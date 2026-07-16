Όχημα έπιασε φωτιά στη σήραγγα Τ2 των Τεμπών — οδηγός έσβησε τη φωτιά και η σήραγγα ξανά ανοιχτή

Σημαντική κινητοποίηση Πυροσβεστικής και Αυτοκινητόδρομου το πρωί της Πέμπτης στις σήραγγες των Τεμπών, μετά από πυρκαγιά σε ΙΧ εντός της σήραγγας Τ2. Ο οδηγός περιέσωσε την κατάσταση και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Άμεση αντίδραση των Αρχών και μικρές επιπτώσεις στην κυκλοφορία

Μεγάλη κινητοποίηση σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες μέσα στη σήραγγα Τ2 των Τεμπών, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Ο οδηγός σταμάτησε το όχημα και προέβη άμεσα σε ενέργειες που οδήγησαν στο σβήσιμο της πυρκαγιάς χωρίς την ανάγκη επέμβασης των Πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και προσωπικό του Αυτοκινητοδρόμου, οι οποίες προέβησαν σε αποκλεισμό της σήραγγας για τις απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου. Μετά τους ελέγχους άνοιξε ξανά η σήραγγα και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε σε κανονικά επίπεδα.

«Ο οδηγός κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να σβήσει μόνος του τη φωτιά χωρίς να υπάρξουν μεγαλύτερες συνέπειες και δίχως να κινδυνεύσει ο ίδιος.»

Από την εξέλιξη του συμβάντος δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε περαιτέρω υλικές ζημιές πέρα από το εμπλεκόμενο όχημα. Η ταχεία αντίδραση των αρμοδίων απέτρεψε ενδεχόμενη επιδείνωση της κατάστασης εντός του τούνελ.

Τι σημαίνει για τους οδηγούς της περιοχής

Η σήραγγα Τ2 παραμένει βασικό τμήμα της εθνικής οδικής σύνδεσης μεταξύ Λάρισας και Θεσσαλονίκης.

Κάθε περιστατικό εντός των σηράγγων μπορεί να προκαλέσει ταχεία επιδείνωση σε περίπτωση καθυστερημένης αντιμετώπισης, γι' αυτό και η άμεση επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι κρίσιμη.

Η συνεργασία οδηγού και υπηρεσιών (αυτοσβέση όπου είναι εφικτό, άμεση κλήση βοήθειας) έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο σημερινό περιστατικό.

Για τους κατοίκους και τους διερχόμενους που χρησιμοποιούν καθημερινά τον αυτοκινητόδρομο, τέτοιου είδους συμβάντα υπενθυμίζουν την ανάγκη προσοχής στο όχημα και στα μέτρα πυρασφάλειας, καθώς και την αξία της έγκαιρης ενημέρωσης των αρμόδιων αρχών.

Στοιχεία συμβάντος

Στοιχείο Περιγραφή Τοποθεσία Σήραγγα Τ2, Τεμπών Κατεύθυνση Ρεύμα προς Θεσσαλονίκη Όχημα ΙΧ αυτοκίνητο Αποτέλεσμα Ο οδηγός έσβησε τη φωτιά • χωρίς τραυματισμούς • σήραγγα ξανά ανοιχτή μετά ελέγχων

Η ταχύτητα αντίδρασης του οδηγού και η άμεση παρουσία των υπηρεσιών αποδείχθηκαν αρκετές ώστε να περιοριστεί το περιστατικό. Οι αρμόδιες υπηρεσίες προέβησαν σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους πριν την επαναφορά της κυκλοφορίας, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του τομέα αυτού του οδικού άξονα.

Παραμένουμε σε επαγρύπνηση για κάθε νεότερη εξέλιξη και ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση στις σήραγγες των Τεμπών.