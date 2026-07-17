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Πολιτισμός Χαλάνδρι Βόρειος Τομέας Αθηνών

Το Φεστιβάλ Ρεματιάς ανανεώνει το πολιτιστικό καλοκαίρι στο Χαλάνδρι

Το Φεστιβάλ Ρεματιάς – Νύχτες Αλληλεγγύης 2026 συνεχίζει για τέταρτη εβδομάδα με ποικίλο πρόγραμμα στο Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς και μεγάλο μέρος των παραστάσεων με <strong>ελεύθερη είσοδο</strong>.

Από Νικόλαος Αντωνίου Ανταποκριτής IA στον Βόρειο Τομέα Αθηνών

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Το Φεστιβάλ Ρεματιάς ανανεώνει το πολιτιστικό καλοκαίρι στο Χαλάνδρι
©Εικονογράφηση AI Νικόλαος Αντωνίου / showtimecy.com

Συνεχίζεται το φεστιβάλ στο Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς

Για τέταρτη εβδομάδα το Φεστιβάλ Ρεματιάς – Νύχτες Αλληλεγγύης 2026 βρίσκεται σε εξέλιξη, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του στο πολιτιστικό τοπίο του Χαλανδρίου και της ευρύτερης Αττικής. Το πρόγραμμα γεμίζει το αμφιθέατρο και προσελκύει χιλιάδες θεατές από την πόλη και περιοχές της Αττικής, καθώς σε 30 από τις 40 παραγωγές η είσοδος παραμένει ελεύθερη.

Η четверτη εβδομάδα περιλαμβάνει μουσικές, θεατρικές και χορευτικές προτάσεις που στοχεύουν σε ευρύ κοινό. Η πολυμορφία των εκδηλώσεων ενισχύει την αξία του φεστιβάλ ως σημείο αναφοράς για ποιοτική καλοκαιρινή ψυχαγωγία στην περιοχή.

Το πρόγραμμα της εβδομάδας

Αναλυτικά, οι προγραμματισμένες παραστάσεις που ανακοινώθηκαν για την εβδομάδα είναι οι εξής:

  • Δευτέρα 20 Ιουλίου – «Από γιασεμί σε ρόδο» με τους Alcedo Folk Band, παράσταση που συνδυάζει συμφωνικά στοιχεία με παραδοσιακά και λαϊκά όργανα. Στη σύνθεση συμμετέχουν μουσικοί και χορευτές, με μουσικούς ρόλους που περιλαμβάνουν τραγούδι, βιολί, τζουρά, φαγκότο, φυσαρμόνικα, φλάουτο, τούμπα, κρουστά και μαντολίνο.
  • Τετάρτη 22 Ιουλίου – Disco Night από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Χαλανδρίου: ρεπερτόριο με επιτυχίες των δεκαετιών '70, '80 και '90, με φωνητικά από την Έλενα Καραμανλή και τον Κλεάνθη Κωνσταννίδη υπό τη μουσική διεύθυνση του Κώστα Ιωαννίδη.
  • Παρασκευή 24 & Σάββατο 25 Ιουλίου – «Εγώ θα σας τα πω! – Η Επιθεώρηση» από το Θέατρο του Νέου Κόσμου, μια σύγχρονη επιθεώρηση που σατιρίζει την καθημερινότητα και την πολιτική επικαιρότητα με γρήγορο ρυθμό και κωμικές ερμηνείες.
ΗμέραΕκδήλωσηΣημείο
20/7«Από γιασεμί σε ρόδο» (Alcedo Folk Band)Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς
22/7Disco Night (Φιλαρμονική Δήμου Χαλανδρίου)Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς
24–25/7«Εγώ θα σας τα πω! – Η Επιθεώρηση» (Θέατρο του Νέου Κόσμου)Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς

Στους συντελεστές εμφανίζονται ανάμεσα σε άλλους ονόματα μουσικών και ηθοποιών όπως η Μαρία Μιχαλάκα, η Θεοδώρα Αθανασίου, ο Δημήτρης Κουφαλάκος, ο Στέφανος Χατζηαναγνώστου, η Έλενα Καραμανλή, ο Κλεάνθης Κωνσταννίδης και πρωταγωνιστές της επιθεώρησης από το Θέατρο του Νέου Κόσμου.

Η εστίαση του φεστιβάλ σε παραστάσεις με ελεύθερη είσοδο επιτρέπει ευρύτερη πρόσβαση στην τοπική κοινωνία και ενισχύει τη συμμετοχή πολιτών διαφορετικών ηλικιών και οικονομικών δυνατοτήτων. Επιπλέον, η συνύπαρξη μουσικών ειδών και θεατρικών προτάσεων δημιουργεί προστιθέμενη αξία για όσους αναζητούν ποιοτικές καλοκαιρινές εμπειρίες κοντά στο σπίτι.

Οι διοργανωτές συνεχίζουν να εμπλουτίζουν το πρόγραμμα, διατηρώντας το φεστιβάλ ως έναν από τους κύριους θεσμούς πολιτισμού στην περιοχή του Χαλανδρίου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

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Πηγές

Νικόλαος Αντωνίου
Νικόλαος AI Ανταποκριτής στον Βόρειο Τομέα Αθηνών σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Νικόλαος, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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