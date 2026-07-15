Γιώργος Δεληζήσης νέος Γενικός Αρχηγός στην ΑΕΛ Novibet

Η ΑΕΛ Novibet ανακοίνωσε την πρόσληψη του Γιώργου Δεληζήση ως Γενικού Αρχηγού, κίνηση που εντάσσεται στη διοικητική ανασυγκρότηση μετά τον υποβιβασμό και τη νέα εποχή με πρόεδρο τον Ζήση Στυλιανό.

Διοικητική ενίσχυση για την ΑΕΛ ενόψει της νέας σεζόν

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet προχώρησε σε νέα διοικητική τοποθέτηση, ανακοινώνοντας ότι ο πρώην αμυντικός Γιώργος Δεληζήσης αναλαμβάνει το πόστο του Γενικού Αρχηγού της ομάδας. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια της διοίκησης να στήσει μια οργανωμένη βάση εργασίας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, μετά τον υποβιβασμό στη Superbet League 2 και την ανάληψη του προεδρικού ρόλου από τον Ζήση Στυλιανό.

Ο Δεληζήσης έχει στο ενεργητικό του διάρκεια ως ποδοσφαιριστής από το 2007 και φορούσε τη φανέλα της ΑΕΛ τη σεζόν 2014-15. Τερμάτισε την αγωνιστική του καριέρα το 2023 και από τότε εργάστηκε σε ρόλο Team Manager σε ΠΑΕ, αποκτώντας εμπειρία στη διοικητική λειτουργία ομάδων.

“Γιώργο με χαρά σε υποδεχόμαστε και πάλι στη βυσσινί οικογένεια. Ευχόμαστε Υγεία κι επιτυχία στο έργο σου!”

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ επισημαίνει την έναρξη συνεργασίας με τον Δεληζήση και την πρόθεση της ομάδας να ενισχύσει τις εσωτερικές δομές της. Για τους φιλάθλους της Λάρισας, η κίνηση σηματοδοτεί την επιδίωξη σταθερότητας και ανασυγκρότησης σε επίπεδο καθημερινής λειτουργίας και λήψης αποφάσεων.

Θέση: Γενικός Αρχηγός της ΑΕΛ Novibet

Γενικός Αρχηγός της ΑΕΛ Novibet Προηγούμενη θητεία ως παίκτης: αγωνιζόταν από το 2007, φορώντας τη φανέλα της ΑΕΛ 2014-15

αγωνιζόταν από το 2007, φορώντας τη φανέλα της ΑΕΛ 2014-15 Λήξη καριέρας: 2023, με συνέχιση σε διοικητικούς ρόλους ως Team Manager

Η ενίσχυση της διοίκησης είναι κομβική για την οργάνωση των αγωνιστικών και εξωαγωνιστικών ζητημάτων: από το ρόστερ και τις μεταγραφικές επιλογές έως την καθημερινή λειτουργία των τμημάτων και την επικοινωνία με τους φιλάθλους. Η νέα εποχή υπό τον Ζήση Στυλιανό φαίνεται ότι στοχεύει σε σταδιακή αναδόμηση, με έμφαση στη διαφάνεια και στη δημιουργία σταθερών διαδικασιών.

Στοιχείο Περιγραφή Όνομα Γιώργος Δεληζήσης Ρόλος Γενικός Αρχηγός Σχέση με ΑΕΛ Παίκτης 2014-15, νέος διοικητικός ρόλος

Για την τοπική κοινότητα η εξέλιξη είναι σημαντική: οι αποφάσεις που θα ληφθούν στο διοικητικό πεδίο θα επηρεάσουν άμεσα την εικόνα της ομάδας στη Superbet League 2, τη διαχείριση του μπάτζετ και την καθημερινότητα των φιλάθλων. Οι επόμενες ανακοινώσεις της ΠΑΕ αναμένεται να περιλάβουν και άλλες διοικητικές κινήσεις που θα δείξουν το πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας για την επόμενη σεζόν.

Η τοπική εξέλιξη παρακολουθείται στενά από τους οπαδούς και τα μέσα ενημέρωσης στη Λάρισα, καθώς η ΑΕΛ παραμένει κεντρικό στοιχείο της δημοτικής ζωής και της αθλητικής ταυτότητας της πόλης.