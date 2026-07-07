Αγία Παρασκευή: Καταδίωξη με πάνω από 61 κιλά κάνναβης — ένας συνελήφθη, ένας αναζητείται

Καταδίωξη τα ξημερώματα στην Αγία Παρασκευή κατέληξε στην κατάσχεση πάνω από 61 κιλών κάνναβης. Συνελήφθη 30χρονος, ενώ ο δεύτερος επιβάτης διέφυγε.

Καταδίωξη τα ξημερώματα και μεγάλη κατάσχεση ναρκωτικών

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 07/07 στην Αγία Παρασκευή, όταν όχημα με δύο επιβαίνοντες αρνήθηκε αστυνομικό έλεγχο και ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους της πόλης. Σύμφωνα με την Άμεση Δράση Αττικής, το αυτοκίνητο δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης και ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει.

Η καταδίωξη έληξε όταν το όχημα προσέκρουσε σε κράσπεδο και ακινητοποιήθηκε. Οι δύο επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν και προσπάθησαν να διαφύγουν τρέχοντας. Λίγα λεπτά αργότερα, στο σημείο κατέφθασαν οχήματα με ειδική επιχειρησιακή μονάδα, ενώ καταγραφές από κάμερες δείχνουν και διανομέα φαγητού να καταδιώκει τους υπόπτους με το δίκυκλό του.

Σύλληψη 30χρονου, ανθρωποκυνηγητό για τον δεύτερο

Από την επέμβαση των αστυνομικών συνελήφθη ένας 30χρονος υπήκοος Αζερμπαϊτζάν, ενώ ο δεύτερος άνδρας κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται. Η ταχεία κινητοποίηση των πληρωμάτων και η άμεση ενίσχυση με ειδικές δυνάμεις απέτρεψαν την περαιτέρω διαφυγή των δραστών.

Κατά τον έλεγχο στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν 49 συσκευασίες με κάνναβη, συνολικού βάρους 61 κιλών και 250 γραμμαρίων. Η ποσότητα κατασχέθηκε και μεταφέρθηκε για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο, ενώ το όχημα παραδόθηκε για αυτοψία.

Τι εξετάζει το τοπικό τμήμα

Την προανάκριση χειρίζεται το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Παρασκευής. Οι έρευνες επικεντρώνονται στην προέλευση της κάνναβης, στη διαδρομή μεταφοράς της και στις διασυνδέσεις των δραστών. Κρίσιμα ερωτήματα αφορούν το αν πρόκειται για τροφοδοσία αποθηκευτικού χώρου στην ευρύτερη περιοχή ή για διέλευση προς άλλο σημείο της Αττικής.

Στοιχείο Δεδομένο Κατασχεθείσες συσκευασίες 49 Συνολικό βάρος 61 κιλά 250 γραμμάρια Συλληφθέντες 1 (30χρονος) Αναζητούμενοι 1 Χρόνος Ξημερώματα Τρίτης 07/07

Άμεσο αποτύπωμα στην τοπική καθημερινότητα

Το περιστατικό διαδραματίστηκε σε ώρες χαμηλής κυκλοφορίας, ωστόσο η έντονη παρουσία περιπολικών και ειδικών μονάδων προκάλεσε προσωρινές παρεμβάσεις στην κίνηση σε σημεία της Αγίας Παρασκευής. Η υπόθεση αναδεικνύει τον ρόλο της γρήγορης ανταπόκρισης των αρχών και τη σημασία της συνεργασίας των πολιτών όταν διαπιστώνουν ύποπτες κινήσεις. Χαρακτηριστική είναι η εμπλοκή διανομέα που επιχείρησε να συμβάλει στην ακινητοποίηση των υπόπτων, στοιχείο που καταγράφηκε σε βίντεο το οποίο προβλήθηκε σε τηλεοπτικό δίκτυο.

Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό του δεύτερου δράστη.

Η τοπική αστυνομική υπηρεσία διερευνά την αλυσίδα διακίνησης και τα δρομολόγια μεταφοράς.

Οι κατασχέσεις αυτού του μεγέθους εκτιμάται ότι αποστερούν σημαντικές ποσότητες από την παράνομη αγορά.

Τι σημαίνει για την ασφάλεια στην πόλη

Για τους κατοίκους, η υπόθεση αποτελεί υπενθύμιση ότι μεγάλα φορτία ναρκωτικών μπορεί να διέρχονται και μέσα από κατοικημένες περιοχές. Η αυξημένη επαγρύπνηση, η έγκαιρη ειδοποίηση στο 100 και η αποφυγή αυτοσχέδιων παρεμβάσεων είναι κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας. Η υπόθεση, που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα κρίνει αν η Αγία Παρασκευή χρησιμοποιήθηκε ως σημείο διέλευσης ή ενδιάμεσος σταθμός αποθήκευσης.

Η τοπική κοινωνία αναμένει ενημέρωση για την πορεία των ερευνών και την ταυτοποίηση τυχόν συνεργών. Μέχρι τότε, παραμένει σε ισχύ το ανθρωποκυνηγητό για τον δεύτερο επιβάτη, ενώ το προανακριτικό έργο συνεχίζει να φωτίζει τις συνθήκες μεταφοράς της μεγάλης ποσότητας που εντοπίστηκε στο όχημα.