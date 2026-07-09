Νεκρός άνδρας σε ρέμα στο Πετροχώρι Δυτικής Αχαΐας — σε εξέλιξη προανάκριση

Συναγερμός στις Αρχές της Δυτικής Αχαΐας μετά τον εντοπισμό σορού άνδρα σε προχωρημένη αποσύνθεση σε ρέμα κοντά στο Πετροχώρι. Οι πρώτες εκτιμήσεις δεν δείχνουν εγκληματική ενέργεια, ενώ εξετάζεται η ταυτότητα και η ταφή του ως πιθανό θύμα εξαφάνισης από την περιοχή.

Εντοπισμός και επιχείρηση ανάσυρσης

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης (07/07) στις υπηρεσίες της Δυτικής Αχαΐας, όταν σε ρέμα κοντά στο Πετροχώρι εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα σε προχωρημένη αποσύνθεση. Τη σορό εντόπισε γυναίκα που διατηρεί στάβλο στην περιοχή και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Παρόντες στην επιχείρηση

Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., ιατροδικαστής, πλήρωμα του ΕΚΑΒ και κλιμάκιο της 6ης ΕΜΑΚ, που προχώρησε στην ανάσυρση της σορού από το δύσβατο και δασώδες τμήμα του ρέματος. Η μεταφορά και ο πρώτο-έλεγχος έγιναν σύμφωνα με τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης περιστατικών με σοβαρή αποσύνθεση.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Από την αρχική μακροσκοπική εξέταση δεν προέκυψαν ενδείξεις που να υποδηλώνουν σαφώς εγκληματική ενέργεια, ωστόσο οι πραγματικές συνθήκες και τα αίτια του θανάτου θα καθοριστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής και τις απαιτούμενες εργαστηριακές εξετάσεις.

Ενδεχόμενη ταυτότητα: Εξετάζεται το σενάριο η σορός να ανήκει σε 60χρονο άνδρα, για τον οποίο είχε δηλωθεί εξαφάνιση από την ευρύτερη περιοχή.

Εξετάζεται το σενάριο η σορός να ανήκει σε άνδρα, για τον οποίο είχε δηλωθεί εξαφάνιση από την ευρύτερη περιοχή. Ταυτοποίηση: Θα πραγματοποιηθεί με τις προβλεπόμενες ιατροδικαστικές και εργαστηριακές μεθόδους.

Θα πραγματοποιηθεί με τις προβλεπόμενες ιατροδικαστικές και εργαστηριακές μεθόδους. Προανάκριση: Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή δεδομένα του περιστατικού.

Τοπικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Το περιστατικό σημειώθηκε σε αγροτική ζώνη όπου δραστηριοποιούνται κτηνοτρόφοι και μικροκαλλιεργητές, γι' αυτό η άμεση αντίδραση της γυναίκας που διατηρεί στάβλο και η τοπική κινητοποίηση ήταν καθοριστικές για τον περιορισμό των κινδύνων δημόσιας υγείας και για την ταχεία διαχείριση του συμβάντος από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να αποφύγουν την προσέγγιση του σημείου και να αφήσουν τον χώρο στη διακριτική εργασία των Αρχών έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ταυτοποίησης και οι σχετικές εξετάσεις. Οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία για την ταυτότητα του θύματος ή τα αίτια του θανάτου θα ανακοινωθεί μετά το πέρας της ιατροδικαστικής διερεύνησης.

Υπηρεσία Ρόλος ΕΛ.ΑΣ. Προανάκριση, επιτόπια ασφάλεια 6η ΕΜΑΚ Ανάσυρση από δύσβατο σημείο Ιατροδικαστής Μακροσκοπικός έλεγχος, νεκροψία-νεκροτομή ΕΚΑΒ Μεταφορά και διαχείριση μεταθανάτιας φροντίδας

Η προανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής προβεί σε επίσημη ανακοίνωση όσον αφορά τα τελικά αποτελέσματα ταυτοποίησης.