Αγρίνιο: Πένθος στην τοπική ιατρική κοινότητα για τον παιδίατρο Βασίλη Μάλλιο

Σε ηλικία 78 ετών πέθανε ο συνταξιούχος παιδίατρος Βασίλης Μάλλιος. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου εξέδωσε ψήφισμα με μέτρα τιμής και συμμετοχής στην εξόδιο ακολουθία.

Θλίψη στην τοπική κοινωνία για έναν γιατρό με μακρά παρουσία

Αποχαιρέτισε την ζωή σε ηλικία 78 ετών ο συνταξιούχος παιδίατρος Βασίλειος Μάλλιος, γιατρός με μακρά παρουσία στην πόλη του Αγρινίου. Η είδηση προκάλεσε συγκίνηση στην τοπική κοινότητα και ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση την 09-07-2026 για να αποφασίσει τις σχετικές εκδηλώσεις τιμής.

Ο Βασίλειος Μάλλιος γεννήθηκε στο Αγρίνιο το 1948 και αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1974. Ήταν μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου από το 1983 και διατηρούσε ιδιωτικό ιατρείο στην πόλη από το 1983 έως το 2012, ασκώντας την ειδικότητα του παιδιάτρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου, σύμφωνα με το ψήφισμα που εξέδωσε μετά τη συνεδρίαση, προτίθεται να συμμετάσχει ενεργά στην εξόδιο ακολουθία και να τιμήσει τη μνήμη του με συγκεκριμένες κινήσεις. Μεταξύ άλλων αποφασίστηκαν:

η παρουσία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία,

εκφώνηση επιταφίου λόγου από εκπρόσωπο του Συλλόγου,

κατάθεση στεφάνου στη σορό,

κατάθεση χρηματικού ποσού στη μνήμη του σε κοινωφελές ίδρυμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου, σε έκτακτη συνεδρίασή του σήμερα 09-07-2026, μετά την είδηση του θανάτου του αγαπητού συναδέλφου, εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Για τους κατοίκους του Αγρινίου, ο θάνατος ενός γιατρού που εξυπηρέτησε γενιές παιδιών αφήνει κενό, ειδικά σε μια πόλη όπου η σχέση ασθενή-γιατρού είναι άμεση και προσωπική. Η απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου να καταθέσει ποσό σε κοινωφελές ίδρυμα και να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία αντανακλά την εκτίμηση του ιατρικού κόσμου για τη διαδρομή του.

Έτος Γεγονός 1948 Γέννηση στο Αγρίνιο 1974 Πτυχίο Ιατρικής (ΑΠΘ) 1983 Έναρξη μέλους στον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου και ιατρείου 2012 Λήξη λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου

Η τοπική κοινότητα θα ενημερωθεί για την ακριβή ημερομηνία και ώρα της εξοδίου ακολουθίας μόλις γίνουν γνωστές οι λεπτομέρειες από την οικογένεια και τον Ιατρικό Σύλλογο. Οι αποφάσεις του Συλλόγου δείχνουν ότι ο χώρος της υγείας στο Αγρίνιο τιμά τους συναδέλφους που υπηρέτησαν την πόλη επί δεκαετίες.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται προέρχονται από την ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου και τη σχετική τοπική ενημέρωση για το βίου και την επαγγελματική πορεία του εκλιπόντος.