λίγο πριν τις 22:00 Παρουσία εργαζομένων ουσιαστικά μηδενική (λόγω ώρας) Επέμβαση ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, αναμοχλεύσεις Έρευνα ΔΑΕΕ σε εξέλιξη

Η τοπική κοινότητα και οι επιχειρήσεις της περιοχής παρακολουθούν στενά τις ανακοινώσεις των αρχών. Η επόμενη φάση θα κρίνει αν πρόκειται για ατύχημα λόγω των υλικών που ήταν αποθηκευμένα ή για δόλια ενέργεια, όπως υποστηρίζουν οικείοι του ιδιοκτήτη.

Για προληπτικούς λόγους οι κάτοικοι που επηρεάστηκαν από τον καπνό θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των υγειονομικών αρχών και να αναζητήσουν ιατρική φροντίδα σε περίπτωση επιδείνωσης της αναπνευστικής κατάστασης. Οι τοπικές υπηρεσίες θα ενημερώσουν για τυχόν μέτρα αποκατάστασης και περιβαλλοντικού ελέγχου.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη και οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν δεσμευθεί να παράσχουν πλήρη ενημέρωση όσο προχωρούν οι έρευνες.