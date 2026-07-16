Μαρούσι: Ένταση στο Δημ. Συμβούλιο για περικοπές στις σχολικές καθαριότητες και παρουσία ασφάλειας

Επεισοδιακή συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου για τη μείωση προσλήψεων και ωρών στις σχολικές καθαριότητες — καταγγελίες για παρουσία αστυνομικών με πολιτικά και ανακοινώσεις για κλιμάκωση του αγώνα από τις καθαρίστριες.

Συνεδρίαση υπό ένταση με αιχμή τις περικοπές στην καθαριότητα σχολείων

Με συγκεντρωμένους δεκάδες σχολικούς/ές καθαριστές και καθαρίστριες, εκπροσώπους σωματείων, γονείς και εκπαιδευτικούς, πραγματοποιήθηκε στο Μαρούσι η πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου η δημοτική αρχή επανέλαβε την εισήγησή της για μείωση των προσλήψεων και των ωρών εργασίας στην σχολική καθαριότητα. Η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής προβλέπει τη σύναψη 83 συμβάσεων πεντάωρης απασχόλησης, έναντι 108 που είχαν προσληφθεί πέρυσι, ενώ ο αντιδήμαρχος Παιδείας είχε προτείνει προηγουμένως την πρόσληψη 113 εργαζομένων.

Η αντιπαράθεση στην αίθουσα έγινε επεισοδιακή όταν, όπως καταγγέλθηκε, εντοπίστηκαν δύο άνδρες της Ασφάλειας με πολιτικά ρούχα στο χώρο. Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης, οι δύο άνδρες δήλωσαν πως είχαν ενημερωθεί μέσω e-mail του Δήμου Αμαρουσίου για να παραβρεθούν. Οι σύμβουλοι ζήτησαν εξηγήσεις και κατήγγειλαν την παρουσία τους, ενώ ο δήμαρχος Θεόδωρος Αμπατζόγλου αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη.

«Οι εργαζόμενοι δεν είναι «κόστος»»

Απαίτηση των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών εκπροσώπων ήταν να μην καταργηθεί καμία θέση και να μην μειωθεί κανένα ωράριο. Στη συνεδρίαση τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι του Σωματείου Εργαζομένων ΟΤΑ Αττικής, του Σωματείου Καθαριστριών - Καθαριστών Δημοσίων Σχολείων Αθήνας, καθώς και τοπικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Η βουλευτής του ΚΚΕ στον Βόρειο Τομέα, Αφροδίτη Κτενά, κάλεσε σε συνέχιση του αγώνα και ανακοίνωσε ότι το θέμα θα φέρει το ΚΚΕ στη Βουλή.

Η Λαϊκή Συσπείρωση Αμαρουσίου τόνισε ότι η πολιτική της δημοτικής αρχής οδηγεί σε απολύσεις και υποβάθμιση της καθαριότητας των σχολείων. Οι εργαζόμενοι δεσμεύτηκαν για συνέχεια και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Αριθμητική διαφορά στις προσλήψεις: 108 (πέρυσι) → 83 (νέα απόφαση) .

→ . Ζητούμενη πρόταση αντιδημάρχου Παιδείας: 113 προσλήψεις για την κάλυψη αναγκών.

προσλήψεις για την κάλυψη αναγκών. Καταγγελίες για παρουσία αστυνομικών με πολιτικά στην αίθουσα του Δημ. Συμβουλίου.

Για τους γονείς και τις σχολικές κοινότητες του Μαρουσίου, η μείωση του προσωπικού και των ωρών μπορεί να σημαίνει περιορισμένη κάλυψη καθημερινών αναγκών καθαρισμού, με άμεσο αντίκτυπο στην υγιεινή των σχολικών χώρων. Οι εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι πρόκειται για πάγιες και διαρκείς ανάγκες των μονάδων της πόλης, και ζητούν να μην αντιμετωπίζονται ως «κόστος» αλλά ως αναγκαία υπηρεσία για την ασφάλεια των μαθητών.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή· αναμένεται συνέχεια στις κινητοποιήσεις και παρέμβαση του ΚΚΕ στη Βουλή, ενώ οι τοπικές παρατάξεις ζητούν πλήρη διαφάνεια σχετικά με την παρουσία της Ασφάλειας στη συνεδρίαση. Οι κάτοικοι και οι γονείς θα παρακολουθούν τις εξελίξεις, καθώς οι αποφάσεις αυτές επηρεάζουν την καθημερινότητα των σχολείων του Μαρουσίου.