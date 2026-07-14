Αναβολή του έργου της Γραμμής 4: Γαλάτσι σε παράταση και αιτήματα για οικονομικά στοιχεία

Καθυστέρηση στην παράδοση της Γραμμής 4 του Μετρό οδηγεί σε νέες αγωνίες για το Γαλάτσι. Βουλευτής της Β1΄ Βόρειου Τομέα ζητά έγγραφα, εξηγήσεις για το χρονοδιάγραμμα και τα 41,6 εκατ. ευρώ.

Καθυστέρηση και αβεβαιότητα για κατοίκους και επιχειρηματίες

Η συζήτηση γύρω από την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό επανέρχεται με ένταση μετά την κατάθεση ερώτησης στη Βουλή από την βουλευτή της Β1΄ Βόρειου Τομέα Αθηνών της ΝΙΚΗΣ, Ασπασία Κουρουπάκη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσε, οι κάτοικοι του Γαλατσίου και οι τοπικές επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με παρατεταμένη εργοταξιακή κατάσταση και απροσδιοριστία για την ολοκλήρωση του έργου.

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Η αρχική συμβατική προθεσμία ορίζονταν για τις 20 Ιουνίου 2029. Με απόφαση της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. η ημερομηνία μετατέθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2032, ενώ η ανάδοχος κοινοπραξία είχε προτείνει ακόμη πιο μακρινή παράδοση, τη 13 Φεβρουαρίου 2034. Στο ίδιο πλαίσιο, εγείρεται το ζήτημα πρόσθετης καταβολής ποσού ύψους 41,6 εκατ. ευρώ, για το οποίο αποφασίστηκε μερική αποδοχή της ένστασης της αναδόχου και μη επιστροφή του ποσού «στο παρόν στάδιο». Τα παραπάνω δημιουργούν αναπάντητα ερωτήματα για την ευθύνη, το κόστος και το νέο πρακτικό χρονοδιάγραμμα.

Για τους κατοίκους του Γαλατσίου η συνέχιση των εργασιών συνεπάγεται:

Διατήρηση εργοταξιακού τοπίου σε κεντρικούς δρόμους και δημόσιους χώρους.

Δυσκολίες στις μετακινήσεις και πρόσβαση σε καταστήματα και υπηρεσίες.

Πιθανή επιβάρυνση των τοπικών επιχειρήσεων λόγω μειωμένης προσέλευσης πελατών.

Η βουλευτής ζητά την κατάθεση κρίσιμων εγγράφων, μεταξύ των οποίων: την απόφαση της Ελληνικό Μετρό Α.Ε., την υπουργική απόφαση που αφορά την ένσταση της αναδόχου, το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα, οικονομικά στοιχεία και το σχέδιο αποκατάστασης των εργοταξιακών και κοινόχρηστων χώρων. Η απαίτηση για διαφάνεια και λογοδοσία τονίζει την ανάγκη να γνωρίζουν οι πολίτες του Γαλατσίου λεπτομέρειες που επηρεάζουν τη ζωή τους.

Στο επίπεδο της τοπικής διαχείρισης, οι επιπτώσεις είναι πρακτικές: οι δήμοι και οι αρμόδιες υπηρεσίες θα χρειαστεί να σχεδιάσουν έργα αποκατάστασης κοινοχρήστων χώρων σε μεγαλύτερη κλίμακα και για μεγαλύτερο διάστημα από ό,τι προέβλεπε η αρχική σύμβαση, ενώ οι επιχειρηματίες θα επιδιώξουν μέτρα στήριξης για την περίοδο των εργασιών.

Παρακάτω συνοψίζονται τα βασικά σημεία χρονοδιαγράμματος και κόστους που έχουν τεθεί στο δημόσιο διάλογο:

Στοιχείο Αρχική ημερομηνία/Ποσό Επικαιροποιημένο Συμβατική παράδοση 20/06/2029 03/09/2032 (αναφορά) Πρόταση αναδόχου — 13/02/2034 Πρόσθετο ποσό — 41,6 εκατ. ευρώ

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων που ζητεί η βουλευτής θα καθορίσει τα επόμενα βήματα: εάν τεκμηριωθούν ευθύνες, πιθανόν να ακολουθήσουν δικαστικές ή διοικητικές ενέργειες· εάν πρόκειται για αναθεώρηση λόγω απρόβλεπτων τεχνικών εμποδίων, θα απαιτηθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και σχέδιο αποκατάστασης για την τοπική κοινότητα.

Η εξέλιξη της υπόθεσης παρακολουθείται στενά από κατοίκους και φορείς του Γαλατσίου, που ζητούν σαφή χρονοδιαγράμματα και μέτρα ελάφρυνσης των επιπτώσεων στην καθημερινότητά τους μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.