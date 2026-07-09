Αλμυρός: Το θέμα της συμβασιοποίησης στην καθαριότητα — τι δείχνει το παράδειγμα του Ηρακλείου

Η δημόσια αντιπαράθεση στο Ηράκλειο για την πληρωμή του ιδιώτη αναδόχου της καθαριότητας εγείρει ερωτήματα για τη διαχείριση συμβάσεων και την προστασία του προσωπικού σε δημοτικές υπηρεσίες. Οι κάτοικοι του Αλμυρού καλούνται να παρακολουθήσουν εξελίξεις που αφορούν λειτουργικά και οικονομικά ζητήματα της τοπικής καθαριότητας.

Τι συνέβη στο Ηράκλειο και γιατί αφορά και τον Αλμυρό

Στο Ηράκλειο έχει αναπτυχθεί δημόσια διαμάχη σχετικά με την πληρωμή του ιδιώτη αναδόχου της υπηρεσίας καθαριότητας, καθώς, σύμφωνα με ρεπορτάζ, υπάρχουν καταγγελίες για μη ικανοποιτική εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων. Το θέμα αποκτά πρακτικό ενδιαφέρον επειδή, βάσει της σύμβασης που παρατίθεται, ο ανάδοχος αμειβόταν 23.000 ευρώ την ημέρα ή 700.000 ευρώ το μήνα, ποσά που εγείρουν ζητήματα ελέγχου, διαφάνειας και αποτελεσματικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, στελέχη των υπηρεσιών και εκπρόσωποι εργαζομένων επισημαίνουν ότι, παρά την ανάθεση σε ιδιώτη, η καθαριότητα της πόλης συνέχισε να στηρίζεται και από το προσωπικό της δημοτικής υπηρεσίας, το οποίο επιτέλεσε εργασίες αποκομιδής και χειρισμού ογκωδών αντικειμένων με ίδια μέσα.

Υπάρχει αμφιβολία για το αν εφαρμόστηκε η συμβατική ρήτρα που προβλέπεται σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Το δημοτικό προσωπικό συνέχισε να παρέχει υπηρεσίες με μικρά απορριμματοφόρα και ειδικό εξοπλισμό.

Υπάρχει δημόσιος διάλογος για την αναλογία κόστους/αποτελέσματος στην ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας.

Για τους κατοίκους του Αλμυρού, τα στοιχεία αυτά έχουν άμεση σημασία: αφορούν την ποιότητα παροχής υπηρεσιών, τη διαχείριση δημόσιων πόρων και την προστασία του προσωπικού των δήμων απέναντι σε υπερεντάσεις και αυξημένο φόρτο εργασίας.

Τοπικές συνέπειες: όταν παρουσιαστούν ελλείψεις από τον ανάδοχο, η επιβάρυνση πέφτει στο δημοτικό προσωπικό — με αποτέλεσμα να καθυστερούν ρεπό και άδειες και να αυξάνεται ο φόρτος εργασίας. Στην περίπτωση του Ηρακλείου καταγράφεται ότι προσωπικό της Υπηρεσίας συμμετείχε ενεργά σε εργασίες καθαρισμού, ενώ μηχανήματα του δήμου επιχειρούσαν σε ώρες νυχτερινές για να ενισχύσουν την εικόνα της πόλης.

«Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε με τι ποσό θα πληρωθεί ο ανάδοχος», σημειώνει ο γραμματέας του Συλλόγου Καθαριότητας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη σαφούς αποτύπωσης του έργου που παρέχεται.

Η εμπειρία του Ηρακλείου επιβάλλει σε όλους τους δήμους, και στον Αλμυρό, να αξιολογούν προσεκτικά τις συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας πριν και μετά την υπογραφή τους. Αυτό αφορά:

Ζήτημα Σημασία για τον δήμο Εφαρμογή ρητρών Διασφαλίζει την αποζημίωση ή την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη παροχής υπηρεσιών Έλεγχος έργου Απαιτεί σαφή τεκμηρίωση των καθημερινών υπηρεσιών καθαριότητας Φόρτος εργαζομένων Επηρεάζει τη λειτουργία των υπηρεσιών και τα δικαιώματα προσωπικού

Η τοπική κοινότητα του Αλμυρού δεν έχει υποχρέωση να αντιγράψει πολιτικές άλλων δήμων, όμως ο δημόσιος διάλογος που προκύπτει από την περίπτωση του Ηρακλείου προσφέρει χρήσιμες ενδείξεις για τη βελτίωση συμβάσεων και διαδικασιών. Κρίσιμο σημείο παραμένει ο έλεγχος των συμβατικών όρων και η έγκαιρη ενεργοποίηση προβλεπόμενων εγγυήσεων όπου διαπιστώνονται αποκλίσεις.

Συμπερασματικά, οι κάτοικοι και οι αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες του Αλμυρού έχουν κάθε λόγο να παρακολουθήσουν τέτοιες υποθέσεις ως παράδειγμα: υπέρτερο συμφέρον είναι η διασφάλιση καθαρής πόλης με σεβασμό στα δικαιώματα και την ασφάλεια του προσωπικού.