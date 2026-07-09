Μαρούσι κλιμακώνει: προσφυγή κατά Λιόλιου στην ΕΦΙΠΗΔ και στον Εισαγγελέα

Μετά την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού υπέρ των καταγγελιών της ΚΑΕ Μαρούσι, ο σύλλογος προχωρά σε καταγγελία στην ΕΦΙΠΗΔ της ΕΟΕ και ενημέρωση του Εισαγγελέα, ανοίγοντας νέο γύρο θεσμικών και νομικών εξελίξεων που αφορούν το ελληνικό μπάσκετ και τη θέση της ομάδας της πόλης.

Κίνηση κλιμάκωσης από την ΚΑΕ Μαρούσι μετά την απόφαση της ΕΕΑ

Η ΚΑΕ Μαρούσι ανακοίνωσε ότι προχωρά σε προσφυγή κατά του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, στην Επιτροπή Φίλαθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας (Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.) της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και παράλληλα ενημερώνει τον Εισαγγελέα. Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ), η οποία έκανε δεκτές τις καταγγελίες της ΚΑΕ Μαρούσι και ακύρωσε το πιστοποιητικό συμμετοχής της ΚΑΕ Προμηθέας για τη σεζόν 2025-26.

Η εξέλιξη πυροδοτεί μια νέα φάση στη διαμάχη που αφορά τη διοίκηση του ελληνικού μπάσκετ και φέρνει στο επίκεντρο όχι μόνο αθλητικά αλλά και θεσμικά ζητήματα. Η ΚΑΕ Μαρούσι επιλέγει να εξαντλήσει τις διαθέσιμες διοικητικές και νομικές οδούς, ζητώντας από την Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. να εξετάσει εάν οι ενέργειες ή οι ιδιότητες του κ. Λιόλιου ως προέδρου της Ομοσπονδίας συνάδουν με τις αρχές του φίλαθλου πνεύματος και της δεοντολογίας.

«Η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ήταν κόλαφος για τον Βαγγέλη Λιόλιο και την πατρινή ΚΑΕ»

Η απόφαση της ΕΕΑ, πέρα από την ανάκληση του πιστοποιητικού του Προμηθέα, περιλάμβανε και την επιβολή προστίμου στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, γεγονός που εντείνει το πολιτικό και θεσμικό βάρος της υπόθεσης. Η πλευρά του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, υπενθύμισε στη σχετική απάντηση ότι η ΕΕΑ λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή, θέτοντας το πλαίσιο εντός του οποίου κινούνται οι συνέπειες της απόφασης.

Στο αγωνιστικό πεδίο, η υπόθεση πρόκειται να παραπεμφθεί και στον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ο οποίος θα αποφασίσει τελικώς για την τύχη του Προμηθέα σχετικά με τη συμμετοχή του στις διοργανώσεις. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί αβεβαιότητα για το πρόγραμμα και τη στελέχωση των εγχώριων διοργανώσεων, με πιθανές συνέπειες και για τα ροτέισον και το οικονομικό περιβάλλον των ομάδων.

Η ΕΕΑ έκανε δεκτές τις καταγγελίες της ΚΑΕ Μαρούσι.

Ανακλήθηκε το πιστοποιητικό συμμετοχής της ΚΑΕ Προμηθέας για τη σεζόν 2025-26.

Η ΚΑΕ Μαρούσι προσέφυγε στην Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. και ενημέρωσε τον Εισαγγελέα.

Η υπόθεση αναμένεται να φθάσει στον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ.

Τι σημαίνουν τα επόμενα βήματα για τοπικό επίπεδο

Για το Μαρούσι, η εξέλιξη έχει πολλαπλές διαστάσεις: θεσμική, αθλητική και επικοινωνιακή. Από θεσμικής απόψεως, η παραπομπή σε Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. και Εισαγγελία μετατρέπει την υπόθεση από αμιγώς αθλητική σε ζήτημα που μπορεί να αφορά ευρύτερες νομικές και δεοντολογικές προεκτάσεις. Αθλητικά, μια απόφαση του Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑΚΕ που θα επιβεβαιώνει ή θα αλλάζει τα δεδομένα μπορεί να επηρεάσει το πρόγραμμα των πρωταθλημάτων και τις μεταγραφικές κινήσεις.

Στάδιο Επόμενο βήμα ΕΕΑ Αποδοχή καταγγελιών και ανάκληση πιστοποιητικού Προμηθέα ΚΑΕ Μαρούσι Προσφυγή στην Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. και ενημέρωση Εισαγγελέα ΕΣΑΚΕ Αθλητικός Δικαστής θα αποφασίσει για τη συμμετοχή του Προμηθέα

Οι κάτοικοι του Μαρουσίου που παρακολουθούν τις εξελίξεις θα πρέπει να αναμένουν διευκρινίσεις από τα εμπλεκόμενα μέρη και τις αρμόδιες επιτροπές. Η τοπική ομάδα επέλεξε την οδό της θεσμικής κλιμάκωσης για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της και την αθλητική νομιμότητα, γεγονός που μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο διοικητικό τοπίο των ελληνικών αθλητικών ομοσπονδιών.

Οποιαδήποτε νέα εξέλιξη που θα προκύψει από τις διαδικασίες της Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ., της Εισαγγελίας ή του ΕΣΑΚΕ θα αναλυθεί περαιτέρω, δεδομένης της σημασίας τους για την ομάδα και την τοπική αθλητική κοινότητα.