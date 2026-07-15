Νέα Ιωνία: Απώλεια της 59χρονης εκπαιδευτικού Αικατερίνης Μαραϊδώνη

Η 59χρονη δασκάλα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στην Καραμπατζάκη — γιατρός διαπίστωσε ανακοπή. Η κηδεία θα γίνει αύριο στο Διαδημοτικό Κοιμητήριο «Κούκος».

Αιφνίδιος θάνατος 59χρονης εκπαιδευτικού στο κέντρο της Νέας Ιωνίας

Στην κοινότητα της Νέας Ιωνίας επικρατεί θλίψη μετά την είδηση ότι η Αικατερίνη Μαραϊδώνη, 59 ετών, βρέθηκε νεκρή σήμερα στο διαμέρισμά της. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, η άτυχη γυναίκα διαβιούσε μόνη και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο σπίτι της στον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Καραμπατζάκη.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία και προσήλθε γιατρός, ο οποίος διαπίστωσε ότι η εκπαιδευτικός είχε αποβιώσει μετά από ανακοπή καρδιάς. Οι αναφορές αναφέρουν ότι δεν παρουσίαζε σοβαρά προβλήματα υγείας πριν το συμβάν, ενώ οι οικείοι της είχαν ανησυχήσει επειδή δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την προηγούμενη ημέρα.

Οι φίλοι της κάνουν λόγο για έναν «χαρούμενο και δοτικό άνθρωπο με διάθεση προσφοράς».

Η Αικατερίνη Μαραϊδώνη υπηρετούσε ως δασκάλα και είχε πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενό της. Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται, αγαπούσε το επάγγελμα και υπηρέτησε τη διδασκαλία με συνέπεια και ζήλο καθ' όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι πριν από περίπου πέντε μήνες είχε χάσει τη μητέρα της, γεγονός που είχε επηρεάσει την προσωπική της κατάσταση.

Η ηλικία της θανόντος: 59 ετών .

. Αιτία θανάτου όπως διαπιστώθηκε: ανακοπή καρδιάς .

. Τόπος ανεύρεσης: διαμέρισμα στον τρίτο όροφο, οδός Καραμπατζάκη, Νέα Ιωνία.

Η κηδεία της έχει οριστεί για αύριο, Τετάρτη, στις 9:00 στο νεκροστασίου του Διαδημοτικού Κοιμητηρίου «Κούκος», σύμφωνα με το θρήσκευμα των Μαρτύρων του Ιαχωβά. Η τοπική κοινωνία αναμένεται να συμμετάσχει στην τελετή για να αποτίσει φόρο τιμής σε εκπαιδευτικό που πολλοί περιγράφουν ως πρόσωπο προσφοράς και αφοσίωσης.

Στοιχείο Πληροφορία Όνομα Αικατερίνη Μαραϊδώνη Ηλικία 59 Επάγγελμα Δασκάλα, με μεταπτυχιακές σπουδές Τόπος κηδείας Διαδημοτικό Κοιμητήριο «Κούκος» – 9:00

Για την τοπική κοινότητα πρόκειται για μια δυσάρεστη υπενθύμιση της αβεβαιότητας που συνδέεται με την ξαφνική απώλεια και την ανάγκη υποστήριξης των οικείων σε περιόδους πένθους. Οι συνάδελφοι και φίλοι της θρηνούν έναν άνθρωπο που, σύμφωνα με τις περιγραφές, διακρίθηκε για την προθυμία του να βοηθά και να μεταδίδει γνώσεις.

Παραμένουν σε ισχύ οι επίσημες διαδικασίες καταγραφής και τα σχετικά μέτρα που προβλέπονται σε περιπτώσεις αιφνίδιου θανάτου. Κάτοικοι και εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να παραστούν στην κηδεία καλούνται να σεβαστούν την ώρα και την τελετή όπως έχει ανακοινωθεί.