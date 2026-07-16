Νέα Ιωνία: Εκατοστό έτος του Αγίου Στεφάνου με μουσικοχορευτική γιορτή στην πλατεία

Η Νέα Ιωνία γιόρτασε τα 100 χρόνια από τη θεμελίωση του ναού του Αγίου Στεφάνου με πολιτιστική εκδήλωση στην ομώνυμη πλατεία, παρουσία τοπικών αρχών και πολιτιστικών συλλόγων.

Εκατονταετής μνήμη και τοπική γιορτή στην καρδιά της Νέας Ιωνίας

Στην Πλατεία Αγίου Στεφάνου, πίσω από τον ιστορικό ναό, διοργανώθηκε μουσικοχορευτική εκδήλωση με αφορμή την 100ετία από τη θεμελίωση του Ιερού Ναού Αγίου Στεφάνου. Τη συνδιοργάνωση ανέλαβαν η ενορία του ναού και ο Δήμος Νέας Ιωνίας, ενώ στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης και φορείς της περιοχής.

Την εκκλησιαστική πλευρά εκπροσώπησε ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Γαβριήλ. Μεταξύ των πολιτικών και διοικητικών προσώπων που παρακολούθησαν την εκδήλωση ήταν η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ο Δήμαρχος Παναγιώτης Μανούρης, η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής Έρρικα Πρεζεράκου, η Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Αθηνών Μαργαρίτα Βάρσου, η Βουλευτής Βορείου Τομέα Μιλένα Αποστολάκη και ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο» (Αγία Όλγα) Χρήστος Τσάμης.

Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί του Μητροπολίτη και του προϊσταμένου του ναού, π. Αυγουστίνου Βλάχου, και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν παραδοσιακοί χοροί από συγκροτήματα της περιοχής και ευρύτερου χώρου. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με λαϊκό γλέντι και την ορχήστρα του Βαγγέλη Σαραντίδη.

Συμμετείχαν τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι και χορευτικά συγκροτήματα.

Η εκδήλωση συνδύασε θρησκευτική μνήμη με εορταστικό, πολιτιστικό πρόγραμμα.

Η πλατεία του Αγίου Στεφάνου αποτέλεσε σημείο συνάντησης για κατοίκους και επισκέπτες.

Στην εκδήλωση χόρεψαν ομάδες από τη Νέα Ιωνία και άλλους δήμους, ανάμεσά τους συλλόγοι που διατηρούν ζωντανές τοπικές παραδόσεις. Η επιλογή της πλατείας ως χώρου διεξαγωγής τοποθέτησε το γεγονός στο δημόσιο χώρο της πόλης, διευκολύνοντας τη συμμετοχή πολιτών και τη δημόσια προβολή της επετείου.

Πρόσωπο Ρόλος Γαβριήλ Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Νίκη Κεραμέως Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Παναγιώτης Μανούρης Δήμαρχος Νέας Ιωνίας Μιλένα Αποστολάκη Βουλευτής Βορείου Τομέα

Η εκδήλωση αναδεικνύει την ενεργή παρουσία των πολιτιστικών συλλόγων στην καθημερινότητα της πόλης και τη συνεργασία τους με την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκκλησία. Για τους κατοίκους της Νέας Ιωνίας, η σημερινή γιορτή λειτουργεί ταυτόχρονα ως υπενθύμιση της ιστορικής συνέχειας του ναού και ως ετήσιος κοινός τόπος πολιτιστικής έκφρασης.