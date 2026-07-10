Σούπερ μάρκετ «1 ευρώ» στο κέντρο της Λάρισας φέρνει ουρές και αλλαγές στην αγορά

Στο κέντρο της Λάρισας άνοιξε διώροφο κατάστημα με όλα τα προϊόντα σε τιμή 1 ευρώ, συνδυάζοντας επώνυμα είδη και ιδιωτικές ετικέτες. Η κίνηση προκαλεί καθημερινές ουρές και συζητήσεις για τον αντίκτυπο στην τοπική αγορά.

Νέο κατάστημα στο κέντρο της πόλης

Στην οδό Μανδηλαρά, στο κέντρο της Λάρισας, εγκαινιάστηκε πριν από λίγες εβδομάδες ένα διώροφο σούπερ μάρκετ με την επωνυμία «Food market του 1 ευρώ». Στον ισόγειο χώρο διατίθενται κυρίως τρόφιμα, χυμοί, άλευρα και αναψυκτικά, ενώ στον πρώτο όροφο υπάρχουν είδη για το σπίτι.

Τι ξεχωρίζει στο ράφι

Η ιδιαιτερότητα του καταστήματος είναι ότι τα προϊόντα—επώνυμα και ιδιωτικής ετικέτας—προσφέρονται όλα στην τιμή του 1 ευρώ. Στα ράφια εμφανίζονται επώνυμα σκευάσματα όπως χυμοί, αποσμητικά Fa, οδοντόκρεμες Colgate, μπισκότα Αλλατίνη, σοκολάτες Milka και απορρυπαντικά Rol, καθώς και φιλέτο κοτόπουλο ιδιωτικής ετικέτας και κατεψυγμένα προϊόντα, όλα με σήμανση «1 ευρώ».

"Περίεργο..."

Κίνηση, επιπτώσεις και τρόπος λειτουργίας

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον εμπορικό κόσμο της πόλης, το κατάστημα συγκεντρώνει καθημερινά ουρές στα ταμεία και προσελκύει επισκέπτες ακόμη και από άλλες πόλεις. Παρότι δεν έχουν γίνει τοπικές διαφημίσεις, η προσέλευση είναι μεγάλη, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη των καταναλωτών για πιο προσιτές τιμές στα βασικά είδη.

Ιστορικό και συγκρίσεις

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης είχαν ανοίξει σε όλη τη χώρα μαγαζιά «του ενός ευρώ», ωστόσο τότε τα καταστήματα αυτά προσέφεραν κυρίως είδη καθαρισμού και σπιτιού. Το νέο κατάστημα της Λάρισας ξεχωρίζει επειδή διαθέτει και τρόφιμα και ροφήματα στην ίδια τιμή, κάτι που, όπως χαρακτηρίζεται στην περιγραφή της επιχείρησης, συμβαίνει πιθανόν για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε ευρεία κλίμακα με επώνυμα προϊόντα.

Τι σημαίνει αυτό για τους κατοίκους

Πιθανή ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού για βασικά προϊόντα.

Αύξηση επισκεψιμότητας στο κέντρο της πόλης, με επιπτώσεις στην κίνηση και στα τοπικά καταστήματα.

Ερωτήματα για την εμπορική βιωσιμότητα και την προέλευση ή το περιθώριο κέρδους των προσφερόμενων ειδών.

Στοιχεία καταστήματος σε σύντομο πίνακα

Χαρακτηριστικό Περιγραφή Τοποθεσία Οδός Μανδηλαρά, κέντρο Λάρισας Διάρθρωση Διώροφο κατάστημα: ισόγειο (τρόφιμα/ποτά), δεύτερος όροφος (είδη σπιτιού) Τιμή προϊόντων Όλα τα είδη φέρουν σήμανση «1 ευρώ»

Η παρουσία τέτοιων καταστημάτων στην τοπική αγορά εγείρει συζητήσεις για τον ανταγωνισμό και την ποιότητα, αλλά και για τη δυνατότητα πρόσβασης των ευάλωτων ομάδων σε φθηνά τρόφιμα. Το κατάστημα εμφανίζεται ως επιχειρηματική πρωτοβουλία ομάδας Ελλήνων και ξένων επιχειρηματιών της περιοχής, που όπως σημειώνεται αξιοποιεί την αυξημένη ανάγκη των καταναλωτών για οικονομικές λύσεις.

Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της Λάρισας παρακολουθούν την εξέλιξη, καθώς η λειτουργία και η αποδοχή του καταστήματος μπορεί να επηρεάσει την εμπορική δυναμική στο κέντρο της πόλης τους επόμενους μήνες.