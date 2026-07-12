Φωτιά σε βαγόνι ακινητοποίησε τρένο στη Λάρισα — επιβάτες παρέμειναν ώρες εγκλωβισμένοι

Πρωινό δρομολόγιο από Λάρισα προς Αθήνα μετατράπηκε σε πολύωρη ταλαιπωρία όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε βαγόνι. Δεκάδες επιβάτες περίμεναν πάνω στο τρένο και τελικά μεταφέρθηκαν με λεωφορεία, φτάνοντας σημαντικές ώρες καθυστέρησης.

Επεισόδιο με φωτιά σε βαγόνι και καθυστερήσεις στο πρωινό δρομολόγιο

Πρωινό δρομολόγιο με αναχώρηση από τη Λάρισα προς την Αθήνα μετατράπηκε σε σημαντική αναστάτωση για δεκάδες επιβάτες, μετά από εκδήλωση φωτιάς σε βαγόνι. Το τρένο που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 07:30 δεν ξεκίνησε κανονικά και η κατάσταση οδήγησε σε μακρά αναμονή στη θεσσαλική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, μέχρι τις 10:30 — ώρα κατά την οποία το τρένο θα έπρεπε να έχει φτάσει στον Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα — οι επιβάτες παρέμεναν καθηλωμένοι στην πλατφόρμα της Λάρισας χωρίς να έχει εκκινήσει το δρομολόγιο. Η μεταφορά τους προς την πρωτεύουσα αποφασίστηκε τελικά να γίνει με λεωφορεία, ωστόσο οι καθυστερήσεις συνεχίστηκαν και στον οδικό άξονα.

Χρονικό σημείο Γεγονός 07:30 Προγραμματισμένη αναχώρηση από Λάρισα 10:30 Επιβάτες ακόμη στη Λάρισα, ενημέρωση για φωτιά σε βαγόνι 16:30 Το λεωφορείο που μετέφερε τους επιβάτες δεν είχε φτάσει ακόμα στην Αθήνα

Συνολικά, οι επιβάτες συμπλήρωσαν περίπου εννέα ώρες αναμονής και μετακίνησης σε σχέση με την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και τελικά έφτασαν στην Αθήνα με καθυστέρηση περίπου έξι ωρών σε σχέση με την προβλεπόμενη ώρα άφιξης. Η ταλαιπωρία περιελάμβανε τόσο τον εγκλωβισμό στην πλατφόρμα όσο και την πολύωρη μεταφορά οδικώς.

Το επεισόδιο αναδεικνύει ζητήματα για την επιχειρησιακή διαχείριση έκτακτων περιστατικών στις σιδηροδρομικές γραμμές και την ετοιμότητα εναλλακτικών μέσων μεταφοράς σε περιπτώσεις βλαβών ή κινδύνων. Για τους κατοίκους της Λάρισας και τους τακτικούς χρήστες του δρομολογίου, τέτοια περιστατικά επηρεάζουν σημαντικά προγραμματισμένες μετακινήσεις, επαγγελματικά ραντεβού και συνδέσεις με άλλες συγκοινωνίες.

Η αρχική αναχώρηση ήταν προγραμματισμένη για 07:30 .

. Η ενημέρωση για τη φωτιά έγινε πριν από τις 10:30 , όταν οι επιβάτες παρέμεναν στη Λάρισα.

, όταν οι επιβάτες παρέμεναν στη Λάρισα. Η συνολική καθυστέρηση έφτασε τις εννέα ώρες σε όλη τη διαδρομή.

Οι επιβάτες που επηρεάστηκαν αναμένουν διευκρινίσεις και ενδεχόμενη αποζημίωση σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες της Hellenic Train θα πρέπει να αποδώσουν πλήρη ενημέρωση για τα αίτια της φωτιάς και τα μέτρα που ελήφθησαν για την ασφάλεια των επιβατών. Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί την εξέλιξη, καθώς τέτοια περιστατικά εγείρουν ερωτήματα για την αξιοπιστία και την ασφάλεια των καθημερινών δρομολογίων.