Χαλάνδρι: Ο Δήμος προκηρύσσει διαγωνισμό για νέα 1.100 λίτρων κάδους

Ο Δήμος Χαλανδρίου ανοίγει ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια πλαστικών μηχανικών τροχήλατων κάδων χωρητικότητας <strong>1.100 λίτρων</strong> με ποδομοχλό, για αστικά και ανακυκλώσιμα ρεύματα.

Διαγωνισμός και στόχος βελτίωσης της καθαριότητας

Ο Δήμος Χαλανδρίου προχώρησε στην προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πλαστικών μηχανικών τροχήλατων κάδων απορριμμάτων, με κύριο στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας και της εικόνας της πόλης. Η διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα σχετικά τεύχη και να ενημερωθούν για τους όρους συμμετοχής στα γραφεία του Δήμου Χαλανδρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι νέοι κάδοι θα έχουν χωρητικότητα 1.100 λίτρων και θα είναι εξοπλισμένοι με ποδομοχλό για ευκολότερη χρήση από τους πολίτες. Η προμήθεια αφορά τόσο τους κάδους για τα αστικά απορρίμματα όσο και εκείνους που προορίζονται για τα ανακυκλώσιμα υλικά, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της ανακύκλωσης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Τοπικές επιπτώσεις και αναμενόμενα οφέλη

Η εισαγωγή μεγαλύτερων και λειτουργικά βελτιωμένων κάδων προσδοκάται ότι θα συμβάλει σε πιο αποδοτική συγκέντρωση απορριμμάτων, με λιγότερες υπερχειλίσεις και συχνότερες μεταφορές απορριμμάτων όπου χρειάζεται. Αυτό μπορεί να έχει άμεσο όφελος για περιοχές με υψηλή πυκνότητα κατοίκησης ή εμπορικά σημεία του Χαλανδρίου, όπου η διαχείριση όγκων απορριμμάτων αποτελεί συχνά πρόβλημα.

Κάδοι 1.100 λίτρων για κεντρικά σημεία και γειτονιές με αυξημένη παραγωγή απορριμμάτων.

για κεντρικά σημεία και γειτονιές με αυξημένη παραγωγή απορριμμάτων. Ειδικοί κάδοι για ανακυκλώσιμα για ενίσχυση της διαλογής στην πηγή.

για ενίσχυση της διαλογής στην πηγή. Ποδομοχλός για καλύτερες συνθήκες υγιεινής και πρόσβασης.

«Η προμήθεια των νέων κάδων αναμένεται να συμβάλει στην αναβάθμιση της εικόνας της πόλης και στη βελτίωση των υπηρεσιών καθαριότητας»

Η φράση αυτή περιλαμβάνεται στην επίσημη ενημέρωση του Δήμου και συνοψίζει τον σκοπό της πρωτοβουλίας: όχι μόνο βελτίωση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών καθαριότητας, αλλά και ενίσχυση της συνολικής ποιότητας ζωής στο Χαλάνδρι. Η σωστή τοποθέτηση και διαχείριση των κάδων θα είναι καθοριστική για το αποτέλεσμα.

Χαρακτηριστικό Περιγραφή Χωρητικότητα 1.100 λίτρα Εξοπλισμός Ποδομοχλός Τύπος Αστικοί και για ανακυκλώσιμα

Οι δημότες του Χαλανδρίου θα πρέπει να παρακολουθούν την ανάρτηση της διακήρυξης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ και τις ανακοινώσεις του Δήμου για το χρονοδιάγραμμα παράδοσης και τις περιοχές τοποθέτησης των νέων κάδων. Η ευρύτερη επιτυχία της πρωτοβουλίας θα εξαρτηθεί επίσης από τη συνεργασία κατοίκων και επιχειρήσεων στη σωστή χρήση και διαλογή των αποβλήτων.

Η αντικατάσταση ή ο συμπληρωματικός εξοπλισμός με κάδους αυτής της χωρητικότητας μπορεί να απαιτήσει και σχεδιασμό μεταφορών, σημεία τοποθέτησης και ενημέρωση για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων ρευμάτων. Οι επόμενες κινήσεις του Δήμου και η ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας θα καθορίσουν κατά πόσον η πρωτοβουλία θα έχει διαρκές θετικό αποτύπωμα στην καθαριότητα του Χαλανδρίου.