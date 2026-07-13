Αίγιο: Νέες ιατροδικαστικές ενδείξεις περιπλέκουν το θρίλερ της διπλής δολοφονίας

Νέα ευρήματα στις ιατροδικαστικές εξετάσεις και αναλύσεις της ΕΛ.ΑΣ. ανατρέπουν αρχικές εκτιμήσεις για τη δολοφονία μητέρας και γιου στον Λόγγο. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή εν αναμονή του τελικού πορίσματος.

Νέα στοιχεία «θολώνουν» το σκηνικό της υπόθεσης

Η διερεύνηση της δολοφονίας της 54χρονης Μαρίας Λαμπροπούλου και του 26χρονου γιου της Ολύμπιου, που βρέθηκαν νεκροί στο παραθαλάσσιο σπίτι τους στον Λόγγο Αιγίου τα ξημερώματα της 9ης Ιουνίου, έχει πάρει νέα τροπή μετά από συμπληρωματικές ιατροδικαστικές εξετάσεις. Βασικός ύποπτος παραμένει ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος με τον οποίο συγκατοικούσε η γυναίκα και ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος και κρατείται στις φυλακές του Κορυδαλλού.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως αναλύσεις που διεξήχθησαν από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΕΛ.ΑΣ. έχουν επισημάνει τραύματα στα χέρια της γυναίκας τα οποία χαρακτηρίζονται πλέον ως «δοκιμαστικά τραύματα». Ο εντοπισμός και ο επανέλεγχος αυτών των αμυχών ανατρέπουν σε κάποιο βαθμό τις αρχικές εκτιμήσεις για τη δυναμική του περιστατικού.

«Δοκιμαστικά τραύματα» είναι όρος που χρησιμοποιούν οι ιατροδικαστές για επιφανειακά τραύματα αυτοπροκαλούμενα, τα οποία συχνά προηγούνται πιο αποφασιστικών κινήσεων.

Αρχικά, τα τραύματα στα άκρα της 54χρονης είχαν περιγραφεί ως αμυντικά, δηλαδή προερχόμενα ενδεχομένως από προσπάθεια να αποκρουστεί επίθεση με μαχαίρι. Τώρα όμως και αυτό το στοιχείο επανεκτιμάται σε συνδυασμό με το τραύμα που χαρακτηρίστηκε ως εκείνο που προκάλεσε το θάνατο — μία μαχαιριά στο ύψος της καρδιάς.

Η κατεύθυνση των τραυμάτων προσθέτει περαιτέρω εμπλοκή στα συμπεράσματα: η θανούσα ήταν δεξιόχειρας, ενώ τα περισσότερα τραύματα εντοπίζονται στην αριστερή πλευρά του σώματος. Οι αναλυτές της υπόθεσης αναμένουν το τελικό πόρισμα του ιατροδικαστή, το οποίο, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, είναι καθοριστικό για την αποσαφήνιση της σειράς των γεγονότων.

Ημερομηνία περιστατικού: 9 Ιουνίου

9 Ιουνίου Θύματα: Μαρία Λαμπροπούλου (54), Ολύμπιος (26)

Μαρία Λαμπροπούλου (54), Ολύμπιος (26) Κρατούμενος-ύποπτος: 65χρονος Ιταλός, προφυλακιστέος στον Κορυδαλλό

Στοιχείο Τρέχουσα εκτίμηση Τραύματα στα χέρια Χαρακτηρίζονται τώρα ως «δοκιμαστικά τραύματα» Κύριο θανατηφόρο τραύμα Μαχαιριά στο ύψος της καρδιάς Κατεύθυνση τραυμάτων Πλειονότητα στην αριστερή πλευρά, ενώ η θανούσα ήταν δεξιόχειρας

Για την τοπική κοινωνία του Αιγίου η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και πλήθος ερωτημάτων σχετικά με το τι συνέβη στις τελευταίες ώρες πριν το περιστατικό. Η προφυλάκιση του 65χρονου και οι συμπληρωματικές εξετάσεις δημιουργούν προσδοκίες ότι το τελικό ιατροδικαστικό πόρισμα θα καταλήξει σε πιο σαφείς απαντήσεις.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζουν να εργάζονται στη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων. Οτιδήποτε νέο προκύψει από την τελική έκθεση του ιατροδικαστή αναμένεται να επηρεάσει τόσο την πολυπλοκότητα της δικαστικής διαδικασίας όσο και την τοπική κοινή γνώμη.