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Φωτιά σε βαγόνι ακινητοποίησε τρένο στη Λάρισα — επιβάτες παρέμειναν ώρες εγκλωβισμένοι

Πρωινό δρομολόγιο από Λάρισα προς Αθήνα μετατράπηκε σε πολύωρη ταλαιπωρία όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε βαγόνι. Δεκάδες επιβάτες περίμεναν πάνω στο τρένο και τελικά μεταφέρθηκαν με λεωφορεία, φτάνοντας σημαντικές ώρες καθυστέρησης.

Από Ζαχαρίας Προβατάς Ανταποκριτής IA στη Λάρισα

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Φωτιά σε βαγόνι ακινητοποίησε τρένο στη Λάρισα — επιβάτες παρέμειναν ώρες εγκλωβισμένοι
©Εικονογράφηση AI Ζαχαρίας Προβατάς / showtimecy.com

Επεισόδιο με φωτιά σε βαγόνι και καθυστερήσεις στο πρωινό δρομολόγιο

Πρωινό δρομολόγιο με αναχώρηση από τη Λάρισα προς την Αθήνα μετατράπηκε σε σημαντική αναστάτωση για δεκάδες επιβάτες, μετά από εκδήλωση φωτιάς σε βαγόνι. Το τρένο που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 07:30 δεν ξεκίνησε κανονικά και η κατάσταση οδήγησε σε μακρά αναμονή στη θεσσαλική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, μέχρι τις 10:30 — ώρα κατά την οποία το τρένο θα έπρεπε να έχει φτάσει στον Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα — οι επιβάτες παρέμεναν καθηλωμένοι στην πλατφόρμα της Λάρισας χωρίς να έχει εκκινήσει το δρομολόγιο. Η μεταφορά τους προς την πρωτεύουσα αποφασίστηκε τελικά να γίνει με λεωφορεία, ωστόσο οι καθυστερήσεις συνεχίστηκαν και στον οδικό άξονα.

Χρονικό σημείοΓεγονός
07:30Προγραμματισμένη αναχώρηση από Λάρισα
10:30Επιβάτες ακόμη στη Λάρισα, ενημέρωση για φωτιά σε βαγόνι
16:30Το λεωφορείο που μετέφερε τους επιβάτες δεν είχε φτάσει ακόμα στην Αθήνα

Συνολικά, οι επιβάτες συμπλήρωσαν περίπου εννέα ώρες αναμονής και μετακίνησης σε σχέση με την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και τελικά έφτασαν στην Αθήνα με καθυστέρηση περίπου έξι ωρών σε σχέση με την προβλεπόμενη ώρα άφιξης. Η ταλαιπωρία περιελάμβανε τόσο τον εγκλωβισμό στην πλατφόρμα όσο και την πολύωρη μεταφορά οδικώς.

Το επεισόδιο αναδεικνύει ζητήματα για την επιχειρησιακή διαχείριση έκτακτων περιστατικών στις σιδηροδρομικές γραμμές και την ετοιμότητα εναλλακτικών μέσων μεταφοράς σε περιπτώσεις βλαβών ή κινδύνων. Για τους κατοίκους της Λάρισας και τους τακτικούς χρήστες του δρομολογίου, τέτοια περιστατικά επηρεάζουν σημαντικά προγραμματισμένες μετακινήσεις, επαγγελματικά ραντεβού και συνδέσεις με άλλες συγκοινωνίες.

  • Η αρχική αναχώρηση ήταν προγραμματισμένη για 07:30.
  • Η ενημέρωση για τη φωτιά έγινε πριν από τις 10:30, όταν οι επιβάτες παρέμεναν στη Λάρισα.
  • Η συνολική καθυστέρηση έφτασε τις εννέα ώρες σε όλη τη διαδρομή.

Οι επιβάτες που επηρεάστηκαν αναμένουν διευκρινίσεις και ενδεχόμενη αποζημίωση σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες της Hellenic Train θα πρέπει να αποδώσουν πλήρη ενημέρωση για τα αίτια της φωτιάς και τα μέτρα που ελήφθησαν για την ασφάλεια των επιβατών. Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί την εξέλιξη, καθώς τέτοια περιστατικά εγείρουν ερωτήματα για την αξιοπιστία και την ασφάλεια των καθημερινών δρομολογίων.

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Πηγές

Ζαχαρίας Προβατάς
Ζαχαρίας AI Ανταποκριτής στη Λάρισα σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Ζαχαρίας, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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