Ενημέρωση για προστασία από τα κουνούπια σε Παπάγου‑Χολαργό και Μαρούσι

Η Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών πραγματοποίησε ενημερωτικές δράσεις στα φεστιβάλ των Δήμων Παπάγου‑Χολαργού και Αμαρουσίου με στόχο την πρόληψη και την ατομική προστασία από τα κουνούπια.

Τοπικές δράσεις ενημέρωσης κατά των κουνουπιών

Η Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών διοργάνωσε ενημερωτικές δράσεις στο πλαίσιο των καλοκαιρινών φεστιβάλ στους Δήμους Παπάγου‑Χολαργού και Αμαρουσίου. Στόχος των παρεμβάσεων ήταν η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την πρόληψη δημιουργίας εστιών ανάπτυξης κουνουπιών και η προώθηση πρακτικών ατομικής προστασίας.

Κατά τις δράσεις διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό με οδηγίες για την αποφυγή συλλογής όγκων νερού και άλλων ενδιαιτημάτων όπου αναπαράγονται τα κουνούπια, ενώ δόθηκε έμφαση στην προστασία των παιδιών και των οικογενειών, ιδίως στη σχετική εκδήλωση του Μαρουσίου που συνδυάστηκε με παιδική θεατρική παράσταση.

«Η ενημέρωση των πολιτών αποτελεί βασικό πυλώνα της πρόληψης. Μέσα από στοχευμένες δράσεις, όπως αυτές που υλοποιούμε σε συνεργασία με τους Δήμους, ενισχύουμε την ατομική ευθύνη και συμβάλλουμε ουσιαστικά στη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με τα κουνούπια».

Στις δράσεις συμμετείχαν οι επόπτριες Δημόσιας Υγείας Μαρία Σπάρου και Σοφία Τσαμούρη, μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών της Περιφέρειας Αττικής. Οι παρεμβάσεις προβλέπεται να συνεχιστούν και στους υπόλοιπους δήμους του Βόρειου Τομέα.

Για τους κατοίκους της περιοχής, οι βασικές πρακτικές που επισημάνθηκαν είναι:

Απομάκρυνση ή κάλυψη δοχείων που συγκρατούν νερό (γλάστρες, σακούλια, παιδικά παιχνίδια).

Χρήση προστατευτικών μέτρων σε ώρες αιχμής (κρέμες, εντομοαπωθητικά, σίτες).

Τακτικός καθαρισμός υδρορροών και ελέγχος εξωτερικών χώρων δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων.

Η τοπική διάσταση αυτών των δράσεων είναι σημαντική: ο συνδυασμός ενημέρωσης και συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας και Δήμων ενισχύει την καθημερινή πρόληψη, μειώνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης εστιών και περιορίζοντας πιθανούς κινδύνους υγείας που προκαλούν ορισμένα είδη κουνουπιών.

Δήμος Εκδήλωση Στόχος Παπάγου‑Χολαργού Φεστιβάλ τοπικής κοινότητας Ενημέρωση πολιτών Αμαρούσιο (Μαρούσι) Παιδική θεατρική παράσταση «Λάχανα και Χάχανα» Ενημέρωση παιδιών και οικογενειών

Οι πολίτες του Βόρειου Τομέα μπορούν να αναμένουν συνέχιση του προγράμματος σε επόμενες τοπικές εκδηλώσεις. Η πρακτική σημασία είναι άμεση: απλές καθημερινές ενέργειες στο σπίτι και στις κοινόχρηστες επιφάνειες περιορίζουν σημαντικά τις πιθανότητες να αναπτυχθούν εστίες κουνουπιών, γεγονός ιδιαίτερα χρήσιμο κατά τη διάρκεια των θερμών μηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τις επόμενες δράσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών.