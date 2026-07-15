Από 15 Ιουλίου αρχίζουν οι δολωματικοί ψεκασμοί κατά του δάκου σε μεγάλο τμήμα της Π.Ε. Λάρισας

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Λάρισας προγραμματίζει τον 1ο γενικό δολωματικό ψεκασμό από 15/7 στους δήμους Τεμπών, Αγιάς, Ελασσόνας και Τυρνάβου. Ελαιοπαραγωγοί, μελισσοκόμοι και κτηνοτρόφοι πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Έναρξη δολωματικών ψεκασμών στις 15 Ιουλίου

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας ανακοίνωσε ότι από τη 15η Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί ο 1ος γενικός δολωματικός ψεκασμός για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς. Η επιχείρηση καλύπτει εκτεταμένες περιοχές στους δήμους Τεμπών, Αγιάς, Ελασσόνας και Τυρνάβου, με στόχο τη μείωση των προσβολών και την προστασία της παραγωγής ελιάς και ελαιοκάρπου.

Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα δακοκτονίας της Περιφέρειας και αφορά τους παραγωγούς που διαθέτουν ελαιοκτήματα στις επισημανθείσες περιοχές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες υπενθυμίζουν ότι η συνεργασία των καλλιεργητών είναι απαραίτητη για την αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων.

Ποιες Δημοτικές Κοινότητες θα ψεκαστούν

Δήμος Κοινότητες (ενδεικτικά) Τεμπών Ραψάνη, Πυργετός, Αιγάνη, Γόννοι, Ελιά, Ελάτεια, Μακρυχώρι, Συκούριο, Νέσσωνας, Καλοχώρι, Κυψελοχώρι, Όσσα, Πουρνάρι, Ιτέα, Παραπόταμος, Ευαγγελισμός, Αμπελάκια, Τέμπη Αγιάς Αγιά, Έλαφος, Ανατολή, Μελιβοία (Μελιβοία, Βελίκα, Παλιουριά), Σκλήθρο, Σκήτη, Καρίτσα (Καρίτσα, Κόκκινο Νερό), Στόμιο, Σωτηρίτσα Ελασσόνας Πραιτώρι, Συκέα, Παλαιόκαστρο, Ευαγγελισμός Τυρνάβου Αργυροπούλι, Ροδιά, Λυγαριά, Δελέρια

Οδηγίες για παραγωγούς, μελισσοκόμους και κτηνοτρόφους

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας, οι ελαιοπαραγωγοί με ελαιοκτήματα στις περιοχές που θα ψεκαστούν πρέπει να παραβρίσκονται κατά την ημέρα της επέμβασης, ώστε να διαπιστώσουν ότι πραγματοποιήθηκε ο ψεκασμός. Παράλληλα, δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες προστασίας για ευπαθείς κλάδους.

Οι μελισσοκόμοι οφείλουν να απομακρύνουν τις κυψέλες τους από τις περιοχές ψεκασμού, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος δηλητηρίασης.

οφείλουν να απομακρύνουν τις κυψέλες τους από τις περιοχές ψεκασμού, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος δηλητηρίασης. Οι κτηνοτρόφοι πρέπει να απομακρύνουν τα ζώα ή να τα οδηγήσουν σε ασφαλή σημεία κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων.

πρέπει να απομακρύνουν τα ζώα ή να τα οδηγήσουν σε ασφαλή σημεία κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων. Οι βιοκαλλιεργητές που εντάσσονται σε προγράμματα βιοκαλλιέργειας πρέπει να σημάνουν σαφώς τα κτήματά τους, ώστε τα συνεργεία να αποφύγουν το ψεκασμό εντός αυτών.

Η τήρηση των οδηγιών είναι κρίσιμη τόσο για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος όσο και για την προστασία της δημόσιας υγείας και της τοπικής παραγωγής. Η μη συμμόρφωση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο μέλισσες και ζώα και να οδηγήσει σε οικονομικές απώλειες για τους παραγωγούς.

Επιπτώσεις και τοπικό ενδιαφέρον

Για την Π.Ε. Λάρισας, όπου η ελαιοκαλλιέργεια και η μελισσοκομία αποτελούν σημαντικούς τομείς της αγροτικής οικονομίας, οι δολωματικοί ψεκασμοί έχουν άμεση επίπτωση στην ποιότητα και την ποσότητα της παραγωγής. Η επιτυχής εφαρμογή του προγράμματος μειώνει τις απώλειες από τον δάκο και συμβάλλει στη διασφάλιση της εμπορικής αξίας του προϊόντος.

Οι παραγωγοί που έχουν ερωτήματα ή χρειάζονται διευκρινίσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Λάρισας για οδηγίες σχετικά με τις ημέρες και τις ώρες των ψεκασμών.

Σημείωση: Η τήρηση των υποδείξεων από όλους τους εμπλεκόμενους αποτελεί προϋπόθεση για την ομαλή διεξαγωγή των επεμβάσεων και την προστασία της τοπικής παραγωγής.