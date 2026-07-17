Άμεση οριοθέτηση πυρκαγιών σε Εργάνη και Πελαγία — χωρίς εκτεταμένες ζημιές

Πύρινες εστίες σε χορτολιβαδικές εκτάσεις κοντά σε οικισμούς της Μαρώνειας — Σαπών τέθηκαν υπό έλεγχο χάρη στην ταχεία επέμβαση επίγειων και εναέριων μέσων.

Τα γεγονότα και η επέμβαση

Το απόγευμα της Πέμπτης 16 Ιουλίου εκδηλώθηκαν δύο ξεχωριστές εστίες σε χορτολιβαδικές εκτάσεις στην τοπική κοινότητα Εργάνη και στην Πελαγία, στον Δήμο Μαρώνειας – Σαπών. Η πυρκαγιά στην περιοχή καταγράφηκε περίπου στις 18:30. Η ταχεία κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε την εξάπλωση και τον κίνδυνο να απειληθούν κατοικημένες περιοχές.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τόσο επίγεια όσο και εναέρια μέσα, ενώ συνεργασία υπήρξε με δημοτικές υπηρεσίες και εθελοντικούς φορείς, διασφαλίζοντας την έγκαιρη κατάσβεση και τον περιορισμό των μετώπων.

Δυνάμεις και μέσα που χρησιμοποίηθηκαν

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες αναφορές, στην περιοχή επιχείρησαν συνολικά:

24–25 πυροσβέστες

7 πυροσβεστικά οχήματα

Ένα πεζοπόρο τμήμα της 7ης ΕΜΟΔΕ

3 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

και Συνδρομή με υδροφόρες του Δήμου και όχημα του Ερυθρού Σταυρού Κομοτηνής

Μέσο/Δύναμη Αριθμός Πυροσβέστες 24–25 Οχήματα 7 Εναέρια μέσα 3 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο

Ρόλος τεχνολογίας και επόμενα βήματα

Καθοριστική στην άμεση ανταπόκριση αποδείχτηκε η χρήση drone με θερμική κάμερα, που παρείχε ζωντανή εικόνα στην επιχειρησιακή διοίκηση. Η συνεχής επιτήρηση επέτρεψε τον γρήγορο εντοπισμό σημείων ενεργού καύσης και διευκόλυνε τον συντονισμό των εναέριων ρίψεων και του επίγειου προσωπικού.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε άμεση οριοθέτηση των μετώπων, ενώ αναμένεται να διερευνηθούν τα αίτια της εκδήλωσης από τις αρμόδιες αρχές. Η παρουσία Ανακριτικού ή άλλων κλιμακίων για διερεύνηση αποτελεί συνηθισμένη διαδικασία σε περιστατικά που συμβαίνουν σε περίοδο αυξημένου κινδύνου.

Σημασία για τους κατοίκους της Ροδόπης

Για τους πολίτες της περιοχής, το γεγονός ότι οι φωτιές τέθηκαν άμεσα υπό έλεγχο σημαίνει μειωμένο κίνδυνο για κατοικίες, υποδομές και τοπικά δάση. Ωστόσο, η εποχική επικινδυνότητα παραμένει υψηλή: οι κάτοικοι καλούνται να τηρούν μέτρα πρόληψης, να αποφεύγουν εργασίες που δημιουργούν σπινθήρες σε ξηρές εκτάσεις και να ακολουθούν οδηγίες των αρχών σε περίπτωση έκτακτων μηνυμάτων.

Η ταχύτερη ενημέρωση και ο συντονισμός μεταξύ πυροσβεστικής, δήμου και εθελοντικών ομάδων περιόρισαν τις συνέπειες στο ελάχιστο. Η εμπειρία από το περιστατικό υπογραμμίζει την αξία της ετοιμότητας και της τεχνολογικής υποστήριξης στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Παραμένουμε σε επαφή με τις τοπικές αρχές για τυχόν νεότερα και για πιθανές οδηγίες προς τους κατοίκους.