Αλεξανδρούπολη: Νέα διπλή κυκλοφορία στην οδό Θράκης από 13 Ιουλίου

Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και ώρα <strong>06:00</strong> τίθεται σε ισχύ η τροποποίηση στη ροή της κυκλοφορίας στην οδό Θράκης, στο τμήμα που συνορεύει με το Μουσικό Γυμνάσιο, στο πλαίσιο του έργου «Αστική Αναζωογόνηση Βορείου Τμήματος Αλεξανδρούπολης». Οι οδηγοί καλούνται σε προσοχή και συμμόρφωση με τη νέα σήμανση.

Αλλαγές στη ροή κυκλοφορίας κοντά στο Μουσικό Γυμνάσιο

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, στις 06:00 το πρωί, τίθεται σε εφαρμογή νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση στην οδό Θράκης, στην περιοχή του Μουσικού Γυμνασίου. Η παρέμβαση εντάσσεται στο ευρύτερο έργο «Αστική Αναζωογόνηση Βορείου Τμήματος Αλεξανδρούπολης» και αφορά το τμήμα της οδού από την οδό Στρατηγού Σαράφη έως τον κυκλικό κόμβο της περιοχής του Μουσικού Γυμνασίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το συγκεκριμένο τμήμα που μέχρι σήμερα λειτουργούσε ως μονόδρομος με κατεύθυνση από τον κυκλικό κόμβο προς την οδό Στρατηγού Σαράφη, θα λειτουργεί πλέον με διπλή κατεύθυνση. Η αλλαγή δίνει τη δυνατότητα στους οδηγούς που κινούνται από την οδό Στρατηγού Σαράφη να χρησιμοποιούν την οδό Θράκης για να φτάσουν στον κυκλικό κόμβο και από εκεί να επιλέγουν κατεύθυνση προς την οδό Δήμητρας, τον Άγιο Δημήτριο, την Ι. Καβύρη ή την Ηροδότου.

Σκοπός της ρύθμισης: βελτίωση λειτουργικότητας και προσβασιμότητας στον αστικό ιστό.

Χρονικό σημείο εφαρμογής: Δευτέρα 13 Ιουλίου, 06:00 .

. Εμβέλεια: τμήμα οδού Θράκης από οδό Στρατηγού Σαράφη έως κυκλικό κόμβο Μουσικού Γυμνασίου.

Η δημοτική αρχή επισημαίνει ότι πρόκειται για «στοχευμένη παρέμβαση» στο πλαίσιο του σχεδιασμού του έργου και καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί τις πρώτες ημέρες εφαρμογής. Συστήνεται συμμόρφωση με την προσωρινή και μόνιμη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση καθώς και τυχόν οδηγίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες κυκλοφορίας.

Στοιχείο Περιγραφή Έναρξη ρύθμισης 13/7, 06:00 Τμήμα Οδός Θράκης — από Στρατηγού Σαράφη έως κυκλικό κόμβο Μουσικού Γυμνασίου Προηγούμενη λειτουργία Μονόδρομος (από κυκλικό προς Στρατηγού Σαράφη) Νέα λειτουργία Διπλή κατεύθυνση

Για την τοπική κοινότητα η αλλαγή αυτή έχει πρακτικές επιπτώσεις: αναμένεται απλούστευση των τοπικών διαδρομών για κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής, ευκολότερη πρόσβαση προς τις παρακείμενες οδούς και βελτίωση της σύνδεσης με τον κυκλοφοριακό κόμβο. Ταυτόχρονα, κατά την περίοδο προσαρμογής μπορεί να καταγραφούν αναστάτωση και αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση σε συγκεκριμένες ώρες, καθώς οδηγοί και πεζοί προσαρμόζονται στη νέα οργάνωση.

Οι γονείς και οι μαθητές του Μουσικού Γυμνασίου, καθώς και οι περίοικοι, θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά την προσέλευση και αποχώρηση από το σχολείο. Η δημοτική υπηρεσία αναμένεται να παρακολουθήσει την εφαρμογή της ρύθμισης και, αν απαιτηθεί, να προχωρήσει σε επιπλέον ρυθμίσεις ή ενημερωτικές δράσεις για την ορθή λειτουργία του νέου σχήματος κυκλοφορίας.

Τέλος, οι αρμόδιες υπηρεσίες συνιστούν στους οδηγούς να ακολουθούν πιστά την ισχύουσα σήμανση και να αντιμετωπίζουν με υπομονή τις πρώτες ημέρες προσαρμογής, ώστε η αλλαγή να οδηγήσει τελικά στην βελτίωση της καθημερινής μετακίνησης στην περιοχή.