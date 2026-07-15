Σοκ στο Μαρούσι: 14χρονη διέφυγε από απόπειρα σεξουαλικής επίθεσης σε τουαλέτα εμπορικού

Συνελήφθη 19χρονος μετά από καταγγελία ότι προσπάθησε να επιτεθεί σε ανήλικη στις γυναικείες τουαλέτες εμπορικού κέντρου στο Μαρούσι. Οι αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν άμεσα και σχηματίστηκε δικογραφία.

Συμβάν και επέμβαση της Αστυνομίας

Ένα σοκαριστικό περιστατικό καταγγέλθηκε το βράδυ της Κυριακής στο κέντρο του Μαρουσίου, όταν μία 14χρονη μαθήτρια βρέθηκε αντιμέτωπη με άτομο που, σύμφωνα με την καταγγελία, επιχείρησε να τη βιάσει μέσα στις γυναικείες τουαλέτες εμπορικού κέντρου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. προχώρησαν στη σύλληψη ενός 19χρονου άνδρα αμέσως μετά το περιστατικό.

Κατά την καταγγελία, το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00. Η ανήλικη, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία του άνδρα, άρχισε να καλεί σε βοήθεια και κατάφερε να διαφύγει τρέχοντας από τις τουαλέτες. Στην είσοδο του εμπορικού υπήρχαν ήδη αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., προς τους οποίους η μαθήτρια υπέδειξε το ύποπτο άτομο.

Συνελήφθη στο πάρκινγκ και σχηματίστηκε δικογραφία

Οι αστυνομικοί επιχείρησαν άμεση καταδίωξη πεζοί και τελικά ακινητοποίησαν τον νεαρό στο χώρο στάθμευσης του κέντρου, όπου συνελήφθη. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τ.Δ.Ε.Ε. Αμαρουσίου και σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα βιασμού. Το θέμα πλέον θα αξιολογηθεί και θα ακολουθήσουν οι νόμιμες διαδικασίες από τη Δικαιοσύνη.

Ηλικίες εμπλεκομένων: 14 ετών (θύμα), 19 ετών (συλληφθείς).

14 ετών (θύμα), 19 ετών (συλληφθείς). Χρονικό: περιστατικό λίγο μετά τις 23:00 Κυριακής.

περιστατικό λίγο μετά τις 23:00 Κυριακής. Αντιμετώπιση: άμεση επέμβαση ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και σύλληψη στο πάρκινγκ.

Τοπικές συνέπειες και προτάσεις για τους πολίτες

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Μαρουσίου το περιστατικό επισημαίνει την ανάγκη επαγρύπνησης σε πολυσύχναστους χώρους και εμπορικά κέντρα, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες. Η παρουσία περιπολιών στο κέντρο και γύρω από μεγάλες εγκαταστάσεις φαίνεται ότι συνέβαλε στην ταχεία σύλληψη, όμως το γεγονός εγείρει ζητήματα ασφάλειας στις υποδομές και στα σημεία όπου συγκεντρώνονται ομάδες νεών ανθρώπων.

Τι ζητούν οι αρχές και επόμενα βήματα

Η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές και θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την ποινική μεταχείριση του συλληφθέντα. Επισημαίνεται από την Αστυνομία η σημασία άμεσης καταγγελίας τέτοιων περιστατικών και η συνεργασία με τους παρόντες αστυνομικούς, στοιχεία που στην προκειμένη περίπτωση συνέβαλαν στη σύλληψη. Οι γονείς και οι κηδεμόνες ενθαρρύνονται να συζητούν θέματα ασφάλειας με τα παιδιά και να επιμελούνται των κινήσεών τους σε πολυσύχναστους χώρους.