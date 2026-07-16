Κηφισιά ενισχύει το κέντρο: δανεικός ο μέσος Ιμάμ Γιάγκνε

Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου μέσου Ιμάμ Γιάγκνε με τη μορφή δανεισμού από την IFK Göteborg για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Πρόκειται για παίκτη με εμπειρία σε σουηδικές ομάδες και διεθνές παρελθόν στις μικρές εθνικές της Σουηδίας.

Στοχευμένη προσθήκη στη μεσαία γραμμή

Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοίνωσε την απόκτηση του μέσου Imam Jagne με τη μορφή δανεισμού από την IFK Göteborg για ένα έτος. Η κίνηση στοχεύει στην ενίσχυση της μεσαίας γραμμής εν όψει της σεζόν 2026-27 και προσθέτει στη ροή του παιχνιδιού της ομάδας έναν νεαρό με σημαντικό αριθμό συμμετοχών τα τελευταία χρόνια.

Ο Imam Jagne γεννήθηκε την 1η Οκτωβρίου 2003 και έχει διαγράψει αγωνιστική πορεία σε αρκετούς σουηδικούς συλλόγους. Ξεκίνησε από την ακαδημία της Solväders FC, συνέχισε στην BK Häcken μέχρι το καλοκαίρι του 2020 και ακολούθησε παρουσία στη Mjällby AIF όπου μέτρησε 45 συμμετοχές, με 5 γκολ και 4 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Το περσινό καλοκαίρι μεταγράφηκε στην IFK Göteborg, όπου είχε 38 εμφανίσεις στη σεζόν που πέρασε.

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την απόκτηση του Imam Jagne από την IFK Göteborg με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο»

Η παρουσία του Γιάγκνε σε επίπεδο εθνικών ομάδων περιλαμβάνει συμμετοχές με τις μικρές ηλικιακές εθνικές ομάδες της Σουηδίας (U16, U17, U19, U20 και U21). Αυτή η διεθνής εμπειρία προσθέτει αξία στο ρόστερ της Κηφισιάς, ειδικά σε αγώνες όπου απαιτείται έλεγχος του κέντρου και κατοχή μπάλας.

Λόγω της ηλικίας του ( 23 ετών ), ο παίκτης αποτελεί επένδυση βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα με δυνατότητα αξιοποίησης αργότερα.

), ο παίκτης αποτελεί επένδυση βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα με δυνατότητα αξιοποίησης αργότερα. Οι 38 συμμετοχές στην Göteborg δείχνουν συνέπεια και αγωνιστική ετοιμότητα.

Η γνώση παραστάσεων σε σουηδικό πρωτάθλημα και μικρές εθνικές ομάδες αυξάνει την ευελιξία του ρόστερ.

Για τους κατοίκους και φιλάθλους της Κηφισιάς η μεταγραφή σηματοδοτεί προσπάθεια της διοίκησης να βελτιώσει άμεσα την ποιότητα της ομάδας χωρίς να δεσμευτεί με μόνιμη μεταγραφή. Ο δανεισμός δίνει στη νέα τεχνική ηγεσία τη δυνατότητα να ενσωματώσει έναν μέσο με εμπειρία και να αξιολογήσει αν μπορεί να αποτελέσει κομμάτι του σχεδιασμού της επόμενης σεζόν.

Στοιχείο Πληροφορία Ηλικία 23 (γεν. 01/10/2003) Προηγούμενη ομάδα IFK Göteborg (38 συμμετοχές την περασμένη σεζόν) Προηγούμενες ομάδες Solväders FC, BK Häcken, Mjällby AIF Στατιστικά σε Mjällby 45 συμμετοχές, 5 γκολ, 4 ασίστ Διεθνές επίπεδο U16, U17, U19, U20, U21 Σουηδίας

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ εύχεται στον παίκτη «υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία», θέτοντας τον Γιάγκνε επισήμως στην οικογένεια της Κηφισιάς. Για την τοπική κοινότητα, η άφιξη του παίκτη αποτελεί ευκαιρία αύξησης ενδιαφέροντος γύρω από τα παιχνίδια εντός και εκτός έδρας, καθώς και στοιχείο αξιολόγησης της ικανότητας της ομάδας να προσελκύει διεθνείς παίκτες.

Η πορεία της Κηφισιάς την ερχόμενη σεζόν θα κριθεί από την ικανότητα ενσωμάτωσης νέων προσώπων όπως ο Γιάγκνε στο υπάρχον σύνολο και από τη συνολική αγωνιστική συμπεριφορά της μεσαίας γραμμής, που πλέον ενισχύεται με ένα σημαντικό αριθμητικά και εμπειρικά μέλος.