Αλλάζει η εικόνα της Σαντορίνης: από μηνά του μέλιτος σε προορισμό για ολόκληρες οικογένειες

Τα luxury resorts που μέχρι πρόσφατα στρέφονταν σε ζευγάρια προσαρμόζουν δομές και υπηρεσίες για πολυγενεακά ταξίδια· οι τοπικές επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες.

Προς έναν νέο τουριστικό χάρτη

Τα πολυτελή θέρετρα που συνδέθηκαν ιστορικά με τον «μήνα του μέλιτος» αναπροσαρμόζουν προϊόν και υποδομές για να εξυπηρετήσουν οικογένειες πολλαπλών γενεών. Η τάση αυτή, που καταγράφεται διεθνώς, αντανακλάται και σε προορισμούς όπως η Σαντορίνη, με επιπτώσεις στην τοπική αγορά εργασίας, στις προσφερόμενες υπηρεσίες και στον σχεδιασμό τουριστικών καταλυμάτων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών μέσων και εκθέσεις εταιρειών concierges, οι κρατήσεις οικογενειών σε παραδοσιακά «honeymoon resorts» εμφανίζουν σημαντική αύξηση, με αναφορές για άνοδο έως και 45% τα τελευταία δύο χρόνια. Η αλλαγή αυτή δεν αφορά μόνο τις κρατήσεις αλλά και τον τρόπο επένδυσης: μεγαλύτερες βίλες με πολλαπλά υπνοδωμάτια, παιδικές δραστηριότητες, εξειδικευμένες υπηρεσίες concierge και προσφερόμενες εμπειρίες κατάλληλες για όλες τις ηλικίες.

Τι σημαίνει για τη Σαντορίνη

Για τη Θήρα η μετατόπιση αυτή έχει πολλαπλές συνέπειες:

Αύξηση ζήτησης για μεγαλύτερα καταλύματα και βίλες, που αλλάζει το μοντέλο αξιοποίησης ακινήτων.

Ανάγκη για εξειδίκευση του προσωπικού σε υπηρεσίες οικογενειακής φροντίδας και πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά και ηλικιωμένους.

Πιθανή επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς οικογένειες επιλέγουν πιο άνετα χρονοδιαγράμματα ταξιδιού σε σχέση με τους νεόνυμφους.

Τοπικές επιχειρήσεις —ξενοδοχεία, εστιατόρια, μεταφορές και πάροχοι εμπειριών— θα κληθούν να προσαρμόσουν προϊόντα και τιμολογήσεις για να ανταποκριθούν σε αυτή τη νέα αγορά. Η αλλαγή μπορεί να φέρει ευκαιρίες απασχόλησης αλλά και πιέσεις στην υποδομή, ειδικά σε περιόδους αιχμής.

Πρακτικά ερωτήματα για κατοίκους και επιχειρήσεις

Στην πράξη, οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της Σαντορίνης πρέπει να λάβουν υπόψη τους:

τον ανασχεδιασμό χώρων (π.χ. προσαρμογή δωματίων, πρόσβαση για ηλικιωμένους),

την εκπαίδευση εργαζομένων σε υπηρεσίες παιδικής φροντίδας και ασφάλειας,

την ανάγκη για εναλλακτικές δραστηριότητες κατάλληλες για όλες τις ηλικίες.

Αλλαγή Επίπτωση στη Σαντορίνη Μεγαλύτερες βίλες Αναπροσαρμογή προσφέροντος χώρου και τιμολόγησης Παιδικά clubs & δραστηριότητες Ανάγκη για εκπαιδευμένο προσωπικό και νέες συνεργασίες Υπηρεσίες all-ages Ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών για οικογένειες

Η μετάβαση αυτή δεν ακυρώνει τη ρομαντική εικόνα της Σαντορίνης αλλά διευρύνει το προφίλ της ως προορισμού. Οι τοπικές αρχές και οι επιχειρηματίες έχουν μπροστά τους την πρόκληση να διαχειριστούν την αύξηση της ζήτησης χωρίς να επιβαρύνουν απαραίτητα την ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων και το φυσικό περιβάλλον του νησιού.

Σε ένα νησί όπου ο τουρισμός αποτελεί βασική οικονομική δραστηριότητα, η προσαρμογή στις νέες τάσεις μπορεί να αποδειχθεί ευκαιρία για πιο διαφοροποιημένες υπηρεσίες, αλλά και απαίτηση για προσεκτικό χωροταξικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό.