Άγιος Κήρυκος: Αλλαγές στα δρομολόγια του «ΠΗΓΑΣΟΣ Ν. ΧΙΟΥ 305» λόγω καιρού

Η SMART Ferries μεταφέρει τα προγραμματισμένα δρομολόγια στη γραμμή Καρκινάγρι–Μαγγανίτης–Άγιος Κήρυκος τις 8, 9 και 10 Ιουλίου, μετά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Μεταβολές στη γραμμή Καρκινάγρι–Μαγγανίτης–Άγιος Κήρυκος για λόγους ασφάλειας

Αλλαγές στο πρόγραμμα του επιβατηγού–οχηματαγωγού «ΠΗΓΑΣΟΣ Ν. ΧΙΟΥ 305» ανακοίνωσε η SMART Ferries, έπειτα από τις δυσμενείς συνθήκες που επικράτησαν την Τρίτη 7 Ιουλίου. Η εταιρεία προχωρά σε τροποποιήσεις με γνώμονα την ασφαλή μετακίνηση επιβατών και πληρώματος στη γραμμή που συνδέει Καρκινάγρι, Μαγγανίτη και Άγιο Κήρυκο.

«λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών»

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, τα δρομολόγια που είχαν προγραμματιστεί στις αρχές της εβδομάδας μεταφέρονται κατά μία ημέρα. Η μεταβολή αφορά τις αναχωρήσεις και επιστροφές έως και την Παρασκευή 10 Ιουλίου, ώστε να αποκατασταθεί ομαλά η λειτουργία της σύνδεσης μετά το κύμα κακοκαιρίας.

Τι αλλάζει στα δρομολόγια

Το δρομολόγιο της Δευτέρας 6 Ιουλίου , που είχε ήδη μετακινηθεί για Τρίτη 7 Ιουλίου , θα εκτελεστεί τελικά Τετάρτη 8 Ιουλίου .

, που είχε ήδη μετακινηθεί για , θα εκτελεστεί τελικά . Το προγραμματισμένο δρομολόγιο της Τετάρτης 8 Ιουλίου μεταφέρεται για Πέμπτη 9 Ιουλίου .

μεταφέρεται για . Το προγραμματισμένο δρομολόγιο της Πέμπτης 9 Ιουλίου μεταφέρεται για Παρασκευή 10 Ιουλίου.

Οι ώρες αναχώρησης και επιστροφής παραμένουν σταθερές, όπως αποτυπώνονται παρακάτω, διευκολύνοντας τον προγραμματισμό μετακινήσεων για κατοίκους και επισκέπτες που κινούνται μεταξύ των τριών λιμανιών.

Αναλυτικό πρόγραμμα τριημέρου

Ημερομηνία Καρκινάγρι Μαγγανίτης Άγ. Κήρυκος Επιστροφή Τετάρτη 08/07 08:15 08:45 – 08:50 09:45 14:30 → Μαγγανίτης | 15:25 → Καρκινάγρι | 16:00 Πέμπτη 09/07 08:15 08:45 – 08:50 09:45 14:30 → Μαγγανίτης | 15:25 → Καρκινάγρι | 16:00 Παρασκευή 10/07 08:15 08:45 – 08:50 09:45 14:30 → Μαγγανίτης | 15:25 → Καρκινάγρι | 16:00

Επίδραση στις μετακινήσεις σε Άγιο Κήρυκο και νότια Ικαρία

Για τους κατοίκους του Αγίου Κηρύκου, του Μαγγανίτη και του Καρκιναγρίου, οι μεταθέσεις ημερομηνιών σημαίνουν ότι μετακινήσεις για υπηρεσίες, ιατρικά ραντεβού, προμήθειες ή επαγγελματικές υποχρεώσεις θα χρειαστεί να επαναπρογραμματιστούν. Η σταθερότητα των ωρών δίνει ένα σαφές πλαίσιο για την οργάνωση της ημέρας, ωστόσο η σύσταση είναι οι επιβάτες να επιβεβαιώνουν την αναχώρηση πριν φτάσουν στο λιμάνι, καθώς οι καιρικές συνθήκες στο Νότιο Αιγαίο μπορεί να μεταβληθούν εκ νέου.

Η σύνδεση αυτή εξυπηρετεί καθημερινές ανάγκες μεταξύ νότιας Ικαρίας και της πρωτεύουσας του νησιού. Οι επαγγελματίες που μετακινούνται για εργασίες, οι οικογένειες που έχουν υποχρεώσεις στον Άγιο Κήρυκο και οι επισκέπτες που σχεδιάζουν περιηγήσεις στις παραθαλάσσιες κοινότητες, καλούνται να λάβουν υπόψη τις τροποποιήσεις. Σε περιπτώσεις συνεχόμενων ανέμων, ακόμη και μικρές καθυστερήσεις μπορεί να επηρεάσουν αλυσίδες παραδόσεων και ραντεβού.

Χρήσιμες επισημάνσεις για τους επιβάτες

Να προσέρχεστε εγκαίρως στο λιμάνι, λαμβάνοντας υπόψη πιθανές συνθήκες θαλάσσης.

Να ελέγχετε την τελευταία ενημέρωση της εταιρείας πριν την αναχώρηση.

Να προσαρμόζετε διασυνδέσεις με άλλα μέσα μεταφοράς, ειδικά για επιστροφή το απόγευμα.

Οι σημερινές μεταβολές υπογραμμίζουν την ανάγκη ευελιξίας στον τοπικό μεταφορικό σχεδιασμό, ιδιαίτερα κατά περιόδους έντονου καιρού. Η απόφαση της SMART Ferries να μεταθέσει τα δρομολόγια κατά μία ημέρα στο μέσο της εβδομάδας σκοπεύει στη διατήρηση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας της γραμμής, ώστε οι κάτοικοι της Ικαρίας να εξυπηρετούνται με τον μικρότερο δυνατό κλονισμό της καθημερινότητας.