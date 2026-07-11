Αγροτικοί Σύλλογοι Β. Έβρου: Στην Βουλή το υπόμνημα με τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα

Συνάντηση στη Βουλή την 8η Ιουλίου και κατάθεση υπομνήματος από τους Αγροτικούς Συλλόγους Βορείου Έβρου για τα προβλήματα που απειλούν την επιβίωση των παραγωγών της περιοχής.

Υπόμνημα στη Βουλή και αιτήματα για την επιβίωση του αγροτικού τομέα στον Έβρο

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση στη Βουλή των Ελλήνων μεταξύ μελών της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων (ΠΕΜ) και εκπροσώπων όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων, με την εκπροσώπηση των Αγροτικών Συλλόγων Βορείου Έβρου να καταθέτει επίσημο υπόμνημα που περιγράφει τα οξυμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα στην περιοχή.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι εκατοντάδες διώξεις αγροτών και κτηνοτρόφων για τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις του προηγούμενου χειμώνα (Δεκέμβριος–Ιανουάριος), αλλά και βασικά λειτουργικά ζητήματα που υπονομεύουν τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων στον Έβρο.

“ Παράλληλα η συμμετοχή εκπροσώπου των Αγροτικών Συλλόγων Βόρειου Έβρου στη συνάντηση, μας έδωσε την ευκαιρία να καταθέσουμε υπόμνημα με τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος της περιοχής μας ”

Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεσμεύτηκαν ότι θα αναλάβουν κοινοβουλευτικές και θεσμικές πρωτοβουλίες με στόχο τη διασφάλιση του συνδικαλιστικού και δημοκρατικού δικαιώματος των αγροτών να διαμαρτύρονται χωρίς τον κίνδυνο διώξεων και ποινικοποίησης των αγώνων τους.

Στο υπόμνημα που κατατέθηκε, οι Σύλλογοι επισημαίνουν μια σειρά προβλημάτων τα οποία, όπως αναφέρεται, απειλούν την παραγωγική δραστηριότητα και την οικονομία των τοπικών κοινοτήτων:

Συνέπειες κλιματικής κρίσης που επηρεάζουν την παραγωγή.

που επηρεάζουν την παραγωγή. Αυξημένο κόστος παραγωγής , το οποίο μειώνει την ανταγωνιστικότητα των παραγωγών.

, το οποίο μειώνει την ανταγωνιστικότητα των παραγωγών. Καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις και στις ενισχύσεις , που επηρεάζουν τη ρευστότητα των εκμεταλλεύσεων.

, που επηρεάζουν τη ρευστότητα των εκμεταλλεύσεων. Χρόνιες ελλείψεις σε υποδομές που περιπλέκουν την καθημερινή λειτουργία και μεταφορά προϊόντων.

Για τους κατοίκους και τους παραγωγούς του Βορείου Έβρου, οι υπογραμμισμένες αυτές διαπιστώσεις σημαίνουν άμεσο αντίκτυπο στο εισόδημα, στην απασχόληση αγροτικών νοικοκυριών και στην τοπική αγορά. Η πρόθεση των κομμάτων να αναλάβουν πρωτοβουλίες θα κριθεί στο επόμενο διάστημα από το εύρος και το περιεχόμενο των προτεινόμενων παρεμβάσεων.

Ζήτημα Επίπτωση Κλιματική κρίση Μειωμένες αποδόσεις, ανάγκη προσαρμογής καλλιεργειών Αυξημένο κόστος Μείωση κερδοφορίας, πίεση στις τιμές παραγωγού Καθυστερήσεις αποζημιώσεων Ρευστότητα, αδυναμία επενδύσεων

Συνολικά, το υπόμνημα αποτελεί έναν συγκεντρωμένο κατάλογο αιτημάτων και προβλημάτων που, σύμφωνα με τους Αγροτικούς Συλλόγους, απαιτούν άμεσες και στοχευμένες πολιτικές λύσεις. Η τοπική κοινωνία αναμένει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και χρονοδιαγράμματα από τους αρμόδιους φορείς, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η παραγωγική βάση της περιοχής.

Ακολουθούν τα επόμενα βήματα: η κοινοβουλευτική εξέταση των ζητημάτων και οι τυχόν πρωτοβουλίες που θα αναλάβουν τα κόμματα, καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής οποιωνδήποτε μέτρων προς όφελος των παραγωγών του Έβρου.