Πολιτιστικό πρόγραμμα «Κερασοβίτικα 2026» στην Αγία Παρασκευή (Κεράσοβο) με δωρεάν εκδηλώσεις

Αναλυτικό πρόγραμμα για τις εκδηλώσεις «Κερασοβίτικα 2026 - Τα Νυχτέρια» στην Αγία Παρασκευή (Κεράσοβο) Κόνιτσας, με πανηγύρι, μνημόσυνο, αιμοδοσία και παραδοσιακές βραδιές.

Ο θεσμός των «Κερασοβίτικων» και το φετινό πρόγραμμα

Η Αδελφότητα Αθηνών «Το Κεράσοβο» και η Αδελφότητα Κιάτου «Το ζαρκάδι» διοργανώνουν φέτος τις πολιτιστικές εκδηλώσεις «Κερασοβίτικα 2026 - Τα Νυχτέρια» στην τοπική κοινότητα της Αγίας Παρασκευής (Κεράσοβο) Κόνιτσας. Το πρόγραμμα εκτείνεται από τις 25 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου και προσφέρει μια σειρά από θρησκευτικές, μνημονικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες με ελεύθερη είσοδο.

Οι εκδηλώσεις διατηρούν τον παραδοσιακό χαρακτήρα των πανηγυριών της περιοχής, συνδυάζοντας θρησκευτικές τελετές, μουσικοχορευτικές βραδιές και δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης.

Κύρια σημεία του προγράμματος

Σάββατο 25 Ιουλίου : Πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής με εκκλησιασμό, νεανικό χορευτικό και παραδοσιακό γλέντι. Δραστηριότητες στην αυλή της εκκλησίας και στην κεντρική πλατεία.

: Πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής με εκκλησιασμό, νεανικό χορευτικό και παραδοσιακό γλέντι. Δραστηριότητες στην αυλή της εκκλησίας και στην κεντρική πλατεία. Κυριακή 9 Αυγούστου : Ετήσιο μνημόσυνο για τους Κερασοβίτες ήρωες του 1913 και παράσταση κουκλοθέατρου «Λυκουργομπερδέματα».

: Ετήσιο μνημόσυνο για τους Κερασοβίτες ήρωες του 1913 και παράσταση κουκλοθέατρου «Λυκουργομπερδέματα». Δευτέρα 10 Αυγούστου : Εθελοντική αιμοδοσία στο Δημοτικό Σχολείο (11:00–14:00).

: Εθελοντική αιμοδοσία στο Δημοτικό Σχολείο (11:00–14:00). Τετάρτη 12 Αυγούστου : «Τα Νυχτέρια: Μνήμες, Τραγούδια και Ιστορίες» – μουσικοχορευτική βραδιά στην κεντρική πλατεία (19:30).

: «Τα Νυχτέρια: Μνήμες, Τραγούδια και Ιστορίες» – μουσικοχορευτική βραδιά στην κεντρική πλατεία (19:30). Σάββατο 15 Αυγούστου: Θεία Λειτουργία στην Κοίμηση της Θεοτόκου και δημοτικό γλέντι με αρτοκλασία.

Οι μουσικές βραδιές περιλαμβάνουν εμφανίσεις τοπικών και προσκεκλημένων σχημάτων: αναφέρονται μεταξύ άλλων οι ορχήστρες του Αντώνη Κακούρη και του Νίκου Φιλιππίδη, καθώς και χορευτικά συγκροτήματα με χοροδιδασκαλία της Ανδρομάχης Βάιλα Μπούνα.

Πρακτικά και τοπικές επιπτώσεις

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη, γεγονός που διευκολύνει την ευρεία συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών. Η διοργάνωση του πανηγυριού και των νυχτερινών εκδηλώσεων αναμένεται να δώσει κίνηση στην τοπική οικονομία, ιδιαίτερα σε μικρές επιχειρήσεις εστίασης και υπηρεσιών κατά τη διάρκεια των βραδινών συνεστιάσεων στην πλατεία.

Η προγραμματισμένη εθελοντική αιμοδοσία στο σχολείο αποτελεί στοιχείο κοινωνικής προσφοράς με άμεσο όφελος για την ευρύτερη περιοχή, ενώ το ετήσιο μνημόσυνο αναδεικνύει τη διατήρηση της τοπικής μνήμης και της ιστορικής ταυτότητας της κοινότητας.

Πρόγραμμα σε σύντομο πίνακα

Ημερομηνία Εκδήλωση 25/7 Πανηγύρι Αγίας Παρασκευής, χοροί και γλέντι 9/8 Μνημόσυνο Ηρώων 1913, κουκλοθέατρο 10/8 Εθελοντική Αιμοδοσία (11:00–14:00) 12/8 Μουσικοχορευτική βραδιά «Τα Νυχτέρια» (19:30) 15/8 Θεία Λειτουργία & δημοτικό γλέντι (11:00)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραβρεθούν χωρίς κόστος. Φωτογραφικό υλικό που συνοδεύει τις ανακοινώσεις χαρακτηρίζεται ως αρχείου.

Η διοργάνωση αναδεικνύει την προσπάθεια των αδελφοτήτων να διατηρήσουν ζωντανή την πολιτιστική ζωή του χωριού και να ενθαρρύνουν την επιστροφή επισκεπτών και αποδήμων κατά την καλοκαιρινή περίοδο.