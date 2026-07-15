Ένταση στο Μαρούσι για το έργο στο 1ο Δημοτικό: αντιπαράθεση Αμπατζόγλου - «Μαρούσι Αδέσμευτη Φωνή»

Αντιπαράθεση στην πόλη μετά την αυτοψία του δημάρχου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο: η παράταξη «Μαρούσι Αδέσμευτη Φωνή» καταγγέλλει «ψέματα» και «διαστρεβλωμένη πραγματικότητα» στην πληροφόρηση της δημοτικής Αρχής.

Σφοδρή δημόσια κριτική για την πληροφόρηση και την προχείρου χαρακτήρα επικοινωνία

Η αυτοψία του δημάρχου Θεόδωρου Αμπατζόγλου στις εργασίες επέκτασης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου πυροδότησε νέα ένταση στην τοπική πολιτική ζωή. Η δημοτική παράταξη ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΦΩΝΗ, με επικεφαλής τη Μαίρη Διακολιού και τον δημοτικό σύμβουλο Κώστα Δραγάτη, εξέδωσε αιχμηρή ανακοίνωση στην οποία καταλογίζει στη διοίκηση «κατασκευή πληροφορίας» και «ψέματα».

Στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα επισημαίνεται ότι η δημοτική διοίκηση, σύμφωνα με τον συνδυασμό, «έχει επιλέξει την αντικατάσταση της πολιτικής με μια αρνητική μορφή της επικοινωνίας», προσθέτοντας ότι η πρακτική αυτή επαναλαμβάνεται «με ελάχιστες εξαιρέσεις».

«Η δημοτική διοίκηση Αμπατζόγλου μέχρι σήμερα έχει στηρίξει την ύπαρξή της -με ελάχιστες εξαιρέσεις- σε μία κακή εκδοχή της πολιτικής.»

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ως αφορμή η 21η αυτοαναφορική ανακοίνωση του δημάρχου, που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Ιουλίου, και κατά την οποία προβλήθηκε πρόοδος στο έργο της επέκτασης του σχολείου. Ο τοπικός συνδυασμός υποστηρίζει ότι η δημοτική Αρχή χρησιμοποιεί πόρους από το δημοτικό ταμείο για την ανάθεση επικοινωνιακού υλικού που, όπως υποστηρίζουν, παραπλανά το εκλογικό σώμα.

Οι επικεφαλής της αντιπολίτευσης απαιτούν διαφάνεια για την πρόοδο των εργασιών και τη χρήση δημοσίων πόρων.

Η αντιπαράθεση επικεντρώνεται στην αξιοπιστία των ανακοινώσεων της δημοτικής Αρχής και στην πληροφόρηση προς τους γονείς και τη σχολική κοινότητα.

Δεν περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση τεχνικές λεπτομέρειες ή χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης του έργου.

Για τους κατοίκους του Μαρουσίου, ιδίως για τους γονείς και το προσωπικό του 1ου Δημοτικού, η διαμάχη έχει πρακτικές επιπτώσεις: επηρεάζει την εικόνα της προόδου των εργασιών και την εμπιστοσύνη στην ενημέρωση που παρέχει ο Δήμος για έργα που αφορούν σχολικές υποδομές.

Στοιχείο Δεδομένο Ημερομηνία ανακοίνωσης δημάρχου Παρασκευή 3 Ιουλίου Αριθμός ανακοινώσεων του δημάρχου (όπως αναφέρεται) 21η Επίμαχο έργο Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο

Η ανακοίνωση της «Μαρούσι Αδέσμευτη Φωνή» τονίζει ότι η παράταξη έχει επανειλημμένα φέρει παρόμοια ζητήματα στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής, χωρίς ωστόσο να παρατίθενται στην ανακοίνωση συγκεκριμένα τεχνικά ή οικονομικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την εκτίμηση περί «ψεμάτων».

Απουσία επίσημης απάντησης από τον δήμο στη συγκεκριμένη ανακοίνωση, το θέμα μένει ανοικτό στην τοπική πολιτική επικαιρότητα. Οι κάτοικοι και η σχολική κοινότητα του Μαρουσίου αναμένουν διευκρινίσεις για την πρόοδο του έργου και για τον τρόπο ενημέρωσης από τη δημοτική Αρχή.