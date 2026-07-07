Άγιος Νικόλαος: Προσωρινό κλείσιμο ΒΟΑΚ στη γέφυρα Ξηροποτάμου και παρακάμψεις

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026, 09:00–17:00, διακόπτεται η κυκλοφορία στον ΒΟΑΚ στο τμήμα Νεάπολη–Άγιος Νικόλαος λόγω απομάκρυνσης επισφαλών βραχωδών όγκων. Ανακοινώθηκαν συγκεκριμένες παρακάμψεις για ΙΧ και λεωφορεία, ενώ τα βαρέα οχήματα θα διέρχονται με περιοδικά ανοίγματα.

Διακοπή κυκλοφορίας και εργασίες ασφάλειας στην Ξηροποτάμου

Σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ προχωρά ο ανάδοχος του έργου στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, εξαιτίας έκτακτων γεωτεχνικών συνθηκών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση ορυγματικών εργασιών. Η παρέμβαση αφορά τη γέφυρα Ξηροποτάμου, όπου κρίθηκε αναγκαία η απομάκρυνση επισφαλών βραχωδών όγκων για την προστασία του έργου και των διερχόμενων οδηγών.

Η διακοπή θα ισχύσει την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026, από τις 09:00 έως τις 17:00. Σύμφωνα με την ενημέρωση του αναδόχου, στη διάρκεια του αποκλεισμού θα εφαρμοστούν συγκεκριμένες διαδρομές για τα οχήματα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι μετακινήσεις προς και από τον Άγιο Νικόλαο.

Τι αλλάζει στις διαδρομές για ΙΧ και λεωφορεία

Για τα μικρά οχήματα και τα λεωφορεία που κινούνται από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο, η κίνηση θα γίνεται μέσω Παλαιάς Εθνικής Οδού – Λακώνια – Κόμβου Κριτσάς – Αγίου Νικολάου. Για όσα οχήματα ξεκινούν από Άγιο Νικόλαο προς Νεάπολη, η διέλευση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από την Παλαιά Εθνική Οδό.

Τα βαρέα οχήματα θα συνεχίσουν να κινούνται στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ, με περιοδική διακοπή των εργασιών και άνοιγμα του δρόμου εντός της ημέρας, ώστε να διευκολύνεται η ροή τους χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια στο εργοτάξιο.

«Λόγω έκτακτων γεωτεχνικών συνθηκών στην περιοχή εκτέλεσης ορυγματικών εργασιών, στην περιοχή της γέφυρας Ξηροποτάμου, θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας την Τετάρτη 08 Ιουλίου 2026 από τις 09:00 έως τις 17:00 για την απομάκρυνση επισφαλών βραχωδών όγκων»

Ωράριο, τμήμα παρέμβασης και παρακάμψεις με μια ματιά

Ημέρα Ώρες Σημείο Κατεύθυνση/Διαδρομή Τετάρτη 8/7/2026 09:00–17:00 Γέφυρα Ξηροποτάμου, τμήμα Νεάπολη–Άγιος Νικόλαος Νεάπολη → Άγιος Νικόλαος: Παλαιά Εθνική Οδός – Λακώνια – Κόμβος Κριτσάς – Άγιος Νικόλαος Τετάρτη 8/7/2026 09:00–17:00 Γέφυρα Ξηροποτάμου, τμήμα Νεάπολη–Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος → Νεάπολη: αποκλειστικά από Παλαιά Εθνική Οδό Τετάρτη 8/7/2026 Καθ’ όλη τη διάρκεια Υφιστάμενος ΒΟΑΚ Βαρέα οχήματα: διέλευση με περιοδικά ανοίγματα του δρόμου

Τι σημαίνει για τους κατοίκους και τις μετακινήσεις

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά χιλιάδες καθημερινές μετακινήσεις στον άξονα Νεάπολης – Αγίου Νικολάου. Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς υπηρεσίες, σχολές, τουριστικά καταλύματα ή χώρους εργασίας στον Άγιο Νικόλαο, αλλά και όσοι εξυπηρετούν εμπορικές διαδρομές στην ενδοχώρα του Λασιθίου, θα χρειαστεί να προσαρμόσουν την αναχώρησή τους. Αναμένεται επιβάρυνση στην Παλαιά Εθνική Οδό, ιδίως κοντά στα Λακώνια και τον Κόμβο Κριτσάς, με πιθανές καθυστερήσεις σε ώρες αιχμής.

Συνιστάται στους οδηγούς να προβλέψουν πρόσθετο χρόνο, να ακολουθούν αυστηρά τη σήμανση και τις οδηγίες των συνεργείων και να δείχνουν προσοχή στις κατοικημένες ζώνες της παρακαμπτήριας, όπου η κίνηση θα είναι αυξημένη. Η επιλογή της ημέρας και του ωραρίου, από 09:00 έως 17:00, περιορίζει τις νυχτερινές οχλήσεις, αλλά επιδρά σε πρωινές και απογευματινές ροές, επομένως απαιτείται σχεδιασμός ειδικά για δρομολόγια εργασίας και εξυπηρέτηση επισκεπτών.

Γιατί κρίθηκε αναγκαία η παρέμβαση

Η απομάκρυνση βραχωδών όγκων σε εργοτάξια οδοποιίας αποτελεί πάγιο μέτρο πρόληψης κατολισθήσεων και προστασίας οδηγών και συνεργείων. Οι έκτακτες γεωτεχνικές συνθήκες που εμφανίστηκαν στην περιοχή της γέφυρας Ξηροποτάμου υποδεικνύουν ότι χωρίς τη συγκεκριμένη επέμβαση ο κίνδυνος θα παρέμενε, ειδικά σε ένα σημείο με καθημερινή κίνηση προς τον Άγιο Νικόλαο. Η προσωρινή όχληση αποσκοπεί στη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και της ομαλής εξέλιξης του έργου.

Η κυκλοφορία διακόπτεται στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, στο ύψος της γέφυρας Ξηροποτάμου.

στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, στο ύψος της γέφυρας Ξηροποτάμου. Ισχύουν παρακάμψεις για ΙΧ και λεωφορεία μέσω Παλαιάς Εθνικής Οδού και τοπικού δικτύου.

για ΙΧ και λεωφορεία μέσω Παλαιάς Εθνικής Οδού και τοπικού δικτύου. Τα βαρέα οχήματα διέρχονται από τον ΒΟΑΚ με περιοδικά ανοίγματα του δρόμου.

Οι υπηρεσίες και οι φορείς που δραστηριοποιούνται στον άξονα Νεάπολης – Αγίου Νικολάου μπορούν να ενημερώνουν εκ των προτέρων το κοινό τους για πιθανές καθυστερήσεις, ώστε να μειωθεί η συμφόρηση. Σε κάθε περίπτωση, η τήρηση των οδηγιών στο πεδίο είναι κρίσιμη για την ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών.