Επιφυλάξεις του Δικαστηρίου για αναβαθμίσεις κατηγοριών στη δίκη των Τεμπών

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας επιφυλάχθηκε για αιτήματα αναβάθμισης κατηγοριών και απέρριψε το αίτημα για συμπληρωματική ανάκριση στην υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Κατατέθηκε πραγματογνωμοσύνη και συνεχίζεται η αποδεικτική διαδικασία.

Συνεχίζεται η ακροαματική διαδικασία με ανοιχτά σημαντικά νομικά ζητήματα

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας επέλεξε να κρατήσει αρνητική προς οριστική κρίση στάση σε σειρά αιτημάτων που τέθηκαν σήμερα στη δίκη για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, επιφυλασσόμενο για την τελική απόφασή του σε ό,τι αφορά την πιθανή αναβάθμιση κατηγοριών και την αίτηση ακύρωσης του κλητηρίου θεσπίσματος. Παράλληλα, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για περαιτέρω συμπληρωματική ανάκριση.

«το δικαστήριο επιφυλάσσεται επί του συγκεκριμένου αιτήματος»

Στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε, οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας ανέπτυξαν τις παρατηρήσεις τους επί της εισαγγελικής πρότασης, ενώ εκπρόσωποι των συγγενών των θυμάτων αναφέρθηκαν στις νομικές πτυχές της παράστασης του Ελληνικού Δημοσίου. Επίσης, εντάχθηκε στα αναγνωστέα έγγραφα έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης που αφορά τη διαδρομή της εμπορικής αμαξοστοιχίας, συμπεριλαμβανομένων αρχείων CD με υλικό της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Η προσκόμιση της πραγματογνωμοσύνης, όπως αποφασίστηκε, θα συσχετιστεί με τη δικογραφία και αναμένεται να έχει ρόλο στην εξέλιξη της αποδεικτικής διαδικασίας. Κατά την επόμενη δικάσιμο θα παρουσιαστούν οι πρώτοι αυτοτελείς ισχυρισμοί εκ μέρους των συνηγόρων υπεράσπισης, κρίσιμο σημείο για την πορεία της υπόθεσης.

Αιτήματα αναβάθμισης κατηγοριών: το δικαστήριο επιφυλάχθηκε και δεν έλαβε οριστική απόφαση.

το δικαστήριο επιφυλάχθηκε και δεν έλαβε οριστική απόφαση. Αίτημα για περαιτέρω ανάκριση: απορρίφθηκε σήμερα.

απορρίφθηκε σήμερα. Περιεχόμενο δικογραφίας: κατατέθηκε έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης της ΔΕΕ και ψηφιακό υλικό (CD) που θα ενταχθεί στη διερεύνηση.

Για τους κατοίκους της Λάρισας και της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας, η σημερινή διαδικασία σηματοδοτεί ότι η έρευνα της υπόθεσης προχωρά με αξιοποίηση επιστημονικών πορισμάτων, χωρίς όμως ακόμη οριστικές αποφάσεις για μεταβολή των κατηγοριών, κάτι που μπορεί να επηρεάσει τη νομική αξιολόγηση της ευθύνης των εμπλεκομένων.

Στη δίκη παραμένουν ανοικτά αρκετά νομικά και πραγματογνωμοστικά ζητήματα που θα κρίνουν το εύρος και τη βαρύτητα των κατηγοριών όταν ολοκληρωθεί η αποδεικτική διαδικασία. Το δικαστήριο, όπως έγινε σαφές, προτίμησε να μη λάβει τελικές αποφάσεις επί αιτημάτων που πιθανότατα απαιτούν περαιτέρω συσχέτιση με τα στοιχεία της δικογραφίας.

Θέμα Απόφαση του δικαστηρίου Αίτημα αναβάθμισης κατηγοριών Επιφυλάχθηκε Αίτημα συμπληρωματικής ανάκρισης Απορρίφθηκε Προσκόμιση πραγματογνωμοσύνης (ΔΕΕ) Εντάχθηκε στη δικογραφία

Η εξέλιξη αυτή μεταθέτει το βάρος στην προσεχή δικάσιμο, όπου οι υπερασπιστές θα αναπτύξουν τους αυτοτελείς ισχυρισμούς τους. Η χρήση εργαστηριακών πορισμάτων και ψηφιακού υλικού από τη ΔΕΕ υπογραμμίζει ότι η δίκη θα βασιστεί σε τεχνικά ευρήματα, τα οποία πιθανόν να επηρεάσουν τόσο τον τρόπο που θα παρουσιαστούν οι κατηγορίες όσο και την τελική κρίση του δικαστηρίου.

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα είναι καθοριστικές για την πορεία της υπόθεσης και για την τελική απονομή δικαιοσύνης σε ένα ζήτημα που έχει βαθιά επηρεάσει την τοπική κοινωνία και τη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου στη χώρα.