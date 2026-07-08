Νέο Δ.Σ. στον Σύλλογο Βενζινοπωλών Καρδίτσας: ανησυχίες για αυξήσεις στο ράφι των καυσίμων

Ο Σύλλογος Βενζινοπωλών Καρδίτσας επανέρχεται στην ενεργό δράση με νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Κεντρικά ζητήματα οι αυξήσεις από τα διυλιστήρια, η λήξη επιδότησης και οι επιπτώσεις στις τιμές αντλίας.

Επανεκκίνηση του Συλλόγου και ανησυχία για την τοπική αγορά

Με φόντο τις συνεχιζόμενες ανακατατάξεις στην αγορά καυσίμων, ο Σύλλογος Βενζινοπωλών Καρδίτσας και Περιχώρων επανήλθε πρόσφατα με νέα διοίκηση μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα αδράνειας. Στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε εκλέχτηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και συζητήθηκαν διεξοδικά τα «φλέγοντα» προβλήματα του κλάδου, αλλά και οι αλλαγές που έρχονται στην αγορά των καυσίμων.

Στη συνέλευση παρέστη ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος, Μιχάλης Κιούσης, γεγονός που υπογράμμισε τη βαρύτητα των τοπικών εξελίξεων στο εθνικό πλαίσιο του κλάδου.

Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. και τα πρώτα σημεία συζήτησης

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Βάιος Κάσσος

Βάιος Κάσσος Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Συρίλας

Μιχάλης Συρίλας Γραμματέας: Αλέξανδρος Παρθένης

Αλέξανδρος Παρθένης Ταμίας: Ηρακλής Ακρίβος

Ηρακλής Ακρίβος Μέλος: Γεώργιος Μπισιάνης

Θέση Όνομα Πρόεδρος Βάιος Κάσσος Αντιπρόεδρος Μιχάλης Συρίλας Γραμματέας Αλέξανδρος Παρθένης Ταμίας Ηρακλής Ακρίβος Μέλος Γεώργιος Μπισιάνης

Τιμές και πραγματικότητα στην αντλία

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος, κ. Βάιος Κάσσος, τόνισε την αντίφαση μεταξύ της διεθνούς εικόνας και της εγχώριας αγοράς. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, ενώ η διεθνής τιμή του πετρελαίου έχει υποχωρήσει και σταθεροποιηθεί γύρω στα 72 δολάρια το βαρέλι, οι τιμές στα διυλιστήρια εμφανίζουν καθημερινές αυξήσεις που μετακυλίονται στην τελική τιμή στην αντλία.

«Δυστυχώς, παρατηρούμε καθημερινές αυξήσεις από τα διυλιστήρια, οι οποίες μεταφράζονται άμεσα σε επιβάρυνση των καυσίμων στην αντλία. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί και η λήξη της κρατικής επιδότησης των 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης στα τέλη Ιουνίου».

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης στον Νομό Καρδίτσας διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στα 1,75 ευρώ, ενώ η αμόλυβδη βενζίνη κυμαίνεται στα 1,97–1,98 ευρώ. Οι τοπικές επιχειρήσεις και οι καταναλωτές πλήττονται άμεσα από την αύξηση στο κόστος μετακίνησης και λειτουργίας.

Τοπικές επιπτώσεις και προοπτικές

Οι αυξήσεις στην αντλία έχουν άμεση επίδραση στην καθημερινότητα των πολιτών και στο κόστος λειτουργίας των μεταφορικών και εμπορικών δραστηριοτήτων της περιοχής. Επιπτώσεις που αναμένεται να γίνουν αισθητές σε:

έξοδα μετακίνησης νοικοκυριών και επαγγελματιών,

κόστος διανομών και εμπορευμάτων,

πρόγραμμα επιχειρήσεων που εξαρτώνται από οδικές μεταφορές.

Το νέο Δ.Σ. καλείται να παρακολουθήσει στενά τις εξελίξεις στις τιμές προμήθειας, να εκπροσωπήσει τον κλάδο στις όποιες διαπραγματεύσεις με προμηθευτές και θεσμικά όργανα και να ενημερώσει τους συναδέλφους για τυχόν μέτρα στήριξης ή προσαρμογές που θα χρειαστούν. Η παρουσία του προέδρου της Ομοσπονδίας στη συνέλευση δείχνει ότι τα τοπικά ζητήματα εντάσσονται και στη μεγαλύτερη εικόνα της αγοράς καυσίμων στη χώρα.

Για τους κατοίκους του νομού, η άμεση πρακτική πληροφορία είναι η τρέχουσα στάθμη των τιμών στα πρατήρια: πετρέλαιο κίνησης 1,75 €/λτ. και αμόλυβδη 1,97–1,98 €/λτ.. Οι οδηγοί και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του Συλλόγου και της Ομοσπονδίας για κάθε επιπλέον εξέλιξη ή παρέμβαση που μπορεί να επηρεάσει την τοπική αγορά.

Η νέα διοίκηση έχει μπροστά της την πρόκληση να ισορροπήσει ανάμεσα στη διεθνή δυναμική των τιμών και στις εγχώριες πιέσεις κόστους, ενώ οι αποφάσεις της θα κριθούν από την ικανότητά της να προστατεύσει τα συμφέροντα των βενζινοπωλών και των καταναλωτών της Καρδίτσας.