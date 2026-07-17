Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μακρυχώρι: επιχειρούν 10 πυροσβέστες, στο σημείο το ΑΚΑΕ

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 16 Ιουλίου 2026 στο Μακρυχώρι Λάρισας, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο για τη διερεύνηση των αιτιών.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 16 Ιουλίου 2026, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Μακρυχώρι της Λάρισας. Η εστία βρισκόταν σε τοποθεσία που εφάπτεται στο δίκτυο του σιδηρόδρομου, γεγονός που κινητοποίησε γρήγορα τις αρχές ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στις συγκοινωνίες και η επέκταση της φωτιάς.

Άμεση κινητοποίηση και διερεύνηση

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής: συνολικά 10 πυροσβέστες με 3 πυροσβεστικά οχήματα επιχειρούν στο σημείο για τον περιορισμό της εστίας και την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Παράλληλα, προς το σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ) Λάρισας, το οποίο θα αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων που προκάλεσαν την εκδήλωση της φωτιάς.

Τοποθεσία: Μακρυχώρι, Λάρισας

Μακρυχώρι, Λάρισας Περιγραφή βλάστησης: χαμηλή (ξηρά χόρτα/θάμνοι)

χαμηλή (ξηρά χόρτα/θάμνοι) Δυνάμεις Π.Υ.: 10 πυροσβέστες, 3 οχήματα

10 πυροσβέστες, 3 οχήματα Έρευνα αιτίας: Ανακριτικό Κλιμάκιο ΑΚΑΕΕ Λάρισας

Η ύπαρξη γραμμών σιδηροδρόμου στο κοντινό περιβάλλον της φωτιάς αυξάνει την επικινδυνότητα σε περίπτωση επέκτασης, καθώς θα μπορούσε να διαταραχθεί η κυκλοφορία ή να δημιουργηθούν πρόσθετοι κινδύνοι για τους διερχόμενους. Για αυτόν τον λόγο η ταχεία επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν κρίσιμη για την προστασία της ασφάλειας των κατοίκων και της λειτουργίας των μεταφορών.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία 16/07/2026 Τοποθεσία Μακρυχώρι, Λάρισας Πυροσβεστικές δυνάμεις 10 πυροσβέστες, 3 οχήματα Διενέργεια Έρευνας Ανακριτικό Κλιμάκιο ΑΚΑΕΕ Λάρισας

Τι σημαίνει για τους κατοίκους

Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις της Πυροσβεστικής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ειδικά αν βρίσκονται κοντά στον σιδηροδρομικό άξονα. Σε περίπτωση ανάγκης για εκκένωση ή περιορισμό της κυκλοφορίας, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα ενημερώσουν άμεσα. Η άμεση επέμβαση των επίγειων δυνάμεων μειώνει τον κίνδυνο γρήγορης εξάπλωσης, ωστόσο η προσοχή διατηρείται όσο διαρκούν οι επιχειρήσεις.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο που μεταβαίνει στην περιοχή θα εξετάσει τα αίτια της πυρκαγιάς, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για ατύχημα ή για ενδεχόμενο εμπρησμό. Οι τοπικές ερευνητικές ενέργειες είναι καθοριστικές για την απόδοση ευθυνών και την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Περαιτέρω πληροφορίες και ενημερώσεις αναμένονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές καθώς ολοκληρώνονται οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και η αρχική αυτοψία της ανακριτικής ομάδας.