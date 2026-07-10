Αίγιο: Ανοιχτά ερωτήματα για τους θανάτους μητέρας και γιου — εκκρεμεί η ιατροδικαστική έκθεση

Διχογνωμία στην έρευνα για το διπλό τραγικό συμβάν σε σπίτι του Αιγίου: προφυλακίστηκε 65χρονος αλλοδαπός, ενώ στοιχεία και ιατροδικαστική εξέταση θα κρίνουν αν πρόκειται για διπλή ανθρωποκτονία ή για ανθρωποκτονία και αυτοχειρία.

Αδιευκρίνιστα αίτια και νομικές εξελίξεις

Στην καρδιά μιας υπόθεσης που έχει αναστατώσει το Αίγιο βρίσκονται οι θάνατοι μιας 54χρονης και του 26χρονου γιου της, Ολύμπιου. Στους εμπλεκόμενους περιλαμβάνεται και ένας 65χρονος Ιταλός, ο οποίος έχει προφυλακιστεί ως υπεύθυνος των θανάτων, παρά τις δικές του αρχικές δηλώσεις αθωότητας και το γεγονός ότι ήταν το μόνο τρίτο πρόσωπο παρόν στην οικία.

Οι Αρχές ακόμα δεν έχουν καταλήξει σε ασφαλές συμπέρασμα αν πρόκειται για δύο ανθρωποκτονίες ή για συνδυασμό ανθρωποκτονίας και αυτοχειρίας. Η υπόθεση έχει λάβει διαστάσεις τόσο από τα ευρήματα στον χώρο όσο και από τις αντιφατικές πρώτες εκτιμήσεις αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. και ιατροδικαστών.

Η σύντροφος του 26χρονου ανέφερε ότι η 54χρονη είχε πει « Με πιέζουν να σου κάνω κακό ».

». Ο 26χρονος είχε επιστρέψει στην Ελλάδα για να πείσει τη μητέρα του να απευθυνθεί σε ψυχίατρο, λόγω ψυχολογικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε εκείνη.

Ο 65χρονος Ιταλός βρέθηκε στον χώρο και φέρεται να δηλώνει ότι δεν αντιλήφθηκε τα γεγονότα.

Τα τεχνικά ευρήματα και η πορεία της έρευνας

Στο υλικό της δικογραφίας περιλαμβάνονται ευρήματα που φέρονται να ευνοούν την εκδοχή ότι η μητέρα ενδέχεται να σκότωσε τον γιο και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε: αναφέρεται η παρουσία γενετικού υλικού, ίχνων πυρίτιδας, ίχνων αίματος, αποτυπωμάτων και τραυμάτων που, σύμφωνα με την πρώτη αξιολόγηση, συγκλίνουν στην εν λόγω εκδοχή. Παρά ταύτα, ο ιατροδικαστής από την Πάτρα, που πραγματοποίησε νεκροψία στον χώρο, αρχικώς είχε τοποθετηθεί ότι βλέπει «δύο ανθρωποκτονίες και όχι αυτοκτονία».

«Ο ιατροδικαστής εκτιμά προς το παρόν διαφορετικά από ό,τι δείχνουν κάποια άλλα στοιχεία, αλλά η τελική ετυμηγορία θα προέλθει από την έκθεση που αναμένεται στο τέλος της εβδομάδας», ανέφερε πηγή.

Η ιατροδικαστική έκθεση που αναμένεται να κατατεθεί στο τέλος της εβδομάδας κρίνεται κομβική: εάν διαπιστωθεί ένα μοναδικό θανατηφόρο τραύμα στην καρδιά, αυτό θα ανοίξει περισσότερο το ενδεχόμενο δράσης της 54χρονης ως θύτριας και αυτοχειρίας στη συνέχεια. Αν, αντιθέτως, βρεθούν περισσότερα θανατηφόρα τραύματα, τότε θα ενισχυθεί το σενάριο ύπαρξης τρίτου προσώπου και διπλής δολοφονίας.

Αστυνομική διαχείριση και αντιδράσεις

Πηγές του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας επισημαίνουν ότι η αντιμετώπιση της υπόθεσης από το Τοπικό Τμήμα Ασφαλείας Αιγιαλείας κρίνεται από κάποιες πλευρές πρόχειρη, ιδιαίτερα αναφερόμενες στο διαβιβαστικό που συνόδευε τη δικογραφία προς Εισαγγελέα και Ανακριτή. Η εξήγηση για την παρουσία του 65χρονου στην οικία, σύμφωνα με εκτιμήσεις αστυνομικών, ενδέχεται να συνδέεται και με την κατάσταση στην οποία βρισκόταν εκείνος την ώρα των συμβάντων: αναφέρεται το ενδεχόμενο να ήταν σε «βαθύ ύπνο» λόγω χρήσης χασίς και υπνωτικών, χωρίς ωστόσο να υπάρχει, μέχρι στιγμής, δημοσιοποιημένη ιατρική βεβαίωση ή τοξικολογική εξέταση στο κοινό.

Η προφυλάκιση του 65χρονου ανοίγει νομική διαδικασία, αλλά δεν λύνει τα επιστημονικά ζητήματα που μένουν να απαντηθούν με σαφήνεια από την ιατροδικαστική έκθεση και τις εργαστηριακές αναλύσεις των ευρημάτων.

Για την τοπική κοινωνία του Αιγίου, η υπόθεση προκαλεί ανησυχία και απαιτεί διαφάνεια: οι κάτοικοι περιμένουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες να ολοκληρώσουν ταχεία και τεκμηριωμένη έρευνα, ώστε να αποδοθούν οι ευθύνες και να αποκατασταθεί ένα στοιχειώδες αίσθημα ασφάλειας.