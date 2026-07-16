Λάρισα: Πώς εξελίσσεται η ποιότητα του αέρα μετά την πυρκαγιά στο Ομορφοχώρι

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αναφέρει σταδιακή επιστροφή της ποιότητας του αέρα σε φυσιολογικά επίπεδα, με ήπια αύξηση στα αιωρούμενα σωματίδια και συνεχή παρακολούθηση μέσω του δικτύου μετρήσεων.

Σταδιακή βελτίωση και συνεχής επιτήρηση από την Περιφέρεια

Σταδιακή επιστροφή των επιπέδων του αέρα σε φυσιολογικά πλαίσια αναμένει η Περιφέρεια Θεσσαλίας μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε την προηγούμενη εβδομάδα σε εγκατάσταση ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο ευρωπαϊκός δείκτης ποιότητας αέρα (AQI) εμφάνισε «καλή εικόνα» στο τελευταίο 24ωρο, ενώ τις τελευταίες ώρες οι τιμές χαρακτηρίζονται μέτριες.

Οι καταγραφές σημείωσαν ήπια αύξηση στις συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων, χωρίς όμως υπερβάσεις στους υπόλοιπους βασικούς ρύπους, όπως τα οξείδια του αζώτου, το διοξείδιο του θείου και το όζον, που παραμένουν εντός των επιτρεπτών ορίων. Η Περιφέρεια υπογραμμίζει ότι η επιβάρυνση περιορίζεται κυρίως στα μικροσωματίδια και έχει ήπιο χαρακτήρα.

«Σε φυσιολογικά επίπεδα εκτιμάται ότι θα επανέλθει σταδιακά η ποιότητα του αέρα στη Λάρισα»

Στην ενημέρωση επισημαίνεται επίσης πως δεν κρίνεται προς το παρόν αναγκαία η έκδοση έκτακτων οδηγιών για τον γενικό πληθυσμό, ενώ παραμένει ενεργή η επιτήρηση μέσω του επιχειρησιακού δικτύου μέτρησης της Περιφέρειας.

Αιωρούμενα σωματίδια: ήπια αύξηση , αναμένεται σταδιακή υποχώρηση.

, αναμένεται σταδιακή υποχώρηση. Οξείδια του αζώτου / Διοξείδιο του θείου / Όζον: εντός ορίων , χωρίς ανησυχητικές μεταβολές.

, χωρίς ανησυχητικές μεταβολές. Παρακολούθηση: συνεχής από το δίκτυο μέτρησης της Περιφέρειας.

Για τις περιοχές όπου εξακολουθεί να γίνεται αντιληπτός καπνός ή έντονη οσμή, δίνονται συγκεκριμένες συστάσεις προς τους πολίτες, οι οποίες περιλαμβάνουν πρακτικά μέτρα προστασίας:

Κρατήστε κλειστά τα ανοίγματα των κτιρίων.

Αποφύγετε την έντονη σωματική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους.

Κατά τη διέλευση με όχημα από σημεία με καπνό, χρησιμοποιήστε την ανακύκλωση του εσωτερικού αέρα.

Η τρέχουσα διάταξη των μετρήσεων και η αξιολόγηση των δεικτών καθορίζουν την ανάγκη ή μη έκδοσης περαιτέρω οδηγιών. Η Περιφέρεια δεσμεύεται να ενημερώνει άμεσα τους πολίτες εφόσον υπάρξει επιδείνωση στις μετρήσεις, ενώ οι παρεχόμενες συστάσεις απευθύνονται κυρίως σε ευπαθείς ομάδες και σε κατοίκους των πλησιέστερων περιοχών γύρω από το Ομορφοχώρι.

Ρύπος Κατάσταση σύμφωνα με την Περιφέρεια Αιωρούμενα σωματίδια (PM) Ήπια αύξηση Οξείδια του αζώτου (NOx) Εντός ορίων Διοξείδιο του θείου (SO2) Εντός ορίων Όζον (O3) Εντός ορίων

Για τους κατοίκους της Λάρισας η σημερινή εικόνα σημαίνει περιορισμένη, προοδευτικά υποχωρούσα όχληση. Ωστόσο όσοι νιώθουν ενοχλήσεις ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες θα πρέπει να τηρούν τις προαναφερόμενες οδηγίες και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων για τυχόν μεταβολές στην κατάσταση.