Αιματηρή επίθεση σε παιδική χαρά της Λάρισας: 19χρονος ελεύθερος με περιοριστικούς όρους

Δύο ανήλικοι που φιλοξενούνται σε δομή τραυματίστηκαν σε συμπλοκή στην οδό Αιόλου. Ο 19χρονος που οδηγήθηκε στον ανακριτή αφέθηκε ελεύθερος με διάταξη απομάκρυνσης από τα θύματα.

Σοβαρό επεισόδιο με τραυματίες ανηλίκους στην οδό Αιόλου

Στην πόλη της Λάρισας καταγράφηκε βραδινό επεισόδιο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο εφήβων, οι οποίοι φιλοξενούνται σε δομές της περιοχής. Σύμφωνα με τις αστυνομικές πληροφορίες, ομάδα περίπου δεκα νεαρών επιτέθηκε με ρόπαλα και μαχαίρια σε άτομα που βρίσκονταν σε χώρο παιδικής αναψυχής δίπλα σε καφέ.

Ο ένας από τους δύο ανηλίκους, ηλικίας 16 ετών, υπέστη πολλαπλά τραύματα από μαχαιριά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου νοσηλεύεται στην ορθοπεδική κλινική. Ο δεύτερος, 17 ετών, έλαβε εξιτήριο μετά τις πρώτες βοήθειες.

Ανακριτικές ενέργειες και δικαστική εξέλιξη

Στη συνέχεια των ερευνών, αστυνομικοί προσήγαγαν και οδήγησαν στον ανακριτή έναν 19χρονο άνδρα. Μετά την απολογία του ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους: απαγορεύεται η προσέγγιση των δύο ανηλίκων, σύμφωνα με τη δικαστική εντολή και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή.

Μαρτυρίες και τοπική αντίδραση

Από τους παρευρισκόμενους και κατοίκους που έσπευσαν στο σημείο περιγράφεται εικόνα έντονης αναστάτωσης. Ένας κάτοικος που εντόπισε τα παιδιά και παρείχε τις πρώτες βοήθειες περιέγραψε την κατάσταση ως σοβαρή, αναφέροντας ότι το ένα παιδί έφερε τρεις μαχαιριές στο πόδι και αιμορραγούσε έντονα πριν την άφιξη του ΕΚΑΒ.

«Ήμασταν σε έναν φίλο, ο οποίος είχε ένα καφέ... Γύρω στις 11:30 ήρθε ο γιος μου και με φωνάζει και μου λέει: "Μπαμπά, μια παρέα ατόμων μπήκε μέσα στην παιδική χαρά και αρχίζει να χτυπάει κάποια άλλα παιδιά"... Το ένα παιδί ήταν στο δεξί του πόδι μαχαιρωμένο σε 3 σημεία.»

Τι σημαίνει για τους κατοίκους

Το επεισόδιο εγείρει ανησυχία για την ασφάλεια σε δημόσιους χώρους της πόλης, ειδικά σε ώρες που υπάρχουν οικογένειες και μικρά παιδιά. Οι κάτοικοι αναμένουν εντατικοποίηση των περιπολιών στην ευρύτερη περιοχή της οδού Αιόλου και κινητοποίηση των δημοτικών και κοινωνικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των εμπλεκομένων.

Τοποθεσία: οδός Αιόλου, Λάρισα

οδός Αιόλου, Λάρισα Θύματα: δύο ανήλικοι (16 και 17 ετών)

δύο ανήλικοι (16 και 17 ετών) Κατάσταση: ο 16χρονος νοσηλεύεται, ο 17χρονος έλαβε εξιτήριο

ο 16χρονος νοσηλεύεται, ο 17χρονος έλαβε εξιτήριο Κατηγορούμενος: 19χρονος, ελεύθερος με όρους

Στοιχεία και επόμενα βήματα

Οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση για να εξακριβώσουν τα ακριβή αίτια και τη συμμετοχή τρίτων στο περιστατικό. Για τους κατοίκους της γειτονιάς συνιστάται επαγρύπνηση και άμεση αναφορά οποιασδήποτε ύποπτης συμπεριφοράς στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία συμβάντος βράδυ, πρόσφατο Αριθμός επιτιθέμενων περίπου 10 Κατάσταση τραυματιών 1 νοσηλεύεται, 1 εξιτήριο

Η τοπική αστυνομία θα ενημερώσει για νεότερα στοιχεία καθώς ολοκληρώνονται οι έρευνες και τυχόν προσαγωγές. Παράλληλα, κοινωνικές δομές και φορείς της πόλης εξετάζουν τη στήριξη των οικογενειών και των φιλοξενούμενων νέων που επλήγησαν από το συμβάν.

Υπογραφή: Ζαχαρίας Προβατάς, Ανταποκριτής στη Λάρισα, Show Time CY.