Παραίτηση 10 στελεχών από τη ΝΕΒΑ φέρνει αναταράξεις στον Βόρειο Τομέα Αθηνών

Δέκα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Βόρειας Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ — Π.Σ. ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους, επισημαίνοντας ρήξεις με την κατεύθυνση του κόμματος και θέτοντας ερωτήματα για την τοπική εκπροσώπηση και οργάνωση.

Σημαντική οργανωτική μετακίνηση καταγράφεται στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, καθώς δέκα στελέχη της Νομαρχιακής Επιτροπής Βόρειας Αθήνας (ΝΕΒΑ) του ΣΥΡΙΖΑ — Προοδευτική Συμμαχία γνωστοποίησαν με επιστολή τους την παραίτηση και την αποχώρησή τους από το κόμμα. Η εξέλιξη ανοίγει ερωτήματα για την εσωτερική συνοχή της τοπικής οργάνωσης και για τις επιπτώσεις στον πολιτικό σχεδιασμό της περιοχής.

Το περιεχόμενο της ανακοίνωσης

Στην κοινή τους ανακοίνωση τα παραιτηθέντα μέλη επισημαίνουν ότι, μετά τις «τελευταίες εξελίξεις», ο ΣΥΡΙΖΑ — Π.Σ. «έχει έρθει σε πορεία σύγκρουσης με την ίδια του την ιστορία» και καταγγέλλουν την επιρροή «μειοψηφικών ομάδων» που, όπως υποστηρίζουν, ακολουθούν «δήθεν αυτόνομη πορεία».

«Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, το ιστορικό κόμμα της κυβερνώσας Αριστεράς, έχει έρθει σε πορεία σύγκρουσης με την ίδια του την ιστορία.»

Στην ανακοίνωση εκφράζεται επίσης η πίστη ότι «οι δυνάμεις της Αριστεράς θα συναντηθούν και πάλι στον αγώνα για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα», ενώ δηλώνουν ότι αποχωρούν από την ΝΕΒΑ και το κόμμα.

Ποιοι υπέγραψαν

Τα ονόματα που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση είναι τα εξής:

Φειδοπιάστης Αντώνης (συντονιστής ΝΕΒΑ)

(συντονιστής ΝΕΒΑ) Γωγιάκου Μαρία

Καραχρήστος Γιώργος

Κούτρας Τρύφωνας

Μαλακού Χριστίνα

Μόσχος Άγγελος

Σουλόπουλος Γιώργος

Σπαή Γεωργία

Σωτηράκου Ηλέκτρα

Χαρίτου Μαρία

Θέση Ονοματεπώνυμο Συντονιστής ΝΕΒΑ Φειδοπιάστης Αντώνης Μέλη Γωγιάκου Μαρία, Καραχρήστος Γεώργος, Κούτρας Τρύφωνας, Μαλακού Χριστίνα, Μόσχος Άγγελος, Σουλόπουλος Γιώργος, Σπαή Γεωργία, Σωτηράκου Ηλέκτρα, Χαρίτου Μαρία

Τοπικές επιπτώσεις και προοπτικές

Η αποχώρηση δεκάδων στελεχών σε τοπικό επίπεδο μπορεί να έχει πολλαπλές συνέπειες για τον Βόρειο Τομέα Αθηνών. Σε οργανωτικό επίπεδο, απαιτείται ανασυγκρότηση της ΝΕΒΑ: αλλαγή ρόλων, πιθανή ανάληψη καθηκόντων από άλλους τοπικούς παράγοντες και επανεξέταση της παρουσίας του κόμματος σε δημοτικές δομές και πρωτοβουλίες όπου αυτά τα στελέχη συμμετείχαν ενεργά.

Σε πολιτικό επίπεδο, η κίνηση αυτή μπορεί να περιορίσει την εκλογική και κοινωνική απήχηση της τοπικής οργάνωσης, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, εάν δεν υπάρξει άμεση διαχείριση της κατάστασης από την κομματική ηγεσία. Για τους δημότες αυτό σημαίνει πιθανές καθυστερήσεις σε τοπικές πρωτοβουλίες όπου τα υπογραφόμενα μέλη είχαν ρόλο, καθώς και αβεβαιότητα για το πώς θα εκπροσωπηθούν τα αιτήματα της περιοχής σε επόμενα πολιτικά βήματα.

Τι αναμένεται από εδώ και πέρα

Εσωτερική επικοινωνία: αναμένονται αντιδράσεις και απαντήσεις από την κομματική διοίκηση σε επίπεδο Νομαρχιακής και κεντρικής οργάνωσης.

αναμένονται αντιδράσεις και απαντήσεις από την κομματική διοίκηση σε επίπεδο Νομαρχιακής και κεντρικής οργάνωσης. Τοπική αναδιάταξη: πιθανή συγκρότηση νέων οργάνων ή αναπλήρωση ρόλων στη ΝΕΒΑ.

πιθανή συγκρότηση νέων οργάνων ή αναπλήρωση ρόλων στη ΝΕΒΑ. Κοινωνικές συνέπειες: παρακολούθηση της συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς και συλλόγους όπου τα μέλη δραστηριοποιούνταν.

Η εξέλιξη καταγράφεται σε μια συγκυρία όπου η εσωτερική συνοχή των κομμάτων αναδεικνύεται σε παράγοντα καθοριστικό για την πολιτική τους παρουσία στους δήμους και τις περιφέρειες. Οι κάτοικοι του Βορείου Τομέα Αθηνών θα πρέπει να παρακολουθήσουν τις επόμενες κινήσεις της ΝΕΒΑ και της κεντρικής διοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ — Π.Σ. για να εκτιμήσουν την επάρκεια της τοπικής εκπροσώπησης και τη συνέχεια σε δράσεις που αφορούν την καθημερινότητα της περιοχής.

Show Time CY — Βόρειος Τομέας Αθηνών