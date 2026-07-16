62 προσλήψεις σχολικών καθαριστών στη Νέα Ιωνία: οδηγίες αίτησης και προθεσμία

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας προκήρυξε συνολικά <strong>62</strong> θέσεις για προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων (ΥΕ). Η υποβολή αιτήσεων ξεκινάει από την <strong>16 Ιουλίου</strong> και ολοκληρώνεται στις <strong>29 Ιουλίου 2026</strong>. Αναλυτικά στοιχεία και τρόποι υποβολής.

Συνοπτικά

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας εξέδωσε προκήρυξη για την πρόσληψη, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 62 ατόμων ως προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2026-2027. Οι θέσεις απευθύνονται σε αποφοίτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο γυμνασίου) και καλύπτονται με συμβάσεις μερικής ή πλήρους απασχόλησης.

Τι προβλέπει η προκήρυξη

Η ειδικότητα που ζητείται καταγράφεται ως:

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων - 62 θέσεις

Στην προκήρυξη δίνονται σαφείς οδηγίες για τον τρόπο και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Προθεσμία και τρόποι υποβολής

Η περίοδος υποβολής ορίζεται από την Πέμπτη 16 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση:

αυτοπροσώπως στο Δημαρχείο (Δήμος Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου 40, τ.κ. 14234),

με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει θεώρηση από δημόσια αρχή,

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή προς το Τμήμα Προσωπικού.

Στοιχείο Πληροφορία Θέσεις 62 Ειδικότητα ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων Προθεσμία 16/7/2026 - 29/7/2026 Διεύθυνση υποβολής Αγίου Γεωργίου 40, Νέα Ιωνία, Τμήμα Προσωπικού Τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2000421, 213 2000470

Πρακτικά ζητήματα για τους υποψήφιους

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέξουν τα εξής σημεία πριν από την υποβολή:

Η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με τον αριθμό ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2026 που συνοδεύει την προκήρυξη.

που συνοδεύει την προκήρυξη. Η ειδικότητα απαιτεί απολυτήριο γυμνασίου (ΥΕ), οπότε οι υποψήφιοι πρέπει να επισυνάψουν το σχετικό τίτλο σπουδών.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής, προτιμάται συστημένη επιστολή ώστε να διασφαλίζεται η παραλαβή εντός προθεσμίας.

Η πλήρωση των θέσεων επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία των σχολικών μονάδων της πόλης και την πρόσβαση σε θέσεις εργασίας για κατοίκους της Νέας Ιωνίας με βασική εκπαίδευση. Οι ενδιαφερόμενοι που επιδιώκουν απασχόληση στην τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να ενημερωθούν έγκαιρα για τη συμπλήρωση της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Προσωπικού του Δήμου στα αναγραφόμενα τηλέφωνα.