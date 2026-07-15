Μικρή επιβάρυνση από αιωρούμενα σωματίδια στη Λάρισα — σταδιακή βελτίωση αναμένει η Περιφέρεια

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αναφέρει μέτρια ποιότητα αέρα στη Λάρισα μετά τη φωτιά σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι, με ήπια αύξηση στα αιωρούμενα σωματίδια και πρόβλεψη σταδιακής αποκλιμάκωσης.

Εκτίμηση Περιφέρειας για την ποιότητα του αέρα

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αξιολογεί ως μέτρια την τρέχουσα κατάσταση της ποιότητας του αέρα στη Λάρισα, σε συνέχεια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο ευρωπαϊκός δείκτης ποιότητας αέρα (AQI) στις τελευταίες 24 ώρες κυμαίνεται σε επίπεδα που χαρακτηρίζονται καλά, ενώ την τελευταία ώρα η εκτίμηση μεταφέρεται σε μέτρια κατάσταση με πρόβλεψη επαναφοράς σε φυσιολογικά επίπεδα.

Οι μετρήσεις δείχνουν μικρή άνοδο στις συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων (PM), για την οποία η πρόγνωση είναι σταδιακή αποκλιμάκωση τις επόμενες ώρες. Αντίθετα, οι υπόλοιποι βασικοί ατμοσφαιρικοί ρύποι —όπως τα οξείδια του αζώτου (NO, NO₂, NOx), το διοξείδιο του θείου (SO₂) και το όζον (O₃)— παραμένουν εντός των συνηθισμένων ορίων, χωρίς υπερβάσεις ή επεισόδια αυξημένων συγκεντρώσεων.

"δεν προκύπτει επεισόδιο ατμοσφαιρικής ρύπανσης"

Η Περιφέρεια διατηρεί 24ωρη παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα μέσω του επιχειρησιακού δικτύου της και δεσμεύεται για άμεση ενημέρωση του κοινού σε περίπτωση ουσιαστικής μεταβολής. Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, δεν έχει εκδοθεί σύσταση για περιορισμό των δραστηριοτήτων του γενικού πληθυσμού.

Συστάσεις προς τους πολίτες εκδίδονται προληπτικά, κυρίως για τις περιοχές που βρίσκονται πλησιέστερα στο σημείο της πυρκαγιάς ή εκεί όπου γίνεται αισθητή η παρουσία καπνού ή έντονης οσμής. Συγκεκριμένα συνιστώνται τα εξής:

Διατήρηση κλειστών παραθύρων και θυρών προσωρινά.

Αποφυγή έντονης σωματικής δραστηριότητας σε εξωτερικούς χώρους εάν υπάρχει οσμή καπνού.

Ειδική προσοχή για ευπαθείς ομάδες (ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά, άτομα με αναπνευστικά νοσήματα).

Για να διευκολύνουμε την αντίληψη της τρέχουσας κατάστασης, παρατίθεται συνοπτικός πίνακας με τα κρίσιμα στοιχεία που παρακολουθεί η Περιφέρεια:

Παράμετρος Τρέχουσα εκτίμηση Τάση AQI (ευρωπαϊκός δείκτης) Καλή (24 ώρες), Μέτρια (τελευταία ώρα) Επανέλθουσα σε φυσιολογικά επίπεδα Αιωρούμενα Σωματίδια (PM) Μικρή αύξηση Σταδιακή αποκλιμάκωση NOx, SO₂, O₃ Εντός συνήθων επιπέδων Σταθερά

Η τοπική κοινότητα και οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της Περιφέρειας. Σε περιοχές όπου δεν υπάρχει ορατός καπνός ή έντονη οσμή, οι πολίτες μπορούν να συνεχίσουν κανονικά τις δραστηριότητες τους. Ωστόσο, όσοι εντοπίσουν αισθητή δυσάρεστη οσμή ή ερεθισμό πρέπει να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες και να αποφύγουν την παραμονή σε εξωτερικούς χώρους μέχρι νεότερης οδηγίας.

Η εξέλιξη των μετρήσεων θα καθορίσει και τυχόν περαιτέρω μέτρα ή σημεία ενημέρωσης. Η Περιφέρεια διαβεβαιώνει για τη συνεχή επιτήρηση και τη διάθεση πληροφοριών προς τους πολίτες.