Αγιά: Τι σημαίνει για την επαρχία η επιλογή να φύγεις από την πόλη — το παράδειγμα της Αύρας Πανουσοπούλου

Η ιστορία της Αύρας Πανουσοπούλου, που εγκατέλειψε την Αθήνα πριν τρεις δεκαετίες και δημιούργησε την οικοτεχνία Yiam, αναδεικνύει επιλογές και προκλήσεις που αφορούν και την αγροτική μας κοινότητα στην Αγιά: από την επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο έως τη διατήρηση γαστρονομικής παράδοσης.

Απόφαση ζωής και ανατροπή της καθημερινότητας

Η Αύρα Πανουσοπούλου, δημιουργός των προϊόντων Yiam, περιγράφει την πορεία που την οδήγησε να εγκαταλείψει την Αθήνα και να εγκαθιδρύσει τη δική της οικοτεχνία στην επαρχία. Η επιλογή της αυτή έγινε πριν από 30 χρόνια και συνοδεύτηκε από μια στροφή προς την αγροτική παραγωγή και την ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομικής παράδοσης. Για τους κατοίκους της Αγιάς, όπου η αγροτική δραστηριότητα και οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις είναι μέρος της καθημερινότητας, το παράδειγμα αυτό προσφέρει σημεία προβληματισμού αλλά και πρακτικά διδάγματα.

Η Πανουσοπούλου μεγάλωσε στην Αθήνα σε περιβάλλον τέχνης — με πατέρα τον σκηνοθέτη Γιώργο Πανουσοπούλο και μητέρα τη χορεύτρια Ελένη Μπουρμπουχάκη — αλλά επέλεξε έναν διαφορετικό δρόμο: να γίνει αγρότισσα και να αφιερωθεί στη γαστρονομία. Η προσωπική της διαδρομή δείχνει ότι η μετεγκατάσταση από την πόλη στην ύπαιθρο μπορεί να συνδυάζει δημιουργικότητα, παραγωγή και την αξιοποίηση τοπικών γνώσεων.

Συγκομιδή εμπειρίας και τοπική αξιοποίηση

Στην αφήγησή της αναφέρεται στον ρόλο των γυναικών των χωριών, οι οποίες έγιναν «δασκάλες» της στον τρόπο παραγωγής και στη διάσωση παραδοσιακών συνταγών. Αυτή η συνεργασία μεταξύ όσων έφυγαν από την πόλη και των κατοίκων της υπαίθρου είναι ακριβώς το στοιχείο που ενδιαφέρει την Αγιά: η αξιοποίηση του τοπικού πολιτισμού και των δεξιοτήτων ως βάση για μικρές επιχειρήσεις και οικοτεχνίες.

Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο: μικρές μονάδες και οικοτεχνίες που στηρίζονται στην τοπική παραγωγή.

μικρές μονάδες και οικοτεχνίες που στηρίζονται στην τοπική παραγωγή. Μεταφορά γνώσης: συνεργασίες με ντόπιες παραγωγούς και διατήρηση παραδοσιακών τεχνικών.

συνεργασίες με ντόπιες παραγωγούς και διατήρηση παραδοσιακών τεχνικών. Ανάδειξη γαστρονομικής ταυτότητας: προϊόντα που προωθούν τοπικά χαρακτηριστικά και αυθεντικότητα.

Η εμπειρία της Πανουσοπούλου δείχνει πως η μετάβαση από την πόλη στην ύπαιθρο δεν είναι μόνο αλλαγή τόπου κατοικίας, αλλά και αλλαγή τρόπου ζωής και εργασίας: επιλογή παραγωγής, στάση απέναντι στην παράδοση, και εμπορική αξιοποίηση τοπικών πόρων.

«Η σωστή ερώτηση είναι γιατί να μείνει κανείς στην Αθήνα», αναφέρει σε μία αποστροφή που καταγράφεται στην συνέντευξή της, θέτοντας το ερώτημα της επιλογής τόπου και ποιότητας ζωής.

Για την Αγιά, όπου οι τοπικές κοινότητες εξετάζουν τρόπους ενίσχυσης της απασχόλησης και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, το παράδειγμα των Yiam υπογραμμίζει την αξία της επωνυμίας, της ποιότητας και της σχέσης με την παράδοση. Ταυτόχρονα, δείχνει τις δυσκολίες: απαιτείται χρόνος, δέσμευση και δυνατότητα δικτύωσης για να μετατραπεί μια οικοτεχνία σε βιώσιμη δραστηριότητα.

Στοιχείο Σημασία για την Αγιά Αποχώρηση από πόλη Επανεκτίμηση επιλογών διαβίωσης και εργασίας Οικοτεχνία Yiam Παράδειγμα ανάδειξης γαστρονομικής παράδοσης Ρόλος τοπικών γυναικών Μεταφορά τεχνογνωσίας και διατήρηση γνώσεων

Η τοπική πολιτική και οι φορείς της Αγιάς μπορούν να αξιολογήσουν τέτοιες περιπτώσεις ως ευκαιρίες: υποστήριξη μικρών παραγωγών, εκπαίδευση, προώθηση προϊόντων σε αγορές και τουριστικές διαδρομές. Η ιστορία της Πανουσοπούλου δεν αποτελεί «συνταγή» που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση, αλλά προσφέρει ένα ρεαλιστικό μοντέλο για το πώς η επαρχία μπορεί να αποτελέσει χώρο δημιουργίας και οικονομικής δραστηριότητας — υπό όρους οργανωμένης στήριξης και συνεργασίας με την τοπική κοινωνία.